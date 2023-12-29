إسرائيل تستحق أكثر

(MENAFN
- Alghad Newspaper) إسرائيل هيوم
بقلم: يوآف ليمور 29/12/2023
الحقيقة البشعة ينبغي أن تقال: أقل من ثلاثة أشهر بأسبوع عن السبت الأسود، بخلاف كل الوعود، فإن المعمعان السياسي عاد إلينا مرة أخرى، وبكل القوة.
إذن ماذا إذا وعدنا بأن يكون هذا مختلفا. إذن ماذا إذا أقيمت هنا حكومة وحدة، بهدف الاهتمام بما هو مهم ووضع ما هو أقل أهمية جانبا. إذن ماذا إذا وعدونا بأن تكون الميزانية موضوعية، وليست فئوية، وبالتأكيد ليست حزبية. إذن ماذا إذا كانوا وعدونا ألا تكون تنحيات أو تعيينات. إذن ماذا إذا كانوا وعدونا بأن توضع جانبا كل الخصومات والاحتكاكات في صالح الأمر الأساس.
إذن وعدوا ولم يوفوا بوعدهم. قصة كبيرة. السياسون مرة أخرى يكذبون. هذا هو. الجمهور الإسرائيلي لا يوجد هناك. منذ 7 تشرين الأول (كتوبر) وهو يوجد في مكان آخر تماما. هو مرتبط بقوة، متراص الصفوف في داخل الدبابة أو المجنزرة، يعنى بالتطوع، التبرع، المعونة والنجدة. وهو يفعل كل ما ينبغي كي ينتصر وليس له أي اهتمام بأن يلمس أو يعرف ما هو عفن الرائحة في السياسة أو في الاعتبارات السياسية.
هذا الجمهور يستحق أكثر. أكثر بكثير. الـ130 ألفا من المخلين الذين لم يعودوا يعيشون في بيوتهم منذ أسابيع طويلة يستحقون أكثر. الـ190 ألف رجل احتياط يستحقون أكثر. ونساؤهم وأطفالهم أيضا ممن تبقوا خلفهم، وحيدين، ليتحملوا العبء الاقتصادي والنفسي القاسي، هم أيضا يستحقون أكثر. عشرات آلاف جنود النظامي الذي يقاتلون يستحقون أكثر، وكذا أهاليهم الذين لا ينامون في الليالي. لكل هؤلاء الناس الطيبين لا يوجد عنوان. افحصوا كم وزيرا التقوا مع عائلات المخطوفين أو زاروا المخلين. افحصوا كم نائبا ينشغلون بما هو مهم حقا الآن لدولة إسرائيل، التي توجد في إحدى ساعاتها الأصعب -سياسيا، أمنيا، اقتصاديا واجتماعيا. افحصوا كم بندا في الميزانية حقا تخدم الجهد الوطني، وكم منها تخدم الجهد السياسي. افحصوا كم ساعة في اليوم تستثمر القيادة في الحرب وفي مضاعفاتها، وكم في السياسة ومضاعفاتها. وافحصوا التغريدات. وفي واقع الأمر من الأفضل لكم ألا تفعلوا هذا.
إسرائيل تستحق أكثر من هذا. هي تستحق قيادة تنهض في الصباح، والأمر الوحيد الذي يهمها هو الانتصار في الحرب، والحرص على ميزانية تدعم هذا الجهد، والحرص على شرعية دولة تمنح زمنا وتشق الطريق الى هناك، والحرص على كل ما يحتاج حسب سلم الأولويات الواضح، وعلى رأسهم أولئك الذين دفعوا ويدفعون الثمن الأغلى -المخطوفون، القتلى، المخلون، العاطلون عن العمل، الأعمال التجارية التي بحاجة الى المساعدة.
لسوء الحظ، تتصرف الحكومة بشكل معاكس. فبدلا من تقريب النصر، مثلما وعدت، تعرضه للخطر بأفعالها وبأقوالها. هذه مأساة حقيقية لأن السبت الأسود أعطى لإسرائيل الإمكانية لإعادة بدء لمرة واحدة. ما يزال يمكن لهذا أن يحصل، لكن لهذا الغرض مطلوب صحوة حادة وسريعة. إذا لم تحصل فسنكتشف قريبا بأنه بدلا من نداء الصحوة، صحونا كلنا مرة أخرى على 7 أكتوبر.
MENAFN29122023000072011014ID1107669586
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.