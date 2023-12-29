الطنطورة: الماضي والحاضر

MENAFN - Alghad Newspaper) إيلان بابيه* - (مؤسسة الدراسات الفلسطينية) عدد الربيع/ 2022



أعاد عرض الفيلم الوثائقي "الطنطورة" للمخرج الإسرائيلي ألون شوارتس، بعث النقاش مجدداً عن المجازر التي ارتكبها الصهاينة في فلسطين في العام 1948، وخصوصاً مجزرة الطنطورة التي عمل القضاء الإسرائيلي والمؤسسة الأكاديمية على محاولة طمسها. وكان الفيلم قد واجه منذ عرضه في كانون الثاني (يناير) 2023، ردّ فعلٍ عنيفاً واسع النطاق في إسرائيل. وهذا طبيعي عندما نعرف أن مخرجه إسرائيلي، وأن فكرته مبنيّة على بحثٍ أكاديمي قدّمه إسرائيلي آخر.

في هذه المقالة، يستعيد المؤرخ إيلان بابيه الظروف التي أحاطت بهذه المسألة التي كان شاهداً عليها كأستاذ في قسم التاريخ في جامعة حيفا.

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في أواخر تسعينيات القرن الماضي، كنت أدرّس في قسم تاريخ الشرق الأوسط في جامعة حيفا، وكان مساق "النكبة" أحد أكثر المساقات إقبالاً، وقد أعيدت تسميته في بعض الأحيان، بسبب ضغوط غير محتملة من قبل إدارة الجامعة، ليصبح "تاريخ وتأريخ سنة 1948". وكانت المهمة الأكاديمية الأساسية التي يكلَّف بها الطلاب خلال دراستهم هذا المساق هي كتابة بحث عمّا حدث في سنة 1948، في الأماكن التي سكنوها أو ولدوا فيها.

كان هناك طالب استثنائي، يكبرني عمراً، اسمه تيدي كاتس، وقد استجاب بلهفة وحماسة للمهمة المطلوبة منه، واكتشف أن كيبوتس ميغال الذي يسكن فيه، أُنشئ على أنقاض قرية زِيتا. كان كاتس، وما يزال، صهيونياً بطريقة ما، وكان مؤمناً بسذاجة بإمكان تربيع الدائرة والدفاع عن نسخة ليبرالية إنسانوية للصهيونية، لكن هذا لم يكن سوى تعبير عن إيمان استعماري تنويري مثير للسخرية.

بعض الحقائق التي كُشف عنها فيما بعد، كان له علاقة بهذه الرؤية المشوهة عن الواقع، وفسر كثيراً من سلوكياته لاحقاً. ولذلك حرص بعد معرفته حقيقة ما حدث في قرية زِيتا على دعوة الناجين من عملية تدمير القرية في سنة 1948 (والذين ما يزالون حتى اليوم يعيشون داخل مناطق 48) إلى زيارة المستوطنين الذين احتلوا قريتهم، وربما التحدث إليهم، الأمر الذي عرّضه في ذلك الحين للازدراء والاحتقار من طرف مجتمعه في الكيبوتس.

رغب كاتس في مواصلة ما بدأه من بحث بشأن ما حدث خلال سنة 1948، ورغب في أن يجعله موضوعاً لأطروحته في الماجستير التي اقترحتُ عليه أن تكون عبارة عن دراسة تاريخية مصغرة تسرد ما جرى لبعض القرى المتضررة خلال النكبة.

أكمل كاتس أطروحته في سنة 1998، وعنونها: "خروج (exodus) العرب من قرى سفوح جبل الكرمل". وكانت لغة العنوان مهمة، فكلمتا "خروج" و"عرب"، هما جزء أساسي من الخطاب الصهيوني الذي أيّده كاتس الذي كان على وشك أن يصبح لفترة معينة عدو الشعب الأول في نظر الأوساط الأكاديمية الصهيونية والإعلام الصهيوني.

