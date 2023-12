الطنطورة: الماضي والحاضر

MENAFN - Alghad Newspaper) إيلان بابيه* - (مؤسسة الدراسات الفلسطينية) عدد الربيع/ 2022



أعاد عرض الفيلم الوثائقي "الطنطورة" للمخرج الإسرائيلي ألون شوارتس، بعث النقاش مجدداً عن المجازر التي ارتكبها الصهاينة في فلسطين في العام 1948، وخصوصاً مجزرة الطنطورة التي عمل القضاء الإسرائيلي والمؤسسة الأكاديمية على محاولة طمسها. وكان الفيلم قد واجه منذ عرضه في كانون الثاني (يناير) 2023، ردّ فعلٍ عنيفاً واسع النطاق في إسرائيل. وهذا طبيعي عندما نعرف أن مخرجه إسرائيلي، وأن فكرته مبنيّة على بحثٍ أكاديمي قدّمه إسرائيلي آخر.

في هذه المقالة، يستعيد المؤرخ إيلان بابيه الظروف التي أحاطت بهذه المسألة التي كان شاهداً عليها كأستاذ في قسم التاريخ في جامعة حيفا.

* * *

في أواخر تسعينيات القرن الماضي، كنت أدرّس في قسم تاريخ الشرق الأوسط في جامعة حيفا، وكان مساق "النكبة" أحد أكثر المساقات إقبالاً، وقد أعيدت تسميته في بعض الأحيان، بسبب ضغوط غير محتملة من قبل إدارة الجامعة، ليصبح "تاريخ وتأريخ سنة 1948". وكانت المهمة الأكاديمية الأساسية التي يكلَّف بها الطلاب خلال دراستهم هذا المساق هي كتابة بحث عمّا حدث في سنة 1948، في الأماكن التي سكنوها أو ولدوا فيها.

كان هناك طالب استثنائي، يكبرني عمراً، اسمه تيدي كاتس، وقد استجاب بلهفة وحماسة للمهمة المطلوبة منه، واكتشف أن كيبوتس ميغال الذي يسكن فيه، أُنشئ على أنقاض قرية زِيتا. كان كاتس، وما يزال، صهيونياً بطريقة ما، وكان مؤمناً بسذاجة بإمكان تربيع الدائرة والدفاع عن نسخة ليبرالية إنسانوية للصهيونية، لكن هذا لم يكن سوى تعبير عن إيمان استعماري تنويري مثير للسخرية.

بعض الحقائق التي كُشف عنها فيما بعد، كان له علاقة بهذه الرؤية المشوهة عن الواقع، وفسر كثيراً من سلوكياته لاحقاً. ولذلك حرص بعد معرفته حقيقة ما حدث في قرية زِيتا على دعوة الناجين من عملية تدمير القرية في سنة 1948 (والذين ما يزالون حتى اليوم يعيشون داخل مناطق 48) إلى زيارة المستوطنين الذين احتلوا قريتهم، وربما التحدث إليهم، الأمر الذي عرّضه في ذلك الحين للازدراء والاحتقار من طرف مجتمعه في الكيبوتس.

رغب كاتس في مواصلة ما بدأه من بحث بشأن ما حدث خلال سنة 1948، ورغب في أن يجعله موضوعاً لأطروحته في الماجستير التي اقترحتُ عليه أن تكون عبارة عن دراسة تاريخية مصغرة تسرد ما جرى لبعض القرى المتضررة خلال النكبة.

أكمل كاتس أطروحته في سنة 1998، وعنونها: "خروج (exodus) العرب من قرى سفوح جبل الكرمل". وكانت لغة العنوان مهمة، فكلمتا "خروج" و"عرب"، هما جزء أساسي من الخطاب الصهيوني الذي أيّده كاتس الذي كان على وشك أن يصبح لفترة معينة عدو الشعب الأول في نظر الأوساط الأكاديمية الصهيونية والإعلام الصهيوني.

