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غزة تعج بالشهداء والجرحى.. ومعظم الأحياء بلا مأوى

12/29/2023 11:17:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) الأراضي الفلسطينية - مع تنامي الضغط العالمي، وخاصة من قبل حليفته الولايات المتحدة، يعمق الاحتلال عدوانه في قطاع غزة، فقد أرتكب خلال اليومين الماضيين 20 مجزرة أدت إلى استشهاد العشرات وإصابة المئات، جراء القصف على مناطق وسط وجنوب القطاع.
وذكرت أنباء أن أكثر من 20 شهيدا، أغلبهم من الأطفال، سقطوا في غارات الاحتلال على المنازل في مخيم النصيرات وسط غزة بينما فقد العشرات.
وفي البريج، تقدمت دبابات الكيان المحتل إلى عمق وسط القطاع بعد أيام من قصف بلا هوادة أجبر عشرات الآلاف من الأسر الفلسطينية النازحة أصلا على شد الرحال في موجة نزوح جماعي جديدة.
وانتشرت صور لدبابات الاحتلال بالقرب من مسجد في منطقة البريج التي تعج بالمباني، وتقدمت الدبابات على ما يبدو من بساتين على المشارف الشرقية للمنطقة.
من جهتها، قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (الأونروا) في منشور على منصات التواصل الاجتماعي؛ إن "أكثر من 150 ألف شخص -أطفال صغار ونساء يحملن أطفالا وأشخاص من ذوي الإعاقة وكبار السن- وسط القطاع، ليس لديهم مكان يذهبون إليه".
ويتجه عشرات الآلاف من النازحين من مناطق النصيرات والبريج والمغازي إلى مدينة دير البلح المكتظة في الأصل، ويتكدسون في مخيمات أنشئت على عجل من الخيام المؤقتة.
وإلى الجنوب، ذكرت أنباء باستشهاد 21 فلسطينيا بينهم أطفال وإصابة 50 آخرين، في قصف للاحتلال استهدف منزلا في رفح، وقال مسعفون وسكان إن المبنى الذي قُصف في الغارة الجوية الإسرائيلية كان يؤوي نازحين مدنيين.
كما قصف الاحتلال المنطقة المحيطة بمستشفى في قلب مدينة خان يونس، حيث يخشى السكان من توغل بري جديد داخل الأراضي المكتظة بالعائلات التي شُردت خلال الحرب المستمرة منذ 12 أسبوعا.
وأُجبر جميع سكان غزة تقريبا وعددهم 2.3 مليون نسمة على ترك منازلهم، واضطر العديد منهم إلى النزوح عدة مرات. ولا يوجد سوى القليل من المستشفيات يعمل بإمكانيات شحيحة.
وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد ضحايا العدوان المستمر على غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، إلى أكثر من 21 ألف شهيد، ونحو 55 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، غالبيتهم من الأطفال والنساء.
وفي الضفة الغربية المحتلة اقتحمت قوات الاحتلال عددا من المناطق، فيما استشهد ثلاثة شبان فلسطينيين أحدهما أمس، واثنان آخران مساء أول من أمس.
وأمس استشهد الشاب عمرو عبد الفتاح أبو حسين عند مدخل واد الشاجنة شرق مدينة دورا متأثرا بإصابته برصاص جيش الاحتلال، جنوب الخليل.
وكان جيش الاحتلال أطلق النار على الشاب داخل مركبته، وتركته ينزف دون تقديم العلاج له، وادعت قوات الاحتلال أن الشاب حاول دهس عدد من الجنود في المنطقة.
أما الشهيدان الآخران فقد قضى أحدهما بالقدس المحتلة، فيما الثاني في بيت لحم مساء أول من أمس.
وأحد الشهيدين وهو من بلدة جبل المكبر جنوب شرقي القدس المحتلة، استشهد بعد إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار عليه قرب حاجز "مزمورية" الفاصل بين محافظتي القدس وبيت لحم.
وفي ذات السياق أعلنت شرطة الإحتلال إصابة اثنين من كيان الاحتلال، أحدهما بحالة خطيرة، أول من أمس، بعملية طعن نفذها فلسطيني قرب حاجز "مزمورية" العسكري، مضيفة أن ردا على ذلك، أطلقت قوات الأمن الموجودة في المكان النار باتجاه المنفذ.
وقالت شرطة الاحتلال إن منفذ العملية وصل بسيارته إلى الحاجز وترجل منها حيث طعن المجندة أولا ثم حارس الأمن، قبل أن يطلق الجنود النار عليه.
وفي بيت لحم، استشهد فلسطيني بعد إطلاق جيش الاحتلال النار عليه قرب حاجز النفق غرب المدينة. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية مساء أول من أمس إن "الشهيد هو محمد صايل الجندي (38 عاما).
وتأتي تلك العمليات في ذروة استنفار أمني تشهده الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك مدينة القدس التي شهدت أكثر من عملية طعن وإطلاق نار في خضم الحرب على غزة المستمرة منذ نحو 3 أشهر.
إلى جانب ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر أمس مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية، وانتشرت بكثافة على الطرقات الرئيسية وسط انقطاع للتيار الكهربائي عن أجزاء واسعة من المدينة.
أما في نابلس، فاقتحمت قوات الاحتلال المنطقة الشرقية من المدينة أمس، وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن قوة كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية اقتحمت مخيم بلاطة، وتمركزت في عدة شوارع بالمدينة ومحيط المخيم، ونشرت قناصتها فوق أسطح العديد من البنايات.
كما اندلعت مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي عقب اقتحامها بلدة عرابة جنوب جنين.
وكان جيش الاحتلال انسحب من مخيم الفارعة أمس بعد عملية عسكرية استمرت 4 ساعات، أصاب خلالها 3 فلسطينيين إثر اشتباك مسلح.
ونفذ جيش الاحتلال عمليات اعتقال جديدة أمس توزعت بمحافظات وطولكرم وطوباس (شمال) ورام الله (وسط) والخليل (جنوب) وأريحا (شرق) ومدينة القدس الشرقية.
وارتفع عدد الشهداء بالضفة الغربية المحتلة إلى 316 فلسطينيا منذ السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، كما ارتفع عدد الأسرى إلى 4820 فلسطينيا.
وينفذ جيش الإحتلال يوميا مداهمات واقتحامات لقرى وبلدات الضفة الغربية والقدس، تصحبها مواجهات واعتقالات وإطلاق للرصاص وقنابل الغاز، تزامنا مع عدوان يشنه على قطاع غزة من 84 يوما، خلف أكثر من 21 ألفا و500 شهيد، و55 ألفا و700 مصاب، وتدمير للمنازل والبنية التحتية.-(وكالات)

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