اختار كاتس، خلال رحلته البحثية، خمس قرى فلسطينية ساعياً إلى إعادة صوغ ما حدث خلال النكبة لتلك القرى التي كانت جميعاً تقع جنوبي مدينة حيفا على ساحل البحر الأبيض المتوسط. وقد رفضتُ آنذاك أن أكون الأستاذ المشرف على الأطروحة لأنني كنت معروفاً بكوني باحثًا مناهضًا للصهيونية، كما كنت على خلاف مع الجامعة بشأن الكيفية التي يجب اتّباعها لتدريس تاريخ فلسطين وإجراء أبحاث عنه، وبالتالي وقع اختيار كاتس على الأستاذ والباحث قيس فرّو الذي كان يحظى حينها باحترام زملائه الباحثين في جامعة حيفا.

حصلت الأطروحة على أعلى درجة يمكن تحصيلها، وكان محور الفصل الرابع منها قصة قرية الطنطورة. لم يكن كاتس يعرف مسبقاً ماذا سيكتشف، لكنه وقع خلال بحثه عن قصص القرى وتاريخها على ما يكفي من وثائق وشهادات شفوية تتحدث عن التطهير العرقي الذي حدث في تلك القرى. ولدهشته، فإن الجنود الصهاينة وأهالي قرية الطنطورة أخبروه عن المجزرة التي ارتُكبت في 22 و23 أيار (مايو) 1948، أي خلال احتلال الجيش الإسرائيلي للقرية وبعده.

وكان الأمر الذي أدهش كاتس أكثر وضاعف من صدمته هو أن أهم الأعمال التوثيقية الأساسية بشأن مسألة الوجود الفلسطيني في ذلك الوقت، مثل كتابَي "كي لا ننسى" لوليد الخالدي، و"مشكلة اللاجئين الفلسطينيين" لبني موريس، لم يذكرا المجزرة.[1]

ولكن في الواقع، كان نمر الخطيب قد تحدث عن المجزرة في مذكراته "من أثر النكبة" الصادرة في دمشق في سنة 1951،[2] كما كان يتحدث عنها، من حين إلى آخر، خلال اللقاءات التي كانت تنظمها "جمعية الدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين في إسرائيل". وفضلاً عن ذلك، فإن صحيفة "كل العرب" التي كانت تصدر في أراضي 48، كانت قد أجرت أيضاً مقابلات مع عدد من الناجين من المجزرة، وكان هذا قبل أن يكتب كاتس عنها. لكن ما يميز عمل كاتس هو أنه كان أول أطروحة أكاديمية تتطرق إلى المجزرة.[3] وفي العام نفسه الذي كتب كاتس فيه رسالته، نشر يحيى محمود اليحيى كتاباً وثق فيه مجزرة الطنطورة بسرده قصصاً عن 52 ضحية، من ضمنها قصص نساء ذبحتهن القوات الإسرائيلية.[4]

سجل كاتس 64 ساعة من المقابلات مع يهود وفلسطينيين كانوا موجودين خلال احتلال قرية الطنطورة، كما اعتمد على حفنة من الوثائق من الأرشيف العسكري الإسرائيلي. وبناء على ذلك، استنتج أن ما يتراوح بين 200 و250 من سكان القرية قتلهم جنود من الجيش بدم بارد، رمياً بالرصاص، أو ذبحاً خلال فورة غضب من الجنود (انتقاماً لموت 8 من رفاقهم الجنود الذين قضوا خلال الاجتياح الأولي للقرية). وذكر شهود العيان هؤلاء أن عمليات الإعدام الجماعية ارتُكبت على شاطئ البحر، وهو ما لمّحت إليه أيضاً الوثائق التي أكدت ما شهد به الشهود عن وجود مقبرتَين جماعيتين حُفرتا بالقرب من مقبرة القرية لاستيعاب جثث ضحايا المجزرة؛ وتقع هاتان المقبرتان اليوم تحت موقف سيارات تابع للمستعمرة التي أقيمت على أنقاض قرية الطنطورة. واللافت أن شهادات الجنود تكمل شهادات الناجين من مجزرة الطنطورة، وبالتالي يُعد هذا الناتج مثالاً تاريخياً نادراً تمتزج فيه وجهات نظر متنوعة لتقدم صورة كاملة عن حدث جرى في الماضي.[5]

