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إعلام عبري: تردي الروح المعنوية لجنود الاحتلال

12/29/2023 11:17:19 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) القدس المحتلة - سلطت وسائل إعلام في كيان الاحتلال الضوء على موضوع تردي الروح المعنوية لجنود الاحتلال المشاركين في الحرب على غزة، في حين أكد محتجزون سابقون أن أولويات الحكومة هي تدمير حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وليس إعادة الأسرى.
واستعرض مراسل شؤون الجيش والأمن بالقناة 12 في كيان الاحتلال أور هيلر، واقعة أحد جنود فرقة المظليين في عسقلان، حيث أطلق النار بعدما استيقظ في منتصف الليل نتيجة كابوس، مما أدى إلى إصابة بعض زملائه بإصابات خفيفة من الشظايا.
بدوره، قال رئيس الجبهة الداخلية الإسرائيلية سابقا دادي سمحي، إن الضباط يتحملون مسؤولية كبيرة، وعليهم أن ينظموا محادثات لإزالة التوتر عند الجنود ومعالجة ما واجهوه، لافتا إلى أن الضباط المظليين شبان صغار وأعمارهم في حدود 22 عاما.
بدوره أشار شالوم بن حنان وهو موظف كبير في جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) سابقا إلى أن هؤلاء القادة أيضا صغار في السن ويتعرضون للضغوطات نفسها، مطالبا قبل خروجهم للإجازة أو توجههم للعمليات بـ"تنظيم لقاءات مع عناصر مهمتها تقوية الصحة النفسية وتزويد قادة الجنود بالأدوات المهنية للتعامل مع الضغوطات". وسلط إعلام الاحتلال الضوء أيضا على جندي رفض الخدمة في الجيش الإسرائيلي، معلنا رفضه أيضا "المشاركة في هذه الحرب المجرمة في غزة".
من جانبها، لفتت هاجر برودتس وهي أم حررت مع أولادها ضمن صفقات التبادل مع المقاومة الفلسطينية خلال الهدنة المؤقتة إلى أن الجيش الإسرائيلي "كان يقصفنا منذ التاسع من تشرين الأول (أكتوبر)، مؤكدة أن الهدف الأول لحكومة إسرائيل هو "هزيمة حماس، وبعد ذلك إعادة المخطوفين (الأسرى)".
وأضافت "إحدى مشاكلنا كانت كيف سنشرح لطفلين بجيل 4 سنوات أن من يقصفهم هو جيش الدفاع.. جيشهم الذي من المفروض أنه يدافع عنهم هناك في بيوتهم (غلاف غزة)، في البيت الذي أهملهم فيه والآن يقصفهم وهم داخل غزة".
وفي السياق نشر جيش الإحتلال نتائج التحقيق في مقتل 3 من جنوده الأسرى في غزة بنيران قواته خلال الحرب المستمرة على القطاع منذ نحو 3 أشهر. وقال المتحدث باسم الجيش دانيال هاغاري إن الجيش "يأسف لمقتل الأسرى الثلاثة بنيران قواته، وإنه استخلص العبر وأمر الجنود باحترام قواعد الاشتباك"، حسب تعبيره.
من جهته، قال رئيس هيئة الأركان هرتسي هاليفي إن مقتل الجنود الثلاثة الأسرى في غزة "حادث خطير وله عواقب وخيمة للغاية". وأكد هاليفي أن الجيش الإسرائيلي فشل في مهمة إنقاذ الأسرى في هذا الحادث، وأضاف أن قيادة الجيش تشعر بالمسؤولية عن مقتل الجنود الأسرى خلال محاولة فاشلة لتحريرهم.
وكشف تحقيق جيش الإحتلال وجود جنود في المبنى نفسه الذي قُتل فيه الأسرى الثلاثة برصاص جنوده عن طريق الخطأ في غزة، وسمعوا صرخاتهم طلبا للمساعدة بالعبرية قبل 5 أيام من الحادثة.
وأثناء اقتحام أحد المباني مؤخرا سمع الجنود نداءات بالعبرية يقول أصحابها "نحن مخطوفون" و"النجدة"، لكنهم اعتقدوا أنها حيلة من مقاتلي كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) لإيقاعهم في كمين بالمبنى في الشجاعية شرق مدينة غزة. وغادر الجنود، معتقدين أنه ملغوم، وقال التحقيق إن 5 من عناصر حماس الذين كانوا يحرسون الأسرى قُتلوا بنيران مروحية أثناء محاولتهم الهروب من المبنى.
ورجح التحقيق أن الأسرى فروا إثر ذلك من المبنى، وبعد 5 أيام أطلق جنود النار عليهم بعد أن اعتبروهم "تهديدا".-(وكالات)

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