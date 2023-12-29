أغلى دول العالم من حيث أسعار البنزين

MENAFN - Al-Borsa News) يبلغ متوسط سعر البنزين حول العالم 1.30 دولار أمريكي للتر الواحد، حسب بيانات موقع“جلوبال بترول برايسز”، ولكن بالطبع يختلف السعر في كل دولة عن الأخرى.

وتعد هونج كونج الأغلى في العالم من حيث أسعار البنزين، إذ بلغ السعر 3.098 دولار أمريكي للتر بنزين أوكتان 95، ثم تلتها في المرتبة الثانية موناكو بسعر قدره 2.352 دولار للتر.

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