بعد عامين من إنجاز كاتس أطروحته في سنة 1998، وجد صحفي كان يبحث في مكتبة جامعة حيفا هذه الأطروحة، ونشر ما يتعلق منها بمجزرة الطنطورة في صحيفة "معاريف" اليومية.[6] وتلا ذلك الحدث رفع قضايا قذف وتشهير من طرف جنود قدامى في لواء "ألكسندروني" الذي ارتكب جنوده المجزرة.

عندما أصبح الجنود ومؤرخو جامعة حيفا تحت أنظار الرأي العام، قرروا التحرك بسرعة بهدف تجريد الأطروحة من صحتها، والكاتب من أهليته الأكاديمية. وتحت ضغط زملائهم، اقتنع الجنود الذين سبق أن سجل لهم كاتس اعترافاتهم التي تؤكد تورطهم في جرائم الطنطورة، بالتوجه إلى القضاء لإنكار جميع ما أدلوا به من شهادات واعترافات سابقة. وكانت لهؤلاء الجنود القدامى علاقات قوية بإدارة الجامعة حيث كان داعموهم الأساسيون هم عميد كلية الإنسانيات، ورئيس قسم التاريخ في الجامعة نفسها، واللذان لم يتوانيا عن اتخاذ الإجراءات السريعة في حق كاتس الذي طُلب منه تسليم تسجيلات المقابلات كلها إلى محامي الجنود (علماً بأنه في ذلك الوقت لم يكن على الطالب القيام بالتسجيل، أو تسليم الأشرطة التي سجلها). كان التكتيك واضحاً: لقد حان الوقت للمساءلة عن مهنية المؤرخ، وليس عن المجزرة نفسها.

منذ تلك اللحظة، وُضع السؤال عن واقعة المجزرة جانباً، وبات الشغل الشاغل لقاعة المحكمة والمنتديات واللجان المتعددة التي أوكلت إليها الجامعة متابعة القضية، يتمحور حول مدى دقة الطالب في تفريغ ما تحتويه الساعات الـ64 المسجلة التي كانت في حيازته، بدلاً من التأكد من صحة الأطروحة والتدقيق في المعلومات التي احتوتها. وسواء أكان المدعي العام أم أعضاء الجامعة هم الذين قاضوا كاتس، فإن عملهم انصبّ على إيجاد التناقضات بين أشرطة المقابلات والاقتباسات في الأطروحة.

كانت التناقضات قليلة جداً وهامشية قياساً بالمجزرة، لكنها كانت كافية لإعلان لامهنية الطالب، وهنا أود تذكير القراء بأن كاتس نال أعلى درجة ممكنة في الجامعة. أما الحالات القليلة التي وُسِمَت بالتناقض، فكانت جملاً غير واضحة في المقابلات التي أجراها مع بعض القرويين الفلسطينيين كبار السن، وهو ما اعتبره المدعي العام والجامعة فيما بعد تلفيقاً للحقيقة.

مَثُل كاتس أمام القضاء، وفي اليوم الأول من المحاكمة جرت مواجهته بهذه "التلفيقات"، وهي مواجهة يظهر أنها استمرت طوال اليوم، الأمر الذي جعله ينهار كلياً. وفي المساء، وفي مكتب المدعي العام، كتب رسالة اعتراف صرح فيها بأنه اختلق الأدلة بشأن المجزرة. ويبدو أن الضغوط التي مارستها عليه عائلته، ومحاموه، ومحامو الجامعة، هي ما أرغمه في نهاية الأمر على كتابة رسالة الاعتراف تلك التي أنكرها وتراجع عنها بعد 12 ساعة، مبدياً ندمه على القبول بتوقيعها أو كتابتها أصلاً. غير أن القاضي رفض تراجع كاتس، وطلب منه اعتذاراً علنياً عمّا قام به، علاوة على إجباره على دفع تكاليف المرافعات القضائية كافة. لكن كاتس استمر في رفضه، فرُفعت القضية إلى المحكمة العليا التي أبقت الحكم على حاله.

