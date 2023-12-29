تقسيم شركات الاتصالات الإيطالية قد يحفز المزيد من الصفقات في أوروبا

خلال فترة كبيرة من هذا القرن، غالباً ما اعتبرت مجموعة الاتصالات الإيطالية (تيم) شركة ضعيفة الأداء. كانت الشركة مثقلة بالكثير من الديون.

وكانت تعاني في سوق محلية شديدة التنافسية، كما عانت من نزاعات إدارية، وتدخل سياسي من الحكومات الإيطالية المتعاقبة.

لكن سيكون لدى المديرين التنفيذيين لشركة ((تيم)) أسباب للتفاؤل مع اقتراب حلول العام الجديد، ففي الشهر الماضي طلبت المجموعة الفرنسية فيفيندي، وهي أكبر مساهم في الشركة، من محكمة ميلانو إلغاء قرار مجلس الإدارة بتقسيم الشركة، وبيع الشبكة إلى مجموعة الأسهم الخاصة كيه كيه آر دون تصويت للمساهمين.

ومع ذلك، لم تطلب فيفيندي من القضاة تعليقاً مؤقتاً لهذه الصفقة في تلك الأثناء، ما يعني في الأساس أن الخطة ستمضي قدماً رغم اعتراض الشركة الفرنسية.

ومن المتوقع أن تمنح الصفقة القطاع فترة من الهدوء، كما يحتمل أن تعزز اندماج سوق الاتصالات المجزأ في إيطاليا وأوروبا بشكلٍ عام. ويعتقد المحللون أن عمