إلغاء مباراة كأس السوبر التركي بين غلطة سراي وفنربخشة في السعودية لهذا السبب

ألغيت مباراة الكأس السوبر التركي

بين العملاقين غلطة

سراي وفنربخشة التي كانت مقررة إقامتها في الرياض الجمعة، بحسب ما أعلن تلفزيون شركة الرياضة السعودية، بعد خلافات حيال ارتداء قمصان تحمل رموزاً سياسية.

وبعد شد وجذب، أعلن مذيع القناة السعودية أنّ "المباراة ألغيت رسميا لن تقام المباراة. الخبر الأكيد هو الإلغاء".

وكان من المقرر أن يلتقي بطل الدوري التركي غلطة

سراي ببطل الكأس فنربخشة مساء الجمعة لحساب الكأس السوبر التركي

في السعودية، التي تستضيف منذ سنوات قليلة بطولات مماثلة على رأسها الكأس السوبر الإسبانية والإيطالية.

لكن خلافاً حيال ارتداء لاعبي الفريقين قمصاناً تحمل رسماً لوجه مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك أدى لإلغاء المباراة في نهاية المطاف.

ونشرت صحيفة الرياضية التركية مقاطع فيديو تظهر حافلات الفريقين والجماهير تغادر ملعب "الأول بارك" حيث كان من المقرر إقامة اللقاء.

وأصدر الناديان والاتحاد التركيّ لكرة القدم بياناً مشتركاً لإعلان تأجيل اللقاء إلى "وقت لاحق".

وذكر البيان أنّ كأس السوبر 2023، التي كان من المقرر أن تقام الجمعة تم تأجيلها إلى تاريخ لاحق نتيجة لقرار مشترك تم اتخاذه مع أنديتنا بسبب بعض الأخطاء في التنظيم".

وتابع "نود أن نشكر اتحاد كرة القدم والاتحاد والمؤسسات ذات الصلة في البلد المضيف على الجهود التي بذلوها حتى الآن في تنظيم الكأس السوبر".

من جهته قال موسم الرياض المسؤول عن تنظيم مباراة نهائي السوبر التركي لكرة القدم والتي كانت مقررة بين فريقي غلطة سراي وفنربخشة في الرياض أمس الجمعة إن عدم التزام الفريقين "بما تم الاتفاق عليه هو ما أدى إلى عدم إقامة المباراة".

وأضاف موسم الرياض في بيان عبر حسابه على منصة إكس للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقا باسم تويتر "إشارة إلى مباراة السوبر التركي لكرة القدم بين فريقي غلطة سراي وفنربخشة التي كان من المقرر إقامتها على ملعب الأول بارك في العاصمة الرياض. نود أن نؤكد في البداية على اعتزازنا بالعلاقة الوثيقة مع الجمهورية التركية الشقيقة في مختلف المجالات ومن بينها المجال الرياضي.

"كنا نتطلع لإقامة المباراة في موعدها وفقا للوائح والأنظمة الدولية لكرة القدم التي تقتضي تقديم الرياضة دون أي شعارات خارج نطاقها خاصة أنه تمت مناقشة ذلك مع الاتحاد التركي في إطار الاجتماعات التحضيرية للمباراة، حيث تم التأكيد على ضرورة التقيد بما تقتضيه التنظيمات الخاصة بهذه المباراة وفقا للوائح والأنظمة الدولية".

وأضاف بيان موسم الرياض "تم الاتفاق على عزف النشيد الوطني التركي وإبراز العلم التركي داخل الملعب وفي المدرجات تقديرا للمكانة التي نحملها للجمهورية التركية، ورغم ذلك التوافق إلا أنه كان مؤسفا عدم التزام الفريقين بما تم الاتفاق عليه، وهو ما أدى إلى عدم إقامة المباراة".

وقال الناديان والاتحاد التركي للعبة في بيان مشترك صدر عبر منصة (إكس) "تقرر تأجيل كأس السوبر 2023... لموعد لاحق نتيجة لقرار مشترك اتخذناه مع ناديينا، بسبب بعض المشكلات في تنظيمها".

ولم يتضح موعد إقامة المباراة أو مكانها. كما وجه البيان الشكر لاتحاد الكرة والسلطات في السعودية على الجهد المبذول لاستضافة الحدث.









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