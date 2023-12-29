أغلى دول العالم من حيث أسعار البنزين

(MENAFN
- Al-Borsa News)
يبلغ متوسط سعر البنزين حول العالم 1.30 دولار أمريكي للتر الواحد، حسب بيانات موقع“جلوبال بترول برايسز”، ولكن بالطبع يختلف السعر في كل دولة عن الأخرى.
وتعد هونج كونج الأغلى في العالم من حيث أسعار البنزين، إذ بلغ السعر 3.098 دولار أمريكي للتر بنزين أوكتان 95، ثم تلتها في المرتبة الثانية موناكو بسعر قدره 2.352 دولار للتر.
موضوعات متعلقة
روسيا تعتزم زيادة صادرات الديزل بمقدار الخُمس في يناير الذهب يحقق مكاسب شهرية وفصلية وسنوية عند التسوية الأرجنتين تتراجع عن قرار الانضمام إلى مجموعة بريكس المصدر:
MENAFN29122023000202011048ID1107669567
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.