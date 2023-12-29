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هل ينجح وفد حماس في القاهرة بإنهاء عدوان الاحتلال على غزة؟

12/29/2023 11:17:19 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) القاهرة - في حراك يستند لمبادرة مصرية مطروحة على الطاولة منذ عدة أيام ويستهدف وقف العدوان على قطاع غزة تجري عدة دول من بينها الأردن، مصر وقطر والولايات المتحدة، جهودا لحقن الدماء الفلسطينية، وإيجاد قواسم مشتركة بين طرفي النزاع وهما المقاومة الفلسطينية بقيادة "حماس" والاحتلال.
وفي السياق وصل وفد من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى العاصمة المصرية القاهرة أمس لتقديم ملاحظاته بشأن المبادرة المصرية التي تنص على وقف لإطلاق النار ينهي العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وأنخرط الوفد الفلسطيني في مباحثات أكدتها مصادر، الا أنه فيما يبدو لن يرشح عن فحوى تلك المباحثات أي شيء، استنادا الى تصريحات رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان الذي أكد أنه "عند ورود الردود من الأطراف المعنية، سيتم بلورة المقترح (المصري) بصورة مفصلة، وسيتم إعلانه كاملا للرأي العام المصري والعربي والعالمي".
وتأتي زيارة وفد حماس، وسط تأكيد الحركة رفضها أي صفقة لا تؤدي لإنهاء العدوان، وتزايد الضغط الداخلي على حكومة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو لحل ملف الأسرى.
وقال مسؤول في حركة حماس، إنه لدى فصائل المقاومة جملة من النقاط والملاحظات بشأن تبادل الأسرى وأعداد الأسرى الفلسطينيين المقابل للإفراج عنهم، وضمانات الانسحاب العسكري بشكل كامل من القطاع.
وكانت المبادرة المصرية عُرضت الأسبوع الماضي على مسؤولين من حركتي حماس والجهاد الإسلامي خلال زيارات أجراها قادة من الحركتين للقاهرة.
وتشمل المبادرة المصرية 3 مراحل تنص على هدن قابلة للتمديد والإفراج التدريجي عن عشرات المحتجزين لدى حماس مقابل إطلاق سراح معتقلين فلسطينيين لدى إسرائيل، ما يؤدي في نهاية المطاف إلى التوصل لوقف الأعمال القتالية في القطاع.
وكان جلالة الملك عبد الله الثاني، قد أكد والرئيس عبد الفتاح السيسي رفضهما التام لجميع محاولات تصفية القضية الفلسطينية، وللتهجير القسري للأشقاء الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وشدد جلالة الملك خلال زيارة للقاهرة اختتمها الأربعاء الماضي على دعم الأردن الثابت لموقف الشقيقة مصر ضد أي محاولات لتهجير أهالي غزة.
وجدد جلالته والرئيس المصري تأكيدهما على ضرورة تحرك العالم أجمع للضغط لوقف فوري لإطلاق النار في غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل كاف ومستمر، للتخفيف من الوضع المأساوي ومعاناة الأهل في القطاع.
وأكد الزعيمان أن هناك مسؤولية سياسية وأخلاقية كبيرة تقع على عاتق المجتمع الدولي نحو تنفيذ قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، على النحو الذي يحفظ مصداقية المنظومة الدولية.
كما أكد الزعيمان أهمية التصدي لأية محاولات لإعادة احتلال أجزاء من غزة أو إقامة مناطق عازلة فيها أو فصلها عن الضفة الغربية.
وحذر الزعيمان من تداعيات استمرار الحرب على غزة، والتي ستجر المنطقة إلى كارثة سيدفع الجميع ثمنها، مشددين على أهمية عدم توسع دائرة الصراع بما يتسبب في زعزعة الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.
وكان رشوان قد أكد في بيان أول من أمس أن مصر طرحت إطارا لمقترح لمحاولة تقريب وجهات النظر بين كل الأطراف المعنية، سعيا لحقن الدماء الفلسطينية، ووقف العدوان على غزة، وإعادة السلام والاستقرار للمنطقة، وفق قوله.
وأضاف أن "مصر تؤكد أنها لم تتلق حتى الآن أي ردود على الإطار المقترح من أي طرف من الأطراف المعنية".
ودعا كل وسائل الإعلام، لتوخي الدقة في تناول كل ما يخص المقترح المصري، والعودة للمصادر المصرية الرسمية لاستيضاح كل جديد.
في المقابل، قال نتنياهو خلال لقاء مع عائلات الأسرى الإسرائيليين، إن إسرائيل تجري اتصالات بشأن مفاوضات إعادة الأسرى من غزة، ولكنه لا يستطيع كشف التفاصيل.
وكان نتنياهو قال سابقا إن الضغط العسكري في القطاع يعد نقطة قوة في مفاوضات إطلاق سراح الأسرى، وفق تصريحاته.
وقبل نحو أسبوعين، التقى رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مع رئيس الموساد الإسرائيلي ديفيد برنيع لبحث استئناف المفاوضات للتوصل إلى إنهاء الحرب.
من جانبه، قال المبعوث الأميركي لشؤون المحتجزين روجر كارستنز، إن قطر تلعب دورا قويا ومهما بوصفها وسيطا، مؤكدا أنها تمكنت من توظيف وزنها بالمنطقة.
وأضاف أنهم يعملون على استعادة كل المحتجزين بما في ذلك رفات من قضوا في غزة.
يأتي ذلك في حين تتزايد الاحتجاجات في تل أبيب للمطالبة بعقد صفقة تفرج عن جميع المحتجزين لدى حركة حماس، إذ انطلقت أمس مسيرة شارك فيها الآلاف وهي في طريقها إلى مقر الحكومة الإسرائيلية في القدس.
كما وجه منتدى أمهات جنود الجيش الإسرائيلي رسالة رسمية إلى رئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي، تطالبه فيها بتوضيحات حول الأنباء التي تحدثت عن تغيير الجيش الإسرائيلي نمط عملياته البرية في قطاع غزة، وما أثير عن أن هذا التغيير بات يهدد حياة الجنود في المعارك.-(وكالات)

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