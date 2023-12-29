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إصابة 4 مستوطنين بعملية دهس استشهد منفذها في الخليل

12/29/2023 11:17:19 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أصيب 4 مستوطنين عصر اليوم الجمعة، إثر عملية دهس نفذها فلسطيني قرب موقع عسكري عند مفرق مخيم الفوار جنوب مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وسائل إعلام إن منفذ العملية استشهد بعد إطلاق جنود الاحتلال النيران عليه.

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