اختار كاتس، خلال رحلته البحثية، خمس قرى فلسطينية ساعياً إلى إعادة صوغ ما حدث خلال النكبة لتلك القرى التي كانت جميعاً تقع جنوبي مدينة حيفا على ساحل البحر الأبيض المتوسط. وقد رفضتُ آنذاك أن أكون الأستاذ المشرف على الأطروحة لأنني كنت معروفاً بكوني باحثًا مناهضًا للصهيونية، كما كنت على خلاف مع الجامعة بشأن الكيفية التي يجب اتّباعها لتدريس تاريخ فلسطين وإجراء أبحاث عنه، وبالتالي وقع اختيار كاتس على الأستاذ والباحث قيس فرّو الذي كان يحظى حينها باحترام زملائه الباحثين في جامعة حيفا.

حصلت الأطروحة على أعلى درجة يمكن تحصيلها، وكان محور الفصل الرابع منها قصة قرية الطنطورة. لم يكن كاتس يعرف مسبقاً ماذا سيكتشف، لكنه وقع خلال بحثه عن قصص القرى وتاريخها على ما يكفي من وثائق وشهادات شفوية تتحدث عن التطهير العرقي الذي حدث في تلك القرى. ولدهشته، فإن الجنود الصهاينة وأهالي قرية الطنطورة أخبروه عن المجزرة التي ارتُكبت في 22 و23 أيار (مايو) 1948، أي خلال احتلال الجيش الإسرائيلي للقرية وبعده.

وكان الأمر الذي أدهش كاتس أكثر وضاعف من صدمته هو أن أهم الأعمال التوثيقية الأساسية بشأن مسألة الوجود الفلسطيني في ذلك الوقت، مثل كتابَي "كي لا ننسى" لوليد الخالدي، و"مشكلة اللاجئين الفلسطينيين" لبني موريس، لم يذكرا المجزرة.[1]

ولكن في الواقع، كان نمر الخطيب قد تحدث عن المجزرة في مذكراته "من أثر النكبة" الصادرة في دمشق في سنة 1951،[2] كما كان يتحدث عنها، من حين إلى آخر، خلال اللقاءات التي كانت تنظمها "جمعية الدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين في إسرائيل". وفضلاً عن ذلك، فإن صحيفة "كل العرب" التي كانت تصدر في أراضي 48، كانت قد أجرت أيضاً مقابلات مع عدد من الناجين من المجزرة، وكان هذا قبل أن يكتب كاتس عنها. لكن ما يميز عمل كاتس هو أنه كان أول أطروحة أكاديمية تتطرق إلى المجزرة.[3] وفي العام نفسه الذي كتب كاتس فيه رسالته، نشر يحيى محمود اليحيى كتاباً وثق فيه مجزرة الطنطورة بسرده قصصاً عن 52 ضحية، من ضمنها قصص نساء ذبحتهن القوات الإسرائيلية.[4]

سجل كاتس 64 ساعة من المقابلات مع يهود وفلسطينيين كانوا موجودين خلال احتلال قرية الطنطورة، كما اعتمد على حفنة من الوثائق من الأرشيف العسكري الإسرائيلي. وبناء على ذلك، استنتج أن ما يتراوح بين 200 و250 من سكان القرية قتلهم جنود من الجيش بدم بارد، رمياً بالرصاص، أو ذبحاً خلال فورة غضب من الجنود (انتقاماً لموت 8 من رفاقهم الجنود الذين قضوا خلال الاجتياح الأولي للقرية). وذكر شهود العيان هؤلاء أن عمليات الإعدام الجماعية ارتُكبت على شاطئ البحر، وهو ما لمّحت إليه أيضاً الوثائق التي أكدت ما شهد به الشهود عن وجود مقبرتَين جماعيتين حُفرتا بالقرب من مقبرة القرية لاستيعاب جثث ضحايا المجزرة؛ وتقع هاتان المقبرتان اليوم تحت موقف سيارات تابع للمستعمرة التي أقيمت على أنقاض قرية الطنطورة. واللافت أن شهادات الجنود تكمل شهادات الناجين من مجزرة الطنطورة، وبالتالي يُعد هذا الناتج مثالاً تاريخياً نادراً تمتزج فيه وجهات نظر متنوعة لتقدم صورة كاملة عن حدث جرى في الماضي.[5]

