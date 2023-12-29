«الأمل القابضة» تتوسع في المزارع العمودية بدبي

أعلنت ((الأمل القابضة)) عن خططها للتوسع في مشاريع المزارع العمودية في دبي، وذلك على خلفية مشاركتها في مؤتمر الأطراف ((كوب 28))، والذي اختتمت فعالياته في مدينة إكسبو دبي مؤخراً.

وقال المهندس هنائي عطاطرة، الرئيس التنفيذي والمالك لمجموعة ((الأمل للقابضة)): ((إن المجموعة شاركت في مؤتمر الأطراف ((كوب 28))، الذي أقيم في دبي مؤخراً، حيث استعرضت خططها لإقامة مشاريع خاصة بالمزارع العمودية، والأرصدة الكربونية، وطاقة السولار، مؤكداً أن المجموعة تهتم بالحفاظ على البيئة)).

وأكد أن الإمارات دولة جاذبة للاستثمار بكافة مجالاته، وأنها أرض الفرص، التي يرتادها كل طامح للربح في العالم، حيث تضع القوانين واللوائح لمساعدة كل مستثمر جاد، مشيراً إلى أن الإمارات توفر بيئة أعمال مثالية للمستثمرين ورواد الأعمال، كما توفر مرافق البنية التحتية الممتازة، مدعومة بالخبرات المهنية والخدمات الشخصية، التي تعطي الدولة ميزة تنافسية على دول أخرى.

وقال: ((إن المجموعة التي يبلغ رأسمالها السوقي 500 مليون درهم، تستعد للتوسع في دول مجلس التعاون الخليجي والمنطقة والعالم خلال 2024، وقال: ((إن المجموعة المتخصصة في الصناعة وتكنولوجيا المعلومات والاستشارات وإدارة البيانات والبنية التحتية وخدمات الأعمال السمعية والبصرية تعتزم فتح أسواق لها في السعودية والبحرين والكويت وسلطنة عمان، خلال الفترة المقبلة)).