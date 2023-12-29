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بلينكن في إطلالته الرابعة.. هل من جديد لغزة؟

12/29/2023 11:17:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) محمد الكيالي عمان - وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن يطل على المنطقة خلال الأسبوع الحالي للمرة الرابعة منذ بدء العدوان على غزة، ما يفتح المجال للتساؤل، هل يأتي للضغط باتجاه وقف لإطلاق النار، إنقاذا للكيان الذي لم يحقق أيا من أهدافه التي أعلنها مع بدء عدوانه؟ أم يعود بمضمون مكرر داعما مؤازرا كما أعلن في أول زيارة له خلال العدوان حين أفصح أنه يقف إلى جانب نتنياهو كيهودي؟.
أمسى من الواضح، بحسب محللين، أن الكيان مأزوم بخلافاته الداخلية من جهة، وبضعف الدعم العالمي لعدوانه الدموي من جهة أخرى، وإضافة إلى أنه لم يحقق أيا من أهدافه المعلنة من إعادة الأسرى أو تقويض المقاومة، فجيشه ينزف بشكل يومي تحت ضربات المقاومة الفلسطينية التي تكبده يوميا أكثر مما يستطيع تحمله.
وتحدثت المقاومة الفلسطينية أول من أمس عن استهداف 825 آلية عسكرية بين دبابة وجارفة ومركبة، إضافة لحصيلة يومية غير هينة من قتلى جيش الاحتلال. ناهيك عما كشفته منظمة المحاربين القدامى الإسرائيلية، بأن عدد جرحى الجيش نتيجة الحرب في قطاع غزة، قد يصل إلى 20 ألفا "إذا أدرج مصابو اضطراب ما بعد الصدمة إلى الحصيلة".
وكانت واشنطن تحدثت عن ضرورة إنهاء نتنياهو حربه على غزة مع نهاية الشهر الحالي، لكن رئيس الوزراء المتطرف أعلن أن وتيرة العنف التي يخوضون بها الحرب سوف تستمر وتشتد وستمتد لفترة طويلة.
جولة بلينكن الرابعة إلى المنطقة والسابعة للكيان، ستشمل 5 دول هي "الأردن، الإمارات، السعودية، قطر، والكيان المحتل"، ما يطرح تساؤلات حول هدف ومضمون الزيارة إن كانت تحمل جديدا للحرب المستعرة على قطاع غزة.
وكانت آخر زيارة لبلينكن للمنطقة بنهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، حيث زار تل أبيب لممارسة الضغط نحو تمديد الهدنة بين الكيان المحتل والمقاومة الفلسطينية إضافة لإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية لغزة، إلا أن جهوده باءت بالفشل.
ولا يغفل المراقب ظهور الخلاف بين الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس حكومة الكيان المحتل بنيامين نتنياهو إلى العلن، حيث قال بايدن الأسبوع الماضي "على رئيس الوزراء الإسرائيلي تغيير حكومته المتشددة، بعدما باتت تل أبيب تفقد دعم المجتمع الدولي، نتيجة للقصف العشوائي على قطاع غزة الذي يعاني تحت وطأة أزمة إنسانية فادحة. واضاف بايدن إن حكومة نتنياهو تخاطر بتآكل الدعم الدولي للحملة العسكرية ضد حماس برفضها تأييد مبدأ "حل الدولتين".
ويشار إلى أن بايدن يواجه انتقادات شديدة لدعمه عدوان الاحتلال على غزة والذي أدى إلى ارتقاء أكثر من 21 ألف شهيد حتى مساء أمس.
وقال الباحث والمحلل السياسي المقيم في رام الله د.جهاد حرب، إن هذه الزيارة كسابقاتها، جزء منها دعم للكيان الصهيوني، وفي الوقت ذاته "عقلنة" حكومة الكيان تجاه اتخاذ إجراءات تخفف من معاناة الفلسطينيين أو الكارثة التي حلت بالشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وأضاف حرب لـ"الغد"، أن هناك محاولة للوصول لتفاهمات تصل لوقف إطلاق النار، وأن الهدن ووقف إطلاق النار كتتويج لها قد أصبح قريبا مع المبادرة المصرية بشكل رئيسي.
وأكد أن زيارة بلينكن تأتي في محاولة من أجل التوصل لتفاهمات مع بعض الدول العربية، بحيث يستتب الوضع الأمني، مع تداعيات العدوان الصهيوني الواسع على غزة من ناحية إنسانية، وإمكانية إعادة إعمار ما دمرته الحرب بعد وصول الأطراف المعنية إلى اتفاق.
وأبدى حرب تفاؤلا بالمبادرة المصرية، لأن الكيان غير قادر على تحقيق أهدافه في الحرب، وبالتالي فإن الوصول إلى حلول تتعلق بتبادل الأسرى ممكن مع التوصل إلى وقف لإطلاق النار، بخاصة مع الهجمة الأخيرة على خان يونس وزيادة عدد الفرق العسكرية إلى 7.
وأشار حرب إلى أن ما يجري على الأرض، يشير الى أن الكيان بدأ يستخدم المزيد من القوة حتى يتمكن في اللحظات الأخيرة من التوصل إلى "صورة نصر"، عبر اعتقال إحدى أهم قيادات حماس الرئيسيين التي اتهمتهم تل أبيب بالتسبب بالحرب.
وأسفر العدوان على غزة، إضافة لـ21 ألف شهيد، إصابة ما يزيد على 55 ألفا آخرين معظمهم من النساء والأطفال، جراء حملة قصف وحشية شنها الاحتلال على مدار 85 يوماً وما تزال مستمرة.
بدوره، قال أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الألمانية الأردنية د.بدر الماضي، إن جولة بلينكن الحالية إلى المنطقة ستكون مختلفة تماما عن الزيارات الثلاث الماضية منذ بداية عملية 7 أكتوبر.
وأكد الماضي، أنه من الواضح أن هناك الكثير من الظروف الموضوعية قد نضجت من أجل تجديد الهدن، ووقف إطلاق النار بشكل أو بآخر. وأوضح أنه حتى وإن كانت هدن جديدة، فإنها ستكون بمثابة مقدمات لوقف شامل لإطلاق النار، مشيرا لإصرار كتائب القسام بأنه لا مفاوضات ولا صفقات تحت النار، مستدركا أن الأمور ستكون مختلفة تماما وسقف حماس في المفاوضات "لن يكون كما كان سابقا" في ظل مستجدات عدة.
وأوضح الماضي، أن حماس طالبت سابقا بتبييض السجون، وهذا الشرط لن يكون مرحبا به كثيرا من الأميركيين أو الصهاينة، مشددا على أن وقف إطلاق النار سيكون أقرب من أي وقت مضى.

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