بعد عامين من إنجاز كاتس أطروحته في سنة 1998، وجد صحفي كان يبحث في مكتبة جامعة حيفا هذه الأطروحة، ونشر ما يتعلق منها بمجزرة الطنطورة في صحيفة "معاريف" اليومية.[6] وتلا ذلك الحدث رفع قضايا قذف وتشهير من طرف جنود قدامى في لواء "ألكسندروني" الذي ارتكب جنوده المجزرة.

عندما أصبح الجنود ومؤرخو جامعة حيفا تحت أنظار الرأي العام، قرروا التحرك بسرعة بهدف تجريد الأطروحة من صحتها، والكاتب من أهليته الأكاديمية. وتحت ضغط زملائهم، اقتنع الجنود الذين سبق أن سجل لهم كاتس اعترافاتهم التي تؤكد تورطهم في جرائم الطنطورة، بالتوجه إلى القضاء لإنكار جميع ما أدلوا به من شهادات واعترافات سابقة. وكانت لهؤلاء الجنود القدامى علاقات قوية بإدارة الجامعة حيث كان داعموهم الأساسيون هم عميد كلية الإنسانيات، ورئيس قسم التاريخ في الجامعة نفسها، واللذان لم يتوانيا عن اتخاذ الإجراءات السريعة في حق كاتس الذي طُلب منه تسليم تسجيلات المقابلات كلها إلى محامي الجنود (علماً بأنه في ذلك الوقت لم يكن على الطالب القيام بالتسجيل، أو تسليم الأشرطة التي سجلها). كان التكتيك واضحاً: لقد حان الوقت للمساءلة عن مهنية المؤرخ، وليس عن المجزرة نفسها.

منذ تلك اللحظة، وُضع السؤال عن واقعة المجزرة جانباً، وبات الشغل الشاغل لقاعة المحكمة والمنتديات واللجان المتعددة التي أوكلت إليها الجامعة متابعة القضية، يتمحور حول مدى دقة الطالب في تفريغ ما تحتويه الساعات الـ64 المسجلة التي كانت في حيازته، بدلاً من التأكد من صحة الأطروحة والتدقيق في المعلومات التي احتوتها. وسواء أكان المدعي العام أم أعضاء الجامعة هم الذين قاضوا كاتس، فإن عملهم انصبّ على إيجاد التناقضات بين أشرطة المقابلات والاقتباسات في الأطروحة.

كانت التناقضات قليلة جداً وهامشية قياساً بالمجزرة، لكنها كانت كافية لإعلان لامهنية الطالب، وهنا أود تذكير القراء بأن كاتس نال أعلى درجة ممكنة في الجامعة. أما الحالات القليلة التي وُسِمَت بالتناقض، فكانت جملاً غير واضحة في المقابلات التي أجراها مع بعض القرويين الفلسطينيين كبار السن، وهو ما اعتبره المدعي العام والجامعة فيما بعد تلفيقاً للحقيقة.

مَثُل كاتس أمام القضاء، وفي اليوم الأول من المحاكمة جرت مواجهته بهذه "التلفيقات"، وهي مواجهة يظهر أنها استمرت طوال اليوم، الأمر الذي جعله ينهار كلياً. وفي المساء، وفي مكتب المدعي العام، كتب رسالة اعتراف صرح فيها بأنه اختلق الأدلة بشأن المجزرة. ويبدو أن الضغوط التي مارستها عليه عائلته، ومحاموه، ومحامو الجامعة، هي ما أرغمه في نهاية الأمر على كتابة رسالة الاعتراف تلك التي أنكرها وتراجع عنها بعد 12 ساعة، مبدياً ندمه على القبول بتوقيعها أو كتابتها أصلاً. غير أن القاضي رفض تراجع كاتس، وطلب منه اعتذاراً علنياً عمّا قام به، علاوة على إجباره على دفع تكاليف المرافعات القضائية كافة. لكن كاتس استمر في رفضه، فرُفعت القضية إلى المحكمة العليا التي أبقت الحكم على حاله.

