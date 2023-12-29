الأردنيون يهتفون للمقاومة الباسلة ويدعمون صمود الأهل بفلسطين

MENAFN - Alghad Newspaper) فريق الغد

محافظات – انطلقت عقب صلاة الجمعة أمس، من أمام مسجد الملك عبدالله الأول المؤسس وقرب مبنى مجلس النواب مسيرة حاشدة شارك بها المئات تنديدا بحصار غزة والعدوان عليها.

كما انطلقت مسيرة في وسط البلد قرب الجامع الحسيني، طالب المشاركون فيها بوقف الإبادة الجماعية في غزة وقتل الأطفال والنساء، داعين العالم للوقوف إلى جانب الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ الذين يقتلون كل يوم دون أن يحرك العالم ساكنا.

وشهدت مدن عدة بالمحافظات، بعد صلاة الجمعة أمس، مسيرات ووقفات حاشدة، نفذتها فاعليات شعبية وحزبية ونقابية، لمواصلة تأكيد دعم الأهل في قطاع غزة والمدن الفلسطينية، تجاه ما يتعرضون إليه من عدوان وحشي من قبل قوات جيش الاحتلال الصهيوني.

وجدد المشاركون التنديد بمواقف الدول الغربية الداعمة للاحتلال وعدوانه المستمر على قطاع غزة منذ 85 يوما، مؤكدين ضرورة وقف المجازر اليومية التي ترتكب بحق الأهل في فلسطين، ووقف حرب الإبادة الممنهجة التي تهدف الى تهجير أهلنا عن أرضهم.

وحيت هتافات المشاركين المقاومة الباسلة، وما سطرته من انتصارات رفعت عزيمة الشعوب العربية وكسرت غطرسة الاحتلال وكشفت ضعفه.

ففي العقبة، نفذت فاعليات نقابية وحزبية ومجتمعية وقفة احتجاجية أمام مسجد الحسين بن طلال، تنديدا بعدوان الاحتلال الصهيوني الهمجي على قطاع غزة المتواصل لأكثر من 85 يوما.

وانتقد المشاركون في الوقفة الصمت العربي والإسلامي والعالمي المطبق حيال ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في الضفة وغزة من حرب إبادة، دون هوادة أو رحمة لشعب أعزل، راح ضحيتها أكثر من 21 ألف شهيد، أغلبهم من الأطفال والنساء والشيوخ.

وجدد المشاركون تأكيدهم على ضرورة وقف العدوان وحرب الإبادة على المدنيين العزل، وتوفير ممرات آمنة لإيصال جميع أنواع المساعدات للقطاع الذي يعيش أوضاعا إنسانية خطيرة وصلت إلى حد المجاعة وانتشار الأوبئة والأمراض، خاصة في فصل الشتاء، مؤكدين أن ما تتعرض له غزة هو حرب إبادة بشرية عرقية تجاوزت الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية، مطالبين المجتمع الدولي باتخاذ موقف واضح وصريح إزاء ذلك وتنفيذ قرارات مجلس الأمن وإلزام المحتل فاقد شرعيته على الأرض.

وتأتي الوقفة امتدادا للوقفات الاحتجاجية التي تقام كل يوم جمعة منذ بدء عدوان الاحتلال الصهويني الغاشم على قطاع غزة واستهداف كافة مناحي الحياة، لا سيما دور العبادة والمستشفيات والمدارس التي تكتظ بعشرات الآلاف من النازحين.

وأشاروا إلى أن الحصار على غزة هو اعتداء بربري على الإنسانية، وأن ازدواجية المعايير التي يتبعها الغرب في دعم الاحتلال ستقود إلى مزيد من التصعيد وقتل الأبرياء، لافتين إلى أن الجرائم التي يرتكبها الاحتلال ضد أصحاب الأرض الأصليين تخالف القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية.

وحيوا صمود أهل غزة والمقدسيين وكل الفلسطنيين المرابطين على أراضيهم المحتلة بمواجهة الهجمة الممنهجة والرامية الى تفريغ فلسطين وغزة من سكانها الأصليين والعمل على تهويدها، مؤكدين وقوف الأردن بكل مستوياته مع الأهل في فلسطين عامة وغزة خاصة وفتح ممر إنساني دائم من معبر كرم أبو سالم.

وانتقدوا صمت العالم والمجتمع الدولي وعدم تحركه أمام ما يشهده القطاع من حرب وحشية ضد الإنسانية، واستخدام الأسلحة المحرمة دوليا، مؤكدين أن الحق والشرعية سينتصران بإذن الله على الباطل والمعتدي.

وفي إربد، انطلقت بعد صلاة الجمعة، من مسجد الهاشمي وسط مدينة إربد، مسيرة حاشدة نددت باستمرار العدوان الصهيوني الوحشي على قطاع غزة.

واستنكر المشاركون حرب الإبادة الجماعية لأهالي قطاع غزة، وسط صمت عربي وعالمي إزاء ما يحدث.

وحيا المشاركون صمود غزة أمام هذا العدوان الغاشم، ودعوا أحرار العالم إلى الوقوف بجانبها لوقف همجية قوات الاحتلال المدعومة من أميركا.

وطالبوا بتأمين وصول المساعدات الفورية والعاجلة للقطاع، خصوصا وأن الشعب الفلسطيني بات مهددا بالموت جوعا.

وشارك المئات من أبناء مخيم مادبا، في مسيرة تضامنية مع الأشقاء في قطاع غزة والضفة.

ودان المشاركون في المسيرة التي انطلقت بعد صلاة الجمعة من أمام مسجد مخيم مادبا، العدوان الصهيوني الوحشي على قطاع غزة والذي يستهدف المدنيين العزل من الأطفال والنساء والشيوخ، كذلك المنشآت المدنية والمستشفيات والمدارس والمباني.

