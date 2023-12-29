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أسامة حمدان: لا حديث عن تبادل أسرى كما تروج إسرائيل

12/29/2023 11:16:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان إن الحركة أبلغت كل الوسطاء وبوضوح أن أولويتنا هي وقف العدوان على غزة بشكل نهائي.
وأضاف "الجانب الإسرائيلي يعاني من ضغط شعبي جراء عدد القتلى من الأسرى ويحاول الحفاظ على تماسك الحكومة بعد فشلها العسكري."
وأكد حمدان بأنه لا حديث عن تبادل -كما تروج إسرائيل- قبل وقف العدوان والأفكار التي قدمت لم تشمل تبادلا للأسرى مقابل وقف إطلاق نار لمدة شهر.
أشار إلى أن الاحتلال يحاول تسريب أفكار غير صحيحة تناسبه لتخفيف الضغط الداخلي.
وبين بأن الخروج من المأزق الإسرائيلي له طريق واحد هو وقف العدوان وتقديم تنازلات.
"الوسطاء لا يحاولون فرض رؤية علينا بل تقديم المساعدة وحماية شعبنا" بحسب حمدان
وأكد نتنياهو لا يملك رفاهية الرفض المستمر بسبب ضغط الشارع وأزمة الحكومة.

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