عملت الجامعة كل ما في وسعها لتجريد كاتس من أهليته، وتمثلت خطوتها الأولى في استخدام ذريعة "التناقضات" لتطلب منه كتابة أطروحة جديدة. وكان كاتس مستعداً لإعادة الكتابة وتقديم أطروحة جديدة وتصويب التناقضات مع إضافة أدلة جديدة عن المجزرة، لكن هذا طبعاً لم يكن ما تصبو إليه الجامعة من طلب إعادة الكتابة، ولذلك شكلت لجنة من خمسة محكّمين أكاديميين لم تعلَن أسماؤهم للنظر في الأطروحة الجديدة (وهذا عدد غير عادي في مرحلة الماجستير) التي لم تُجِزها أغلبية اللجنة بذريعة أنها أطروحة رديئة الكتابة (في 9 شباط/ فبراير 2022، وبعد عشرين عاماً، كتب أحد المحكّمين، ويدعى البروفسور موشيه ماعوز، في صحيفة "هآرتس" أنه لم يجد في ذلك الحين أي شيء يبطل ما تناقشه الأطروحة عن المجزرة، لا بل إنه منحها درجة جيد، لكن صدمته الكبرى كانت حين اكتشف أن الجامعة أهملت تقريره بشكل كلي).

لم ينسَ الكتّاب والمؤرخون والباحثون مجزرة الطنطورة، وقد أشرتُ إليها في عدة مواقع في كتابي "التطهير العرقي في فلسطين"،[7] كما أشار إليها كتّاب ومؤرخون فلسطينيون في أعمالهم (ولعل أهم تلك النصوص هو ما كتبه مصطفى الولي في سنة 2001 في "مجلة الدراسات الفلسطينية" الصادرة بالإنجليزية).[8] أما الناجون من الطنطورة فشكلوا لجنة منهم لتنظيم زيارات مستمرة للقرية القديمة التي أصبحت مستعمرة صهيونية، وذلك كلما كانت تسنح لهم الفرصة، كما نظموا مسيرة سنوية تنطلق من موقف السيارات الخاص بالمستعمرة، والذي أُنشئ فوق المقابر الجماعية لضحايا مجزرة 1948، لتنتهي عند شاطئ البحر حيث يوجد المبنى الوحيد الباقي من القرية، والذي ما يزال قائماً حتى اليوم، شاهداً بنصفه المدمر وسقفه المتهالك على كل ما حدث.[9]

أزيلت أطروحة كاتس علانية من مكتبة جامعة حيفا في رسالة واضحة إلى كل طالب قد يجرؤ على تحدي الرواية الصهيونية في عمله الأكاديمي للدراسات العليا، الأمر الذي يجعلنا نستحضر حقيقة أننا نتحدث عن سنة 2001. وفي ذلك الوقت، كان الانفتاح النسبي الذي حمله اتفاق أوسلو إلى الأعمال الأكاديمية في إسرائيل المتعلقة بالنكبة، والمتمثلة حينها في أعمال "المؤرخين الجدد" الذين قبلوا بالخطوط العريضة للرواية الفلسطينية، قد انتهى وعفا عليه الزمن. وها هو بيني موريس، وهو من رواد "المؤرخين الجدد"، يتراجع عن انتقاداته المبكرة في عمله الأشهر الذي صدر بعد الانتفاضة الثانية، "ولادة مشكلة اللاجئين الفلسطينيين"، بل إنه كان سعيداً بالعودة إلى تبنّي الرواية الصهيونية عن النكبة، وباحتضان الأوساط الأكاديمية له من جديد.[10] لقد انحرفت الدولة اليهودية إلى اليمين سياسياً بعد سنة 2000، وكذلك فعلت الجامعات.

