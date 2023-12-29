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بأغنية ((فلامنكو)).. سيرجيو راموس يقتحم عالم الفن (فيديو)

12/29/2023 7:26:06 PM

(MENAFN- Khaberni) خبرني - اقتحم المدافع الإسباني المخضرم سيرجيو راموس نجم إشبيلية عالم الفن من بوابة الغناء.

راموس شارك مع فريق "لوس ياكيس" الغنائي الإسباني في أغنية تحمل اسم "لا تعارضني"، التي تم نشرها مؤخرا.

وتنتمي الأغنية إلى نوع موسيقى "الفلامنكو"، التي يتميز بها إقليم إشبيلية الذي نشأ فيه راموس.

ونقل موقع "فوتبول إسبانيا" عن فريق لوس ياكيس أن راموس لم يستخدم تقنيات تحسين الصوت وأنه "بدا أندلسيا بشكل لا يصدق في هذه الأغنية".

وتجدر الإشارة إلى أن راموس يرتبط بعلاقة صداقة مع أعضاء الفريق منذ فترة طويلة، وكان المدافع المخضرم حريصا على حضور حفلاتهم بشكل مستمر.

وسبق لقائد منتخب إسبانيا أن شارك المطرب ديماركو فلامنكو في أداء أغنية تحفيزية لكتيبة" لاروخا" قبل المشاركة في كأس العالم 2018.

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