وشددوا على ضرورة وقف العدوان المستمر وإيصال المساعدات لقطاع غزة من غذاء ودواء ووقود، مؤكدين قدرة الأشقاء في قطاع غزة على الصمود بوجه العدوان وتمسكهم بأرضهم، رافضين مخططات الاحتلال بتهجير الشعب الفلسطيني مجددا.

وفي معان، شارك أبناء المدينة في وقفة احتجاجية حاشدة أقيمت بعد صلاة ظهر الجمعة أمام مسجد معان الكبير، تنديدا بالمشاركة الأميركية في الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة.

وفي الوقفة التي دعت إليها فاعليات شعبية وشبابية، جدد المشاركون دعمهم لخيار المقاومة المسلحة في مواجهة عدوان الاحتلال والدول الغربية على الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأكدوا أن المقاومة الفلسطينية البطولية الفذة المستمرة منذ نحو 85 يوما، ما تزال تحير العالم وتثير إعجابه ودهشته، لأنها توقع خسائر كبيرة في صفوف جيش الغزو الصهيوني.

كما أوضحوا أن العدوان سوف ينهزم بإرادة وصمود الشعب الفلسطيني وبسالة فصائل المقاومة في غزة التي أذلت جيش الاحتلال الصهيوني.

وقالوا "إن صواريخ المقاومة ما تزال تصل تل أبيب وتكبد العدوان خسائر بشرية ومادية ومعنوية ونفسية أكثر مما تكبد في حروبه السابقة جميعها".

وردد المشاركون هتافات تضامنية منها: "بالروح بالدم نفديك يا أقصى، بالروح بالدم نفديك يا غزة"، "وخيبر خيبر يا يهود جيش محمد بدأ يعود"، "لا سفارة صهيونية ولا سفارة أميركية على الأرض الأردنية"، وغيرها من الشعارات المنددة والهتافات المعادية للعدوان الصهيوني الأميركي الذي يمعن في ارتكاب أبشع الجرائم المروعة بحق الشعب الفلسطيني.

كما رفعت شعارات عبرت عن وحدة القضية وحتمية التضامن، منها "طوفان الأقصى معركتنا جميعا"، و "كسر الحصار عن غزة حق إنساني"، و"لن نقبل استمرار الحصار".

ووجه المشاركون أصابع الاتهام للعالم حول ما يجري من حرب إبادة من دون تحريك ساكن، وكيف يسمح المجتمع الدولي باستمرار هذه المجازر واستمرار الحصار المفروض على غزة.

وألقى عدد من المشاركين بالوقفة كلمات، طالبوا فيها الحكومة الأردنية بقطع العلاقات مع الكيان الصهيوني بشكل كامل، وإلغاء اتفاقيتي وادي عربة والغاز.

ودعا المشاركون إلى أهمية تعزيز صمود الأهل في الضفة الغربية بكل السبل، وعدم القبول بالاقتحامات المستمرة للمسجد الأقصى.

وشددوا على أهمية مواصلة الشعب الأردني مقاطعة المنتجات الصهيونية والأميركية وكافة العلامات التجارية والسلع التي تنتجها شركات الدول التي تدعم الاحتلال والعدوان على غزة.

ودعوا، المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان، من أجل التحرك الفوري لرفع الحصار المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من 17 عاما، في ظل تقارير دولية وأممية تتحدث عن أن الواقع في القطاع قارب لأن يصبح غير قابل للحياة.

كما دعوا كافة الأطراف للضغط حتى يتم رفع الحصار عن القطاع، بعد أن فرضت دولة الاحتلال حصارا بريا وجويا وبحريا، حيث يسجن ويعزل هذا الحصار قطاع غزة الذي يضم أكثر من مليونين و300 ألف فلسطيني ويواجهون تداعيات كبيرة.

وأكدوا أن قطاع غزة يجب أن يكون رمزا للبناء والإسهام الحضاري، كما كل المجتمعات والشعوب الحرة.

وأثنى المشاركون كثيرا على أداء وبسالة جميع فصائل المقاومة، التي تخوض معركة شرسة وعنيفة وغير مسبوقة ضد قوات الاحتلال الصهيوني، مؤكدين أن المقاومة الفلسطينية كبدت جيش الاحتلال خسائر باهظة في الأرواح والمعدات وحطمت أسطورة الجيش الذي لا يقهر، وهي ماضية في مسار قهره، مشيرين إلى أن المقاومة لن تخضع لشروط الاحتلال.

وحيا المشاركون صمود الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والذي ما يزال يقدم نماذج في التضحية والبطولة والفداء عز نظيرها، رغم ما يتعرضون له من قصف وتدمير على يد جيش الكيان المحتل ضد الأطفال والنساء والمدنيين ويمسح كل ما هو موجود على أرض القطاع.

وأكدوا، أن هذا القصف الغادر والجبان ضد الآمنين في بيوتهم، هو محاولة لإعادة الهيبة ولترميم صورة الجيش الذي انهزم في 7 أكتوبر في معركة "طوفان الأقصى" والمدعوم من إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، الشريك الأول للكيان الصهيوني في إجرامه وعدوانه الفاشي.

كما أكدوا، أنه ورغم كل ذلك، ما تزال راجمات صواريخ المقاومة تطلق رشقاتها من شمال غزة أكثر من جنوبه باتجاه المدن والبلدات الفلسطينية المحتلة.

وطالبوا دول العالم، بالضغط على قادة الاحتلال المجرم من أجل إيقاف حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان المحتل ضد شعبنا الفلسطيني، وحماية المدنيين من قصف وجرائم الاحتلال الصهيوني، وتعزيز صمودهم على أرضهم.













