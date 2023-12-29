الاحتلال يعتقل مصابا داخل سيارة إسعاف شرق قلقيلية

الاحتلال يعتقل مصابا داخل سيارة إسعاف شرق قلقيلية
التاريخ
12/29/2023 11:16:55 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن قوات الاحتلال اعتقلت مصابا فلسطينيا داخل سيارة إسعاف عند حاجز عسكري شرقي قلقيلية.
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