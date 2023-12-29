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الاحتلال يعتقل شابين غرب نابلس

12/29/2023 11:16:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، شابين من قرية بيت إيبا، غرب نابلس.
وذكرت مصادر محلية لـ"وفا"، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين عمر أنور إسماعيل، ومحمد أشرف إسماعيل، أثناء مرورهما بمركبة عبر حاجز لجيش الاحتلال عند مدخل قرية قوصين، غرب المدينة.

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