إلغاء مباراة كأس السوبر التركي بين غلطة سراي وفنربخشة في السعودية لهذا السبب

(MENAFN
- Al-Bayan)
ألغيت مباراة الكأس السوبر التركي
بين العملاقين غلطة
سراي وفنربخشة التي كانت مقررة إقامتها في الرياض الجمعة، بحسب ما أعلن تلفزيون شركة الرياضة السعودية، بعد خلافات حيال ارتداء قمصان تحمل رموزاً سياسية.
وبعد شد وجذب، أعلن مذيع القناة السعودية أنّ "المباراة ألغيت رسميا لن تقام المباراة. الخبر الأكيد هو الإلغاء".
وكان من المقرر أن يلتقي بطل الدوري التركي غلطة
سراي ببطل الكأس فنربخشة مساء الجمعة لحساب الكأس السوبر التركي
في السعودية، التي تستضيف منذ سنوات قليلة بطولات مماثلة على رأسها الكأس السوبر الإسبانية والإيطالية.
لكن خلافاً حيال ارتداء لاعبي الفريقين قمصاناً تحمل رسماً لوجه مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك أدى لإلغاء المباراة في نهاية المطاف.
ونشرت صحيفة الرياضية التركية مقاطع فيديو تظهر حافلات الفريقين والجماهير تغادر ملعب "الأول بارك" حيث كان من المقرر إقامة اللقاء.
وأصدر الناديان والاتحاد التركيّ لكرة القدم بياناً مشتركاً لإعلان تأجيل اللقاء إلى "وقت لاحق".
وذكر البيان أنّ كأس السوبر 2023، التي كان من المقرر أن تقام الجمعة تم تأجيلها إلى تاريخ لاحق نتيجة لقرار مشترك تم اتخاذه مع أنديتنا بسبب بعض الأخطاء في التنظيم".
وتابع "نود أن نشكر اتحاد كرة القدم والاتحاد والمؤسسات ذات الصلة في البلد المضيف على الجهود التي بذلوها حتى الآن في تنظيم الكأس السوبر".
من جهته قال موسم الرياض المسؤول عن تنظيم مباراة نهائي السوبر التركي لكرة القدم والتي كانت مقررة بين فريقي غلطة سراي وفنربخشة في الرياض أمس الجمعة إن عدم التزام الفريقين "بما تم الاتفاق عليه هو ما أدى إلى عدم إقامة المباراة".
وأضاف موسم الرياض في بيان عبر حسابه على منصة إكس للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقا باسم تويتر "إشارة إلى مباراة السوبر التركي لكرة القدم بين فريقي غلطة سراي وفنربخشة التي كان من المقرر إقامتها على ملعب الأول بارك في العاصمة الرياض. نود أن نؤكد في البداية على اعتزازنا بالعلاقة الوثيقة مع الجمهورية التركية الشقيقة في مختلف المجالات ومن بينها المجال الرياضي.
"كنا نتطلع لإقامة المباراة في موعدها وفقا للوائح والأنظمة الدولية لكرة القدم التي تقتضي تقديم الرياضة دون أي شعارات خارج نطاقها خاصة أنه تمت مناقشة ذلك مع الاتحاد التركي في إطار الاجتماعات التحضيرية للمباراة، حيث تم التأكيد على ضرورة التقيد بما تقتضيه التنظيمات الخاصة بهذه المباراة وفقا للوائح والأنظمة الدولية".
وأضاف بيان موسم الرياض "تم الاتفاق على عزف النشيد الوطني التركي وإبراز العلم التركي داخل الملعب وفي المدرجات تقديرا للمكانة التي نحملها للجمهورية التركية، ورغم ذلك التوافق إلا أنه كان مؤسفا عدم التزام الفريقين بما تم الاتفاق عليه، وهو ما أدى إلى عدم إقامة المباراة".
وقال الناديان والاتحاد التركي للعبة في بيان مشترك صدر عبر منصة (إكس) "تقرر تأجيل كأس السوبر 2023... لموعد لاحق نتيجة لقرار مشترك اتخذناه مع ناديينا، بسبب بعض المشكلات في تنظيمها".
ولم يتضح موعد إقامة المباراة أو مكانها. كما وجه البيان الشكر لاتحاد الكرة والسلطات في السعودية على الجهد المبذول لاستضافة الحدث.
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