أصبح كاتس منبوذاً في الكيبوتس الذي يعيش فيه، وتحول بعد إصابته بجلطتين دماغيتين من ذلك الإنسان الفذّ والمفعم بالطاقة إلى مُقْعد على كرسي متحرك. وبما أنني كنت ما أزال في ذل الحين عضواً في هيئة التدريس في جامعة حيفا، فقد بذلت كل ما في وسعي لتغيير سياسة الجامعة، الأمر الذي كلّفني عملي في نهاية المطاف على الرغم من كوني أستاذاً مثبتاً. وقد نشرتُ أيضاً مقالة بالعبرية والإنجليزية بَنيتها على أساس بحثي الخاص عن الطنطورة، مؤكداً وقوع مجزرة في القرية، لكن أحداً لم يتجرأ على أخذي إلى المحكمة.

في تلك الفترة تعرضنا، كاتس وأنا، للاستهزاء والسخرية في الإعلام الإسرائيلي، بما فيه صحيفة "هآرتس" التي يُفترض أنها ليبرالية، وكذلك من المؤسسة الأكاديمية، ووصلت الأمور إلى حد اتهامنا بالخيانة.

الآن، تمكن مخرج الأفلام الإسرائيلي "ألون شوارتس" من الوصول، وفي اللحظة الأخيرة، إلى أولئك اليهود الذين أنكروا اعترافاتهم لكاتس في سنة 2001، والتي بنت المحكمة قضيتها على أساسها.[11] وقد اعترف هؤلاء، في التسعينات من أعمارهم وأمام الكاميرا، بأن كاتس قال الحقيقة، وأنه سجل بأمانة كاملة رواياتهم لما حدث في سنة 1948. ولم يتوقف شوارتس عند هذا الحد، وإنما استعان بأحدث تقنيات التصوير للكشف عن القبور الجماعية الموجودة في الأماكن التي ذكرها شهود العيان اليهود والفلسطينيون خلال استذكارهم ما حدث في سنة 1948، كما نجح في حث القاضية التي كانت حاضرة في المحاكمة الأصلية على الاعتراف بأنها لم تستمع فعلياً إلى الأشرطة المسجلة من قبل، وأبدت استعداداً للاستماع إليها في الفيلم، وشعرت بالرعب بعدما استمعت إلى الأشرطة، واعترفت بأن الحكم كان يمكن أن يكون مختلفاً جداً (مثل حياة كاتس التي كانت ستأخذ مساراً آخر).

ثلاثة استنتاجات

أولاً: تعيد هذه الواقعة إنتاج السؤال عن أهمية جمع الأدلة الإسرائيلية والصهيونية عن النكبة، علماً بأن الفلسطينيين ليسوا في حاجة إلى مؤرخين جدد ليخبروهم بأنهم تعرضوا لتطهير عرقي من بلدهم. كما أن الفلسطينيين الناجين من المجازر الصهيونية ليسوا في حاجة إلى أفلام وثائقية تقنعهم بأنهم ضحايا جرائم حرب. ولكن، عندما يكون ضحايا جرائم الحرب هذه هم شهود العيان الوحيدون على ما تعرضوا له، وخصوصاً إذا كانوا فلسطينيين، فإن أدلتهم في الغالب تواجَه بالرفض، بل بعدم القبول بها كلياً. أما إذا اعترف المجرمون أنفسهم بارتكاب الجرائم -وهم في هذه الحالة الجنود الإسرائيليون- فإن هذه الجرائم تصبح، بالنسبة للعالم بأكمله، وربما لبعض اليهود من أصحاب الضمائر الحية في إسرائيل، حقيقة.

