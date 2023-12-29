MENAFN - Alghad Newspaper) إسرائيل هيوم

بقلم: يوآف ليمور 29/12/2023





الحقيقة البشعة ينبغي أن تقال: أقل من ثلاثة أشهر بأسبوع عن السبت الأسود، بخلاف كل الوعود، فإن المعمعان السياسي عاد إلينا مرة أخرى، وبكل القوة.

إذن ماذا إذا وعدنا بأن يكون هذا مختلفا. إذن ماذا إذا أقيمت هنا حكومة وحدة، بهدف الاهتمام بما هو مهم ووضع ما هو أقل أهمية جانبا. إذن ماذا إذا وعدونا بأن تكون الميزانية موضوعية، وليست فئوية، وبالتأكيد ليست حزبية. إذن ماذا إذا كانوا وعدونا ألا تكون تنحيات أو تعيينات. إذن ماذا إذا كانوا وعدونا بأن توضع جانبا كل الخصومات والاحتكاكات في صالح الأمر الأساس.

إذن وعدوا ولم يوفوا بوعدهم. قصة كبيرة. السياسون مرة أخرى يكذبون. هذا هو. الجمهور الإسرائيلي لا يوجد هناك. منذ 7 تشرين الأول (كتوبر) وهو يوجد في مكان آخر تماما. هو مرتبط بقوة، متراص الصفوف في داخل الدبابة أو المجنزرة، يعنى بالتطوع، التبرع، المعونة والنجدة. وهو يفعل كل ما ينبغي كي ينتصر وليس له أي اهتمام بأن يلمس أو يعرف ما هو عفن الرائحة في السياسة أو في الاعتبارات السياسية.

هذا الجمهور يستحق أكثر. أكثر بكثير. الـ130 ألفا من المخلين الذين لم يعودوا يعيشون في بيوتهم منذ أسابيع طويلة يستحقون أكثر. الـ190 ألف رجل احتياط يستحقون أكثر. ونساؤهم وأطفالهم أيضا ممن تبقوا خلفهم، وحيدين، ليتحملوا العبء الاقتصادي والنفسي القاسي، هم أيضا يستحقون أكثر. عشرات آلاف جنود النظامي الذي يقاتلون يستحقون أكثر، وكذا أهاليهم الذين لا ينامون في الليالي. لكل هؤلاء الناس الطيبين لا يوجد عنوان. افحصوا كم وزيرا التقوا مع عائلات المخطوفين أو زاروا المخلين. افحصوا كم نائبا ينشغلون بما هو مهم حقا الآن لدولة إسرائيل، التي توجد في إحدى ساعاتها الأصعب -سياسيا، أمنيا، اقتصاديا واجتماعيا. افحصوا كم بندا في الميزانية حقا تخدم الجهد الوطني، وكم منها تخدم الجهد السياسي. افحصوا كم ساعة في اليوم تستثمر القيادة في الحرب وفي مضاعفاتها، وكم في السياسة ومضاعفاتها. وافحصوا التغريدات. وفي واقع الأمر من الأفضل لكم ألا تفعلوا هذا.

إسرائيل تستحق أكثر من هذا. هي تستحق قيادة تنهض في الصباح، والأمر الوحيد الذي يهمها هو الانتصار في الحرب، والحرص على ميزانية تدعم هذا الجهد، والحرص على شرعية دولة تمنح زمنا وتشق الطريق الى هناك، والحرص على كل ما يحتاج حسب سلم الأولويات الواضح، وعلى رأسهم أولئك الذين دفعوا ويدفعون الثمن الأغلى -المخطوفون، القتلى، المخلون، العاطلون عن العمل، الأعمال التجارية التي بحاجة الى المساعدة.

لسوء الحظ، تتصرف الحكومة بشكل معاكس. فبدلا من تقريب النصر، مثلما وعدت، تعرضه للخطر بأفعالها وبأقوالها. هذه مأساة حقيقية لأن السبت الأسود أعطى لإسرائيل الإمكانية لإعادة بدء لمرة واحدة. ما يزال يمكن لهذا أن يحصل، لكن لهذا الغرض مطلوب صحوة حادة وسريعة. إذا لم تحصل فسنكتشف قريبا بأنه بدلا من نداء الصحوة، صحونا كلنا مرة أخرى على 7 أكتوبر.