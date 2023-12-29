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فيلق القدس: أميركا ستحاسب على جرائمها

12/29/2023 7:26:06 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - قال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قآني ، امس الجمعة ، ان الولايات المتحدة ستحاسب على جرائمها في الوقت المناسب.

وتاليا تصريحات قآني :

الكيان الصهيوني وأميركا فشلا في تحقيق أي إنجاز عسكري في غزة.

إسرائيل قتلت رضي موسوي لعجزها عن تحقيق أي شيء في غزة.

إيران لن تستدرج لمخططات الكيان الصهيوني عبر اغتيال موسوي.

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