ثانياً: هذه الواقعة تعيد صياغة حدود الحرية الأكاديمية في "الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط". فبعد سنة 2000، ثُبطت همم الكثيرين من طلاب الدراسات العليا وأعضاء الهيئات التدريسية عن الإشارة إلى النكبة كجريمة، أو كسلسلة ممتدة من الجرائم، كما أُتبع اضطهاد كاتس والرقابة الشاملة، بقرارات حكومية في سنة 2016 تنص على إعادة تصنيف العديد من الوثائق الأرشيفية المتعلقة بسنة 1948، والتي كانت في السابق متاحة للباحثين.[12] ولكن سُمح مؤخراً لبعض المؤرخين بالاطلاع على بعض تلك الوثائق الأرشيفية، ليكتشفوا مجدداً جرائم حرب جديدة ارتُكبت في سنة 1948؛ غير أن هؤلاء المؤرخين هم موضع ثقة بأنهم لن ينسبوها إلى الأيديولوجيا الصهيونية (خلافاً لما قمتُ به أنا على سبيل المثال). هذا الأسلوب البحثي القائم على اجتزاء النص من سياقه وإلغاء التاريخ لم يعد مقبولاً قط عندما يتعلق الأمر بأبحاث عن النكبة خارج إسرائيل، وبسياق الاهتمام المستجد والمتزايد بالدراسات الفلسطينية في أنحاء العالم كافة.[13]

إن عودة ظهور نموذج الاستيطان الاستعماري في مجال الدراسات عن فلسطين (والذي دعا إليه بداية مؤرخون فلسطينيون أمثال فايز الصايغ وجميل هلال)،[14] تشير بوضوح إلى أن منطق الحركة الصهيونية في سنة 1948 وما بعدها هو المنطق نفسه لدى الحركات الاستعمارية الاستيطانية في كل مكان: إزالة السكان الأصليين.[15] وبالتالي، فإن المجازر ليست استثناءات لا تؤكد القاعدة، وإنما هي جزء لا يتجزأ من مشروع الاستعمار في فلسطين.

ولهذا، يجب علينا ألا ننسى أن هذه المجزرة هي عبارة عن جريمة من سلسلة ممتدة من الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها إسرائيل منذ سنة 1948، وما تزال مستمرة في ارتكابها حتى يومنا هذا؛ وهي جرائم ما تزال تواجَه بالإنكار. أما الأفلام أو الأطروحات التي ينجزها بعض الإسرائيليين من أصحاب الضمائر الحية، فليست كافية لتصحيح هذه الجريمة، بل إن هناك خطراً دائماً متمثلاً في رغبة الليبراليين الصهاينة والجامعيين وبعض الصحف كصحيفة "هآرتس"، في امتلاك الجريمة والغفران في آنٍ معاً،[16] وهو ما يسميه الإسرائيليون: "نطلق الرصاص ونبكي (فيما بعد)"، كأن هذا البكاء يطهر تصرفاتهم وضمائرهم، ويسمح لهم مجدداً بتكرار الجريمة نفسها في المستقبل.

ثالثاً وأخيراً: من الأساسي والحاسم أن نعي أن النهاية الوحيدة الملائمة لإيقاف هذا الإجرام المستمر تكمن في نزع الاستعمار عن فلسطين التاريخية كلها، وتطبيق حق العودة. وفي فلسطين حرة وديمقراطية وتاريخية ربما تكون فكرة بناء نصب تذكاري في قرية الطنطورة خطوة ذات مغزى للتذكير بما حدث على أرضها في الماضي. وذلك لأن ظهور قضايا مثل قضية الطنطورة وغيرها على صفحات صحف صهيونية ليبرالية فقط كصحيفة "هآرتس"، سيضيف الإهانة إلى الإساءة ما لم يتم اعتماد معالجة محسوسة لتصحيح شرور الماضي كافة.

















*إيلان بابيه Ilan Pappé: مؤرخ إسرائيلي بارز وناشط سلام اشتراكي من مواليد 1954. وهو أستاذ بكلية العلوم الاجتماعية والدراسات الدولية بجامعة إكسيتر بالمملكة المتحدة، ومدير المركز الأوروبي للدراسات الفلسطينية بالجامعة، والمدير المشارك لمركز إكسيتر للدراسات العرقية والسياسية.

*نشر هذا المقال في "مجلة الدراسات الفلسطينية"، بالإنجليزية، تحت عنوان Tantura: Then and Now. وبالعربية بترجمة بانة عبد الله ماضي.

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المراجع:

[1] Walid Khalidi (editor), All That Remains: The Palestinian Villages Occupied and Depopulated by Israel in 1948 (Washington: Institute for Palestine Studies, 1992); Benny Morris, The Birth of the Palestinian Refugee Problem, 1947-1949 (Cambridge: Cambridge University Press, 1987).

[2] محمد نمر الخطيب، "من أثر النكبة" (دمشق: المطبعة العمومية، 1951).

[3] أخبر شاهدا عيان من الصحيفة عن المجزرة، ونُشر ما أخبراه في سنتَين مختلفتين: الأولى في تقرير لمحمد حسني نجيب في سنة 1991، والثانية لرندا أبو عبد في سنة 1997.

[4] يحيى محمود اليحيى، "الطنطورة: قرية دمرها الاحتلال الصهيوني" (دمشق: دار الشجرة للنشر، 2001)، ص 119 – 123.

[5] انظر:

Ilan Pappe, "The Tantura Case in Israel: the Katz Research and Trial", Journal of Palestine Studies, vol. XXX. no. 3 (Spring 2001), pp. 19-39.

[6] نشر الصحفي أمير غيلات في "معاريف" تقريرين متتاليين، الأول في 21 كانون الثاني (يناير) 2001 بعنوان "جيش الدفاع الإسرائيلي ارتكب مجزرة"، وفي 4 شباط (فبراير) 2001 بعنوان "الطنطورة".

[7] Ilan Pappe, The Ethnic Cleansing of Palestine (Oxford and New York: Oneworld, 2006), pp.133-137.

[8] Mustafa al-Wali, "The Tantura Massacre, 22-23 May 1948", Journal of Palestine Studies, vol. XXX, no. 3 (Spring 2001), pp. 5-14.

[9] انظر: "مسيرة ذكرى شهداء الطنطورة بعد غد الجمعة"، "عرب 48"، 2015/10/23، في الرابط الإلكتروني.

[10] Joel Beinin, "No More Tears: Benny Morris and Road Back from Liberal Zionism", Middle East Report (MERIP), no. 230 (Spring 2004), pp. 38-45.

[11] لمزيد من المعلومات عن وثائقي "الطنطورة" للمخرج ألون شوارتس، انظر موقع IMDb، في الرابط الإلكتروني.

[12] Ilan Pappe, "An Indicative Archive: Salvaging the Nakba Documents", Journal of Palestine Studies, vol. 49, no. 3 (Spring 2020), pp. 22-40.

[13] Rona Sella, "A Question of Responsibility", Jerusalem Quarterly, no. 85 (Spring 2021), pp. 137-144, discusses this phenomenon.

[14] Fayez Sayigh, "Zionist Colonialism in Palestine (1965)", Settler Colonial Studies, vol. 2, no. 1 (2001), pp. 206-225;

ورقة قدمها جميل هلال في سنة 1979 بعنوان:

"Imperialism and Settler Colonialism in West Asia: Israel and the Arab Palestinian Struggle".

وذلك خلال مؤتمر في كلية العلوم السياسية في جامعة دار السلام، بعنوان:

"Imperialism and Revolution in Southern Africa".

[15] Patrick Wolfe, "Settler Colonialism and the Elimination of the Native", Journal of Genocide Research, vol. 8, issue 4 (2006), pp. 387-409.

[16] Ilan Pappe, "Can Settler Colonialism be Liberal and Apartheid be Progressive?", Palestine Chronicle, 13 December 2021.