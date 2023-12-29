روسيا تعتزم زيادة صادرات الديزل بمقدار الخُمس في يناير

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتأغلى دول العالم من حيث أسعار البنزين وزير الطاقة الروسي: انخفاض إنتاج النفط بأكثر من 2% خلال 2023 إندونيسيا: نعمل على تنفيذ مشروعين نوويين لعام 2024

من المتوقع أن ترتفع شحنات الديزل من موانئ روسيا الرئيسية الواقعة على البحر الأسود وبحر البلطيق، بما في ذلك بعض الشحنات القادمة من بيلاروسيا، إلى 3.39 مليون طن في يناير، بحسب تقرير.

ووفقًا لما نقلته“بلومبرج” عن بيانات لشركة“كبلر”، يعادل ذلك حوالي 817 ألف برميل يوميًا، أو 18% أكثر من صادرات روسيا خلال أول 28 يومًا من ديسمبر، وقد تختلف التدفقات الفعلية، اعتمادًا على الطقس والطلب من العملاء الأجانب.

يأتي ذلك مع قيام المصافي بزيادة معدلات المعالجة، حيث بلغ متوسط تكرير النفط الخام حوالي 5.57 مليون برميل يوميًا في العشرين يومًا الأولى من هذا الشهر، بزيادة قدرها حوالي 60 ألف برميل يوميًا عن نوفمبر، عندما انتهى موسم الصيانة المخطط له.

ولا تزال بعض القيود قائمة على إمدادات الوقود للخارج، وفي حين سمحت الحكومة الروسية بتصدير الديزل الصيفي، لا يُسمح بشحن الديزل الشتوي إلى الأسواق الأجنبية إلا إذا تم تسليم الوقود إلى الموانئ عبر خطوط الأنابيب، كما تحتاج شركات التكرير إلى الاحتفاظ بما لا يقل عن 50% من إنتاجها.

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