عملت الجامعة كل ما في وسعها لتجريد كاتس من أهليته، وتمثلت خطوتها الأولى في استخدام ذريعة "التناقضات" لتطلب منه كتابة أطروحة جديدة. وكان كاتس مستعداً لإعادة الكتابة وتقديم أطروحة جديدة وتصويب التناقضات مع إضافة أدلة جديدة عن المجزرة، لكن هذا طبعاً لم يكن ما تصبو إليه الجامعة من طلب إعادة الكتابة، ولذلك شكلت لجنة من خمسة محكّمين أكاديميين لم تعلَن أسماؤهم للنظر في الأطروحة الجديدة (وهذا عدد غير عادي في مرحلة الماجستير) التي لم تُجِزها أغلبية اللجنة بذريعة أنها أطروحة رديئة الكتابة (في 9 شباط/ فبراير 2022، وبعد عشرين عاماً، كتب أحد المحكّمين، ويدعى البروفسور موشيه ماعوز، في صحيفة "هآرتس" أنه لم يجد في ذلك الحين أي شيء يبطل ما تناقشه الأطروحة عن المجزرة، لا بل إنه منحها درجة جيد، لكن صدمته الكبرى كانت حين اكتشف أن الجامعة أهملت تقريره بشكل كلي).

لم ينسَ الكتّاب والمؤرخون والباحثون مجزرة الطنطورة، وقد أشرتُ إليها في عدة مواقع في كتابي "التطهير العرقي في فلسطين"،[7] كما أشار إليها كتّاب ومؤرخون فلسطينيون في أعمالهم (ولعل أهم تلك النصوص هو ما كتبه مصطفى الولي في سنة 2001 في "مجلة الدراسات الفلسطينية" الصادرة بالإنجليزية).[8] أما الناجون من الطنطورة فشكلوا لجنة منهم لتنظيم زيارات مستمرة للقرية القديمة التي أصبحت مستعمرة صهيونية، وذلك كلما كانت تسنح لهم الفرصة، كما نظموا مسيرة سنوية تنطلق من موقف السيارات الخاص بالمستعمرة، والذي أُنشئ فوق المقابر الجماعية لضحايا مجزرة 1948، لتنتهي عند شاطئ البحر حيث يوجد المبنى الوحيد الباقي من القرية، والذي ما يزال قائماً حتى اليوم، شاهداً بنصفه المدمر وسقفه المتهالك على كل ما حدث.[9]

أزيلت أطروحة كاتس علانية من مكتبة جامعة حيفا في رسالة واضحة إلى كل طالب قد يجرؤ على تحدي الرواية الصهيونية في عمله الأكاديمي للدراسات العليا، الأمر الذي يجعلنا نستحضر حقيقة أننا نتحدث عن سنة 2001. وفي ذلك الوقت، كان الانفتاح النسبي الذي حمله اتفاق أوسلو إلى الأعمال الأكاديمية في إسرائيل المتعلقة بالنكبة، والمتمثلة حينها في أعمال "المؤرخين الجدد" الذين قبلوا بالخطوط العريضة للرواية الفلسطينية، قد انتهى وعفا عليه الزمن. وها هو بيني موريس، وهو من رواد "المؤرخين الجدد"، يتراجع عن انتقاداته المبكرة في عمله الأشهر الذي صدر بعد الانتفاضة الثانية، "ولادة مشكلة اللاجئين الفلسطينيين"، بل إنه كان سعيداً بالعودة إلى تبنّي الرواية الصهيونية عن النكبة، وباحتضان الأوساط الأكاديمية له من جديد.[10] لقد انحرفت الدولة اليهودية إلى اليمين سياسياً بعد سنة 2000، وكذلك فعلت الجامعات.

