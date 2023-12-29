فيلق القدس: أميركا ستحاسب على جرائمها

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - قال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قآني ، امس الجمعة ، ان الولايات المتحدة ستحاسب على جرائمها في الوقت المناسب.
وتاليا تصريحات قآني :
الكيان الصهيوني وأميركا فشلا في تحقيق أي إنجاز عسكري في غزة.
إسرائيل قتلت رضي موسوي لعجزها عن تحقيق أي شيء في غزة.
إيران لن تستدرج لمخططات الكيان الصهيوني عبر اغتيال موسوي.
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