Saturday, 30 December 2023 08:03 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إعادة إعمار غزة

12/29/2023 11:16:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

سينتهي العدوان الإسرائيلي السافر غير الأخلاقي ضد الشعب الفلسطيني المجاهد الصابر في قطاع غزة الصمود عاجلا أم آجلا، فهذا حال الحروب عبر التاريخ، كبرت أم صغرت.
ورغم أن الهدف المعلن لآلة القتل الصهيونية الإجرامية هو إنهاء وجود حماس، إلا أن ما تقوم به تلك الآلة الهمجية الجبانة من تدمير ممنهج كارثي للبنية التحتية لقطاع غزة هو الهدف النهائي لها، وصولا، وهو ضرب من الجنون، إلى بلورة واقع إسرائيلي يستيحل معه استمرار مقومات الحياة والعيش في القطاع، وبالتالي إجبار سكانها على الهجرة، وهذا من أضغاث الأحلام لقادة تل أبيب.
وعليه، وإذا ما استثمرنا حالة التعاطف الشعبي العالمي غير المسبوقة مع الشعب الفلسطيني في محنته الحالية من شرق الأرض إلى غربها، فإن ما يتصدر سلم الأولويات يكمن في العمل على إفشال المخطط الإسرائيلي عبر إطلاق ما يمكن تسميته "صندوق إعادة إعمار غزة"، على أن يكون تحت مظلة الأمم المتحدة، لفتح المجال أمام حكومات العالم وقطاعه الخاص ولكل فرد مؤمن بعدالة القضية الفلسطينية لضخ الأموال، ليكون الصندوق بمثابة العجلة الدوارة لتأمين تكاليف إعادة إعمار قطاع غزة، والتي تذكرنا الصور القادمة من هناك بما حدث في بعض دول أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، وخصوصا ألمانيا، من دمار فاق الوصف في وحشيته.
إن ما يحدث في غزة، وما يواجهه أبناء وبنات الشعب الفلسطيني الصابر المجاهد عبر التاريخ من ويلات بفعل الإجرام الصهيوني هو بمثابة حرب عالمية ثالثة، ولكنها هذه المرة ضد ما يتجاوز مليوني إنسان تتساقط حمم الكراهية والعنصرية والقتل على رؤوسهم كل يوم دون أي ضابط أخلاقي من قوات الاحتلال المتمادية في غلها، ورغم ذلك فما يزال الصمود هو عنوان أهل غزة، متبعين في ذلك قول الله تعالى: "وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ".
وإذا كان هذا ديدن الشعب الفلسطيني عبر التاريخ، فإن أقل ما يمكن للعالم الحر المؤمن بالحق والعدالة القيام به، حكومات ومؤسسات وأفرادا، هو الوقوف معهم، وإعادة روح الأمل لهم، عبر بناء القطاع المدمر وتثبيت وجود الشعب الفلسطيني في وطنه وعلى أرضه.
ستحتاج إعادة إعمار غزة إلى عشرات المليارات من الدولارات، ولعل في فكرة إنشاء صندوق دولي خاص بذلك المخرج العملي لتوحيد الجهود العالمية والإسلامية والعربية عبر آلية تشرف عليها منظمة الأمم المتحدة لضمان شفافية ونزاهة التنفيذ.
وهذا بالطبع يتناغم مع ما أعلنه مؤخرا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من تعيين الدبلوماسية الهولندية، سيغريد كاغ، في منصب كبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2720 لعام 2023.
عملية إعادة إعمار غزة يجب ألا تشمل فقط البنية التحتية هندسيا وتعاقديا وتنفيذيا، بل هناك جوانب اجتماعية وبيئية واقتصادية لا بد من الالتفات لها. وهنا ستلعب الأمم المتحدة، بخبراتها وكوادرها، دورا محوريا أيضا.
وفي المجمل، فإن ما تقدم يشكل فرصة لسكان الأرض جميعا للمساهمة، قدر المستطاع، لإغاثة شعب مظلوم حرم من أبسط حقوق الحياة بفعل آلة الدمار الإسرائيلية. "وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ".

MENAFN29122023000072011014ID1107669576

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث