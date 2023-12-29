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ضباب المعركة

12/29/2023 11:17:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هآرتس
بقلم: الون بن دافيد 29/12/2023

ضباب المعركة آخذ في التبدد من على شمال القطاع في الوقت الذي يكمل فيه الجيش الإسرائيلي سيطرته على المنطقة وتفكيك الأطر القتالية لحماس. لكن في هذا الإيضاح تنكشف الفجوة التي بين هدف الحرب الطموح، لكن الواقعي -تفكيك حماس كقوة عسكرية وسلطوية- وبين الإنجاز العملياتي المبهر الذي حققه الجيش الإسرائيلي حتى الآن وسيحققه. هذه الفجوة يمكن أن تغلق فقط بفعل سياسي.
يقاتل الجيش الإسرائيلي في غزة في طابقين، مثلما أجاد في التعبير زميلي ومعلمي رون بن يشاي: يسيطر على الطابق الذي فوق الأرض ويدمر ببطء وبمنهاجية الطابق الذي تحت الأرض. لكن إذا لم يبنى عليهما أيضا طابق سياسي، فكل الإنجاز والمبنى سينهاران.
فبدلا من البدء بعرض مبنى الحكم الذي سيحل محل حماس فيزاد بذلك الضغط عليها، يهرب المستوى السياسي من كل انشغال في مسألة "اليوم التالي". وإلى الفراغ تدخل اقتراحات سيئة من مصر ومن قطر ستبقي حماس كجهة مسيطرة في القطاع، سواء علنا أم تحت غطاء "حكومة خبراء". إذا واصلت إسرائيل التخندق في صمتها ولم تعرض بديلا، فإنها ستضطر في النهاية لأن تقبل بإملاء أميركي-عربي لإدارة غزة بعد الحرب.
من ناحية يحيى السنوار، فإن كل حالة إنهاء تنجو فيها حماس كقوة سياسية في غزة، ستشكل نصرا حتى لو لم ينجُ هو نفسه كي يراه. أما من ناحية إسرائيل، فإن كل حالة إنهاء لا تكون فيها جهة سلطوية في غزة تقاتل معنا ضد حماس، سيبدأ العد التنازلي نحو إعادة تسلح حماس بالمال القطري. الفوضى هي بالتأكيد ليست حلا مثلما ثمة من يخطئون في التفكير، إذ في الفوضى ستنمو من جديد حماس، أو أسوأ من هذا.
قبيل الانتقال الى المرحلة الثالثة من الحرب في شمال القطاع -الخروج من معظم المنطقة واجتياحات مركزة، يصر وزير الدفاع يوآف غالنت وعن حق على منع عودة سكان مدينة غزة وضواحيها الى بيوتهم. 1.8 مليون لاجئ يتجمعون في جنوب القطاع هم أرض خصبة للاضطرابات التي ستتعاظم ضد حماس -ووسيلة ضغط أخرى على المنظمة.
صحيح أن الموافقة الإسرائيلية على السماح بتموين إنساني لجنوب القطاع تخفف الضغط قليلا، لكن الشتاء الذي حل ومعه المطر والأمراض سيفعل فعله. مع كل انعدام الراحة التي يسببها التموين الإنساني لدولة العدو، يبدو أنه أكسب إسرائيل أيام قتال أخرى لتعميق الإنجاز العسكري في جنوب القطاع وربما أيضا الى ما بعد كانون الثاني (يناير) 2024.
إنهاء المناورة المهمة في شمال القطاع سيسمح بتحرير قسم من رجال الاحتياط وبدء الاستعدادات للتحدي التالي الذي يوجد على أعتابنا في لبنان. هناك، بعد نحو ثلاثة أشهر من القتال، تعلمت إسرائيل الكثير عن حزب الله الذي لم نحتك به منذ سنوات، وحزب الله هو الآخر تعلم غير قليل عن نفسه. إذا ما أجملنا أشهر الحرب الثلاثة الأولى، يمكن القول إنه مثلما عانينا من تقدير ناقص لحماس وقدراتها، هكذا أيضا منحنا حزب الله تقديرا زائدا.
دون التقليل، لا سمح الله، من القدرات الاستراتيجية المهمة التي لدى حزب الله، فقد كشفت الأشهر الأخيرة أيضا غير قليل من مواضع ضعفه. قدرات مضادات الدروع لديه أقل تأثير مما قدروا في إسرائيل، وكذا ناريته الصاروخية دقيقة أقل مما اعتقدنا، وكذا قدرات مضادات الطائرات تنكشف كمصدر تنغيص يتصدى له سلاح الجو جيدا.
يمكن الافتراض بأن نصرالله هو الآخر فوجئ من مواضع الضعف التي انكشفت في قدراته، وهذا يدخل في منظومة اعتباراته العملياتية. هذا الأسبوع تلقى ضربات أليمة: تصفية الجنرال الإيراني سيد راضي في دمشق وهجوم إسرائيلي في بنت جبيل أيضا، لأول مرة منذ 17 سنة. رده، حتى الآن، كان إطلاق مسيرات الى الكريوت وخليج حيفا.
لعله توجد هنا إشارة الى الاتجاه الذي سيأخذه حزب الله حين تحل لحظات الحسم في غزة: فهل سيتوجه الى التصعيد مع إسرائيل أو سيسعى الى الاتفاق؟ في الجيش الإسرائيلي، فوجئوا عندما لم يستغل حزب الله أيام الهدنة في تشرين الثاني (نوفمبر) كي يعود الى المواقع المجاورة للحدود، وبقي مع قوات الرضوان في سفح خلفي وعلى مسافة آمنة.
لقد استغلت إسرائيل أشهر الحرب، وحقيقة أن عشرات الآلاف من رجال شعبة الاستخبارات العسكرية "أمان" مجندون، لتعميق جمع المعلومات في كل الجبهات. ليست كل مقدرات الاستخبارات وجهت الى غزة. خبراء لبنان من شعبة الاستخبارات واصلوا الانشغال بلبنان، خبراء إيران بإيران، وحتى حيال اليمن بدأ انشغال ذو مغزى. لقد تبين بأن اللغة الأقرب للحوثية هي العربية البدوية، وحيالهم أيضا يبدأ بالتطور اختصاص. وزير الدفاع ألمح هذا الأسبوع بأن إسرائيل عملت منذ الآن أيضا في إيران وفي العراق.
لكن يجب الحذر من الرضا ومن الاعتداد بالنفس جراء نتائج المواجهة مع حزب الله حتى الآن. من المهم أن نتذكر بأن حزب الله هو الآخر منظمة تتعلم، وهو أيضا يستخلص الدروس ويتحسن من الاحتكاك مع الجيش الإسرائيلي. عندما ننهي المناورة في غزة ونبدأ ببناء القوة قبيل مواجهة محتملة في الشمال، يجب الافتراض بأننا سنلتقي هناك حزب الله هو الآخر استغل الزمن لتعزيز قوته حيال الجيش الإسرائيلي وللعثور على نقاط الضعف لدينا.
المشكلة الأساس في الشمال هي أن الطرفين؛ إسرائيل وحزب الله، مقتنعان تماما بأن الطرف الآخر لا يريد الحرب. هذه وصفة يمكنها أن تؤدي الى أخطاء في تقدير رد فعل الطرف الآخر. يحتمل أن حربا في لبنان هي أمر محتم، ومن دونها لن نتمكن من إعادة السكان، لكن يجدر بنا إذا ما دخلنا الى مثل هذه المعركة أن يكون هذا انطلاقا من اختيار واع للتوقيت وللطريق وليس كنتيجة لحساب مغلوط لنوايا الخصم.

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