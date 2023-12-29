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يجب إعادة المخطوفين الآن حتى بثمن إطلاق سراح سجناء

12/29/2023 11:17:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هآرتس
بقلم: إيهود أولمرت 29/12/2023

احتمالية الوصول الى تدمير كامل لحماس لم تكن موجودة منذ اليوم الأول الذي أعلن عنه بنيامين نتنياهو كهدف رئيسي للحرب. منذ ذلك الحين كان واضحا لكل عاقل أن التدمير المطلق لهذه المنظمة هو أمنية لا توجد فرصة عسكرية لتحقيقها، حتى في ظل معطيات مختلفة عن القائمة في قطاع غزة.
كانت تكفي المعلومات المحدودة جدا، كما يبدو، التي كانت لدينا قبل 7 تشرين الأول (اكتوبر) من أجل أن نفهم بأن شبكة الأنفاق المتشعبة تمتد على كل أرجاء القطاع. كان يكفي ما عانيناه من الأنفاق الهجومية في عملية الجرف الصامد قبل تسع سنوات من أجل أن نفهم أن شبكة الأنفاق في غزة الموجودة تحت المستشفيات وتحت مبان عامة كثيرة أخرى في هذه المنطقة الصغيرة نسبيا من القطاع والتي لا تسمح بعملية عسكرية قصيرة وسريعة وحاسمة يمكن أن تصفي هذه المنظمة حتى في ظروف مريحة أكثر، هي عدو غير سهل.
نتنياهو، بالطبع، يعرف مسبقا أن خطابه لا أساس له من الصحة، وأن الأمر سينتهي به الى الانفجار أمام الواقع العسكري والإنساني الذي سيجبر إسرائيل على الوصول الى نقطة النهاية لما يسمى في هذه الأثناء بـ"حرب السيوف الحديدية". هذا الوقت حان. هزيمة حماس بعيدة. نحن لا نقترب حتى من المرحلة التي فيها تهتز سيطرته على الجدول الزمني للأحداث التي بدأتها في 7 تشرين الأول (اكتوبر).
أفضل الجنود في الجيش النظامي وفي الاحتياط يحاربون بتصميم وشجاعة ومهنية مؤثرة. التعاون بين أذرع الجيش والتنسيق والتزامن بين سلاح البحرية وسلاح الجو وسلاح البر والاستخبارات فعال أكثر مما كان في كل المواجهات العسكرية منذ حرب يوم الغفران. لم تعمل في أي يوم كل الأذرع القتالية في إسرائيل بتنسيق مثير للانطباع كهذا، سواء في حرب لبنان الأولى أو حرب لبنان الثانية أو في كل العمليات العسكرية في الضفة الغربية. هذا يشمل عملية السور الواقي التي كانت في أساسها مواجهة عنيفة مع عدد من مخيمات اللاجئين التي لا توجد فيها بنى تحت الأرض يمكن أن تهدد قواتنا. أيضا عملية السور الواقي لم تؤد الى تصفية تنظيمات المقاومة في الضفة الغربية، رغم أنها قللت أبعادها بصورة دراماتيكية. مرت عدة سنوات الى كان يمكن القول إن العملية انتهت.
أيضا العمليات في القطاع، الرصاص المصبوب والجرف الصامد وحارس الأسوار، وكل العمليات العسكرية، لم تكن تثير الانطباع مثل القتال الجاري الآن. ولكن التوهم وكأنه بعملية كهذه يمكن تدمير "حماس" هو تضليل للنفس، إلا إذا كان الأمر يتعلق بعملية خداع تم التخطيط لها مسبقا تستهدف أبعاد إنهاء الحرب بقدر الإمكان عن أحداث 7 تشرين الأول (اكتوبر) من أجل خلق فترة للراحة، التي ربما ستمنع غرق نتنياهو السريع في الهاوية التي يستحق أن يرمي فيها.
نحن نتوقع أياما صعبة، وعدد قتلى أصبح أكثر فأكثر يزعج ويثقل، ومشاهد قاسية من الدمار والخراب في قطاع غزة، التي تلقي بظل ثقيل على دولة إسرائيل وتقوض أكثر الدعم والتسامح الذي تظهره لنا الدول الصديقة جدا لنا.
ما الذي يجب فعله؟ أنا أعتقد أنه قد حان الوقت للإعلان عن استعداد إسرائيل لوقف القتال. نعم، وقف القتال. ليس هدنة أو وقفا مؤقتا لبضعة أيام، 3-4 أيام، بل وقف القتال. نقطة. في هذه الأثناء يجب على إسرائيل إعادة المخطوفين، الأحياء والأموات. إذا انتظرنا، فبعد فترة ليست بعيدة سيمكننا فقط إعادة الأموات لأنه لن يبقى أي من المخطوفين على قيد الحياة. وقف القتال يجب أن يكون متفقا عليه على أساس إطلاق سراح جميع المخطوفين حتى آخر واحد منهم، سواء الجنود أو جثث المخطوفين المحتجزة لدى حماس منذ سنوات، الجميع حتى آخر شخص.
في الوقت نفسه، يتوقع أن تضطر إسرائيل الى إطلاق سراح سجناء حماس الذين يوجدون لديها. أنا رفضت عقد الصفقة التي عرضت علي في حينه من أجل إطلاق سراح جلعاد شليط. الصفقة التي تم عرضها علي كانت أفضل بكثير، ومعقولة أكثر من التي نفذها في النهاية نتنياهو، التي أطلق فيها سراح 1027 من الأسرى الفلسطينيين، وعلى رأسهم من يسميه الآن رئيس الحكومة يحيى السنوار. لقد أطلق سراح كل هؤلاء، ومن بينهم سكان من شرقي القدس ومواطنون عرب من إسرائيل مقابل جندي واحد ووحيد.
أنا، الذي تنازلت عن الكرامة المشكوك فيها في الاحتفال المتوقع لإطلاق سراح شاليط لأنني خشيت من أن إطلاق سراح عدد أقل بكثير من السجناء حتى من دون أن تكون أيديهم ملطخة بالدماء هو خطوة غير مقبولة تماما، أقول الآن: أطلقوا سراحهم.
اذا لم يكن هناك أي طريقة أخرى لإعادة المخطوفين، فإنه لا مناص من التنازل في هذه القضية. وواجب الدولة تجاه مواطنيها الذين تم اختطافهم من بيوتهم، أكبر من الخجل الذي ينطوي عليه هذا التنازل المطلوب.
إسرائيل يجب أن تعلن بأن وقف القتال سيكون مقرونا بتجميد انتشار القوات العسكرية في المكان الذي سيكونون فيه في اليوم الذي سيتم فيه الإعلان عن وقف القتال. في المقابل، إسرائيل ستعلن بأنها ستبدأ التفاوض مع الفلسطينيين على مستقبل قطاع غزة بوساطة مصرية.

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