إصابة 4 مستوطنين بعملية دهس استشهد منفذها في الخليل

إصابة 4 مستوطنين بعملية دهس استشهد منفذها في الخليل
التاريخ
12/29/2023 11:17:19 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) أصيب 4 مستوطنين عصر اليوم الجمعة، إثر عملية دهس نفذها فلسطيني قرب موقع عسكري عند مفرق مخيم الفوار جنوب مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة.
وقالت وسائل إعلام إن منفذ العملية استشهد بعد إطلاق جنود الاحتلال النيران عليه.
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