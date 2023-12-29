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غزة كطائر الفينيق في كل مرة تنهض من تحت الركام

12/29/2023 11:17:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) غزة - عدة حملات عدوان نفذها الاحتلال ضد المدنيين في قطاع غزة، ودمر بنيتها التحتية أكثر من مرة بعدوانه المتواصل عليها وأهلها، الا أنها في كل مرة تنهض من جديد كطائر الفينيق يُحيي من رماده ويشفي من دمعه، مع وعد بمقاومة المحتل.
محمد الشوا لا يشعر بعد نحو شهرين ونصف الشهر بالندم على قراره بالبقاء في منزله بمدينة غزة، وعدم النزوح إلى جنوب القطاع، أسوة بكثير من جيرانه، ومئات الآلاف الآخرين، الذين أجبروا على النزوح من هذه المدينة ومدن وبلدات شمال القطاع نحو جنوبه، بحثا عن أمان مفقود.
ومنذ اللحظة الأولى في يوم 13 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، حين مارس جيش الاحتلال الإسرائيلي جريمة التهجير الجماعي لسكان مدينة غزة وبلدات بيت حانون وبيت لاهيا وجباليا في شمال القطاع بالتهديد وارتكاب المجازر المروعة بحقهم، كان قرار محمد حاسما "لن أغادر منزلي".
ويقطن محمد (51 عاما) وأسرته المكونة من 6 أفراد في منطقة "ساحة الشوا" في البلدة القديمة من مدينة غزة، التي تستمد اسمها من هذه العائلة، وهي من أكبر وأعرق العائلات في المدينة، ويقول إن "الموت بصاروخ أو قذيفة لمرة واحدة أفضل من الموت كل يوم ألف مرة بالقهر والتشرد".
ويضيف محمد، الذي تمتلك عائلته الكثير من الأملاك الخاصة والتجارية في المدينة، إن "الاحتلال أعاد غزة 100 عام إلى الوراء"، غير أنه يستدرك بالقول: "قتلوا ودمروا كل شيء، ولكن غزة تمرض ولا تموت، وإرادة الحياة فيها باقية".
ورغم قساوة الحياة في غزة، كبرى مدن القطاع، جراء العزلة والحصار وضراوة الحرب بالقصف الجوي والمدفعي، وتوغل جيش الاحتلال برا، فإن مئات الآلاف من أمثال محمد وأسرته، ما يزالون يمنحون المدينة "نبض الحياة".
أحد هؤلاء محمود عطا الله، الذي نزحت غالبية عائلته نحو مدن وسط وجنوب القطاع، في حين فضل هذا الشاب الثلاثيني مع بضع مئات من أقاربه وجيرانه الاحتماء بجمعية الشبان المسيحية في شارع الجلاء أحد الشوارع الرئيسية بمدينة غزة، حيث حوصروا بداخلها أياما، لم يجدوا خلالها الماء والطعام.
يقول محمود (30 عاما) "قضينا أياما صعبة ومروعة (..) الصواريخ تتساقط حولنا من السماء، والدبابات تحاصرنا وقذائفها دمرت أجزاء من أسوار الجمعية ومرافقها، وسقط من بيننا شهداء وجرحى".
واضطر النازحون في الجمعية إلى دفن الشهداء في ساحاتها الداخلية، لتعذر خروجهم نحو المقابر، تجنبا للموت على يد قناصة الاحتلال الذين يعتلون أسطح البنايات، والدبابات التي تستهدف كل متحرك على الأرض.
ولأيام طويلة، كان زاد محمود ومن معه "بضع حبات من التمر والقليل من الماء"، ويشاطره في ذلك محمد والغالبية ممن بقوا متجذرين في منازلهم، أو في مراكز الإيواء بالمدارس والمستشفيات والمرافق العامة، ويتفقان على أن "الحصول على شربة ماء نظيفة أمنية صعبة المنال".
ومع تراجع جيش الاحتلال بدباباته وآلياته من محاور توغل في عمق المدينة نحو أطرافها، تمكن محمود للمرة الأولى من العودة إلى مكان منزله، وقد تحوّل إلى أثر بعد إحدى المجازر المروعة، التي ارتكبتها مقاتلات حربية للاحتلال شنت غارات عنيفة ومركزة على مربع سكني ودمرته كليا ومنزله من بينها.
ولا يخفي محمود حزنه على منزله الذي كان يؤوي زهاء 30 فردا يعيشون في 6 شقق بطوابقه الثلاثة، إلا أنه يبدي في الوقت نفسه إصرارا على الصمود، ويقول بكلمات لا يعتريها الشك "باقون هنا، وسنعمر بسواعدنا ما دمره الاحتلال".
وبعد لحظات صمت عابرة، قال محمود الذي فقد عددا من أقاربه وأصدقائه وجيرانه شهداء "المال معوض، والحجر سنعيد بناءه، والشجر سنعيد زراعته، لكن خسارتنا كبيرة في أحبتنا، وما يصبرنا على فراقهم أنهم ارتقوا شهداء".
ومن بين شواهد إصرار الفلسطيني على البقاء، يبرز نجاح أطباء في مستشفى الشفاء بمدينة غزة، ومستشفى العودة في جباليا بشمال القطاع، في استئناف العمل ولو جزئيا، رغم التحديات الكبيرة التي تعترض عملهم.
واستأنف مستشفى العودة عمله على نطاق محدود، إثر انسحاب جيش الاحتلال من محيطه، بعد نحو أسبوعين من الحصار وقصف مبانيه ومرافقه بالمدفعية، وقتل وجرح واعتقال عدد من كوادره الطبية والتمريضية.
ولحق مدير العودة الدكتور أحمد مهنا بمعتقلين آخرين من الكوادر الطبية، أبرزهما مدير مستشفى الشفاء الدكتور محمد أبو سلمية، ومدير مستشفى الشهيد كمال عدوان الدكتور أحمد الكحلوت.
وكان مستشفى الشفاء، الأكبر في غزة، هدفا لجيش الاحتلال مع بداية المرحلة البرية من حربه الضارية على القطاع، وعاث فيه دمارا وفسادا، وخرج عن الخدمة، قبل أن يتمكن عدد محدود من الأطباء والممرضين من إعادة تشغيله "جزئيا" لتقديم الرعاية الأولية للجرحى والمرضى، في حين لا تزال أقسامه الحيوية خارج الخدمة لعدم توفر المقومات البشرية والطبية.
ويضم المستشفى بين جنباته، وفي مرافقه وأقسامه أكثر من 40 ألف نازح، بينهم أطفال ونساء، عادوا إليه بعد انسحاب جيش الاحتلال منه، وعدم تمكنهم من العودة إلى منازلهم، سواء بسبب دمارها، أو لوجودها في محاور التوغل، وفي مناطق خطرة قريبة من السياج الأمني الإسرائيلي في شمال القطاع وشرقه.
أما في مستشفى العودة، فقد نشرت "جمعية العودة الصحية والمجتمعية" التي تدير المستشفى رسالة صوتية على منصاتها الرسمية، تحدث فيها الدكتور محمد عبيد عن تحديات جمة تواجه عملهم، سواء من حيث قلة الكوادر الطبية أو الأجهزة والمعدات والأدوية، وحذر من أنه "قد لا نستطيع مواصلة تقديم الخدمة الطبية في حال استمرار هذه الحالة".-(وكالات)

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