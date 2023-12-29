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الذهب يحقق مكاسب شهرية وفصلية وسنوية عند التسوية

12/29/2023 11:10:07 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة أغلى دول العالم من حيث أسعار البنزين الأرجنتين تتراجع عن قرار الانضمام إلى مجموعة بريكس الأسهم الأوروبية تنهي تداولات العام محققة مكاسب فصلية وسنوية

تحولت أسعار العقود الآجلة للذهب للانخفاض عند تسوية تعاملات اليوم الجمعة، لكنها حققت مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي، في ظل تزايد التوقعات بتخفيض الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة خلال 2024.

وعند التسوية، تراجعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر فبراير بنسبة 0.55% أو 11.7 دولار عند 2071.8 دولار للأوقية، لكنها حققت مكاسب أسبوعية وشهرية وفصلية بنسبة 0.15%، 0.7% و9.9% على التوالي، لتنهي هذا العام مرتفعة بنسبة 7.85%.

بينما استقرت قيمة مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية- عند 101.21 نقطة، متجهًا نحو تحقيق خسارة سنوية في 2023.

يأتي ذلك في ظل ترقب الأسواق المزيد من البيانات لبناء التوقعات بشأن سياسة الاحتياطي الفيدرالي المستقبلية، حيث يصدر محضر اجتماع السياسات الأخير وتقرير الوظائف الشهري في الولايات المتحدة، الأسبوع المقبل.

المصدر:

MENAFN29122023000202011048ID1107669566

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