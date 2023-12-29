روسيا تعتزم زيادة صادرات الديزل بمقدار الخُمس في يناير

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من المتوقع أن ترتفع شحنات الديزل من موانئ روسيا الرئيسية الواقعة على البحر الأسود وبحر البلطيق، بما في ذلك بعض الشحنات القادمة من بيلاروسيا، إلى 3.39 مليون طن في يناير، بحسب تقرير.
ووفقًا لما نقلته“بلومبرج” عن بيانات لشركة“كبلر”، يعادل ذلك حوالي 817 ألف برميل يوميًا، أو 18% أكثر من صادرات روسيا خلال أول 28 يومًا من ديسمبر، وقد تختلف التدفقات الفعلية، اعتمادًا على الطقس والطلب من العملاء الأجانب.
يأتي ذلك مع قيام المصافي بزيادة معدلات المعالجة، حيث بلغ متوسط تكرير النفط الخام حوالي 5.57 مليون برميل يوميًا في العشرين يومًا الأولى من هذا الشهر، بزيادة قدرها حوالي 60 ألف برميل يوميًا عن نوفمبر، عندما انتهى موسم الصيانة المخطط له.
ولا تزال بعض القيود قائمة على إمدادات الوقود للخارج، وفي حين سمحت الحكومة الروسية بتصدير الديزل الصيفي، لا يُسمح بشحن الديزل الشتوي إلى الأسواق الأجنبية إلا إذا تم تسليم الوقود إلى الموانئ عبر خطوط الأنابيب، كما تحتاج شركات التكرير إلى الاحتفاظ بما لا يقل عن 50% من إنتاجها.
المصدر:
MENAFN29122023000202011048ID1107669565
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