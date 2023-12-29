الاحتلال يعتقل شابين غرب نابلس
التاريخ
12/29/2023 11:16:55 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، شابين من قرية بيت إيبا، غرب نابلس.
وذكرت مصادر محلية لـ"وفا"، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين عمر أنور إسماعيل، ومحمد أشرف إسماعيل، أثناء مرورهما بمركبة عبر حاجز لجيش الاحتلال عند مدخل قرية قوصين، غرب المدينة.
MENAFN29122023000072011014ID1107669580
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.