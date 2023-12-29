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نتنياهو يمنع رئيسي الموساد والشاباك من حضور اجتماع حساس

12/29/2023 11:16:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) كشفت القناة الـ12 الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو منع رئيس الموساد ديفيد برنيع ورئيس الشاباك رونين بار من المشاركة في اجتماع أمني وصف بـ"الحساس".
وأوضحت القناة أن الاجتماع كان يفترض أن يضم بالإضافة إلى رئيس الموساد (الاستخبارات الخارجية الإسرائيلية) ورئيس الشاباك (جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي) نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي.
بدوره، قال ديوان رئاسة الوزراء إن نتنياهو "لا يمنع رئيس الموساد من حضور الاجتماعات الأمنية"، موضحا أنه يحضرها "وفق جدولها الزمني المحدد".
وكانت القناة قد كشفت أيضا أن نتنياهو منع وزير الدفاع يوآف غالانت خلال الأسبوع الأخير من عقد اجتماع أمني يتعلق بالمحتجزين الإسرائيليين في غزة بحضور رئيس الموساد.
وتصاعدت الخلافات بين نتنياهو وأعضاء في مجلس الحرب الإسرائيلي وقادة عسكريين وأمنيين على خلفية سياساته بشأن الحرب على غزة وتبادل الأسرى مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وظهرت تلك الخلافات إلى العلن في مناسبات عدة.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي تشن إسرائيل حربا على غزة خلفت حتى اليوم 21 ألفا و507 شهداء، و55 ألفا و915 مصابا -أغلبيتهم من الأطفال والنساء- إضافة إلى دمار هائل في الأحياء السكنية والبنية التحتية والمستشفيات.
وجاءت تلك الحرب بعد معركة "طوفان الأقصى" التي شنت خلالها المقاومة الفلسطينية هجوما بريا وبحريا وجويا على مستوطنات في غلاف غزة وأدت إلى مقتل نحو 1400 إسرائيلي وأسر نحو 250 آخرين، بينهم عسكريون برتب عالية، الأمر الذي كشف عما وصف بالفشل الأمني والاستخباراتي داخل إسرائيل وعرّض نتنياهو إلى انتقادات حادة.

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