أصبح كاتس منبوذاً في الكيبوتس الذي يعيش فيه، وتحول بعد إصابته بجلطتين دماغيتين من ذلك الإنسان الفذّ والمفعم بالطاقة إلى مُقْعد على كرسي متحرك. وبما أنني كنت ما أزال في ذل الحين عضواً في هيئة التدريس في جامعة حيفا، فقد بذلت كل ما في وسعي لتغيير سياسة الجامعة، الأمر الذي كلّفني عملي في نهاية المطاف على الرغم من كوني أستاذاً مثبتاً. وقد نشرتُ أيضاً مقالة بالعبرية والإنجليزية بَنيتها على أساس بحثي الخاص عن الطنطورة، مؤكداً وقوع مجزرة في القرية، لكن أحداً لم يتجرأ على أخذي إلى المحكمة.

في تلك الفترة تعرضنا، كاتس وأنا، للاستهزاء والسخرية في الإعلام الإسرائيلي، بما فيه صحيفة "هآرتس" التي يُفترض أنها ليبرالية، وكذلك من المؤسسة الأكاديمية، ووصلت الأمور إلى حد اتهامنا بالخيانة.

الآن، تمكن مخرج الأفلام الإسرائيلي "ألون شوارتس" من الوصول، وفي اللحظة الأخيرة، إلى أولئك اليهود الذين أنكروا اعترافاتهم لكاتس في سنة 2001، والتي بنت المحكمة قضيتها على أساسها.[11] وقد اعترف هؤلاء، في التسعينات من أعمارهم وأمام الكاميرا، بأن كاتس قال الحقيقة، وأنه سجل بأمانة كاملة رواياتهم لما حدث في سنة 1948. ولم يتوقف شوارتس عند هذا الحد، وإنما استعان بأحدث تقنيات التصوير للكشف عن القبور الجماعية الموجودة في الأماكن التي ذكرها شهود العيان اليهود والفلسطينيون خلال استذكارهم ما حدث في سنة 1948، كما نجح في حث القاضية التي كانت حاضرة في المحاكمة الأصلية على الاعتراف بأنها لم تستمع فعلياً إلى الأشرطة المسجلة من قبل، وأبدت استعداداً للاستماع إليها في الفيلم، وشعرت بالرعب بعدما استمعت إلى الأشرطة، واعترفت بأن الحكم كان يمكن أن يكون مختلفاً جداً (مثل حياة كاتس التي كانت ستأخذ مساراً آخر).

ثلاثة استنتاجات

أولاً: تعيد هذه الواقعة إنتاج السؤال عن أهمية جمع الأدلة الإسرائيلية والصهيونية عن النكبة، علماً بأن الفلسطينيين ليسوا في حاجة إلى مؤرخين جدد ليخبروهم بأنهم تعرضوا لتطهير عرقي من بلدهم. كما أن الفلسطينيين الناجين من المجازر الصهيونية ليسوا في حاجة إلى أفلام وثائقية تقنعهم بأنهم ضحايا جرائم حرب. ولكن، عندما يكون ضحايا جرائم الحرب هذه هم شهود العيان الوحيدون على ما تعرضوا له، وخصوصاً إذا كانوا فلسطينيين، فإن أدلتهم في الغالب تواجَه بالرفض، بل بعدم القبول بها كلياً. أما إذا اعترف المجرمون أنفسهم بارتكاب الجرائم -وهم في هذه الحالة الجنود الإسرائيليون- فإن هذه الجرائم تصبح، بالنسبة للعالم بأكمله، وربما لبعض اليهود من أصحاب الضمائر الحية في إسرائيل، حقيقة.

ثانياً: هذه الواقعة تعيد صياغة حدود الحرية الأكاديمية في "الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط". فبعد سنة 2000، ثُبطت همم الكثيرين من طلاب الدراسات العليا وأعضاء الهيئات التدريسية عن الإشارة إلى النكبة كجريمة، أو كسلسلة ممتدة من الجرائم، كما أُتبع اضطهاد كاتس والرقابة الشاملة، بقرارات حكومية في سنة 2016 تنص على إعادة تصنيف العديد من الوثائق الأرشيفية المتعلقة بسنة 1948، والتي كانت في السابق متاحة للباحثين.[12] ولكن سُمح مؤخراً لبعض المؤرخين بالاطلاع على بعض تلك الوثائق الأرشيفية، ليكتشفوا مجدداً جرائم حرب جديدة ارتُكبت في سنة 1948؛ غير أن هؤلاء المؤرخين هم موضع ثقة بأنهم لن ينسبوها إلى الأيديولوجيا الصهيونية (خلافاً لما قمتُ به أنا على سبيل المثال). هذا الأسلوب البحثي القائم على اجتزاء النص من سياقه وإلغاء التاريخ لم يعد مقبولاً قط عندما يتعلق الأمر بأبحاث عن النكبة خارج إسرائيل، وبسياق الاهتمام المستجد والمتزايد بالدراسات الفلسطينية في أنحاء العالم كافة.[13]

إن عودة ظهور نموذج الاستيطان الاستعماري في مجال الدراسات عن فلسطين (والذي دعا إليه بداية مؤرخون فلسطينيون أمثال فايز الصايغ وجميل هلال)،[14] تشير بوضوح إلى أن منطق الحركة الصهيونية في سنة 1948 وما بعدها هو المنطق نفسه لدى الحركات الاستعمارية الاستيطانية في كل مكان: إزالة السكان الأصليين.[15] وبالتالي، فإن المجازر ليست استثناءات لا تؤكد القاعدة، وإنما هي جزء لا يتجزأ من مشروع الاستعمار في فلسطين.

ولهذا، يجب علينا ألا ننسى أن هذه المجزرة هي عبارة عن جريمة من سلسلة ممتدة من الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها إسرائيل منذ سنة 1948، وما تزال مستمرة في ارتكابها حتى يومنا هذا؛ وهي جرائم ما تزال تواجَه بالإنكار. أما الأفلام أو الأطروحات التي ينجزها بعض الإسرائيليين من أصحاب الضمائر الحية، فليست كافية لتصحيح هذه الجريمة، بل إن هناك خطراً دائماً متمثلاً في رغبة الليبراليين الصهاينة والجامعيين وبعض الصحف كصحيفة "هآرتس"، في امتلاك الجريمة والغفران في آنٍ معاً،[16] وهو ما يسميه الإسرائيليون: "نطلق الرصاص ونبكي (فيما بعد)"، كأن هذا البكاء يطهر تصرفاتهم وضمائرهم، ويسمح لهم مجدداً بتكرار الجريمة نفسها في المستقبل.

ثالثاً وأخيراً: من الأساسي والحاسم أن نعي أن النهاية الوحيدة الملائمة لإيقاف هذا الإجرام المستمر تكمن في نزع الاستعمار عن فلسطين التاريخية كلها، وتطبيق حق العودة. وفي فلسطين حرة وديمقراطية وتاريخية ربما تكون فكرة بناء نصب تذكاري في قرية الطنطورة خطوة ذات مغزى للتذكير بما حدث على أرضها في الماضي. وذلك لأن ظهور قضايا مثل قضية الطنطورة وغيرها على صفحات صحف صهيونية ليبرالية فقط كصحيفة "هآرتس"، سيضيف الإهانة إلى الإساءة ما لم يتم اعتماد معالجة محسوسة لتصحيح شرور الماضي كافة.

















*إيلان بابيه Ilan Pappé: مؤرخ إسرائيلي بارز وناشط سلام اشتراكي من مواليد 1954. وهو أستاذ بكلية العلوم الاجتماعية والدراسات الدولية بجامعة إكسيتر بالمملكة المتحدة، ومدير المركز الأوروبي للدراسات الفلسطينية بالجامعة، والمدير المشارك لمركز إكسيتر للدراسات العرقية والسياسية.

*نشر هذا المقال في "مجلة الدراسات الفلسطينية"، بالإنجليزية، تحت عنوان Tantura: Then and Now. وبالعربية بترجمة بانة عبد الله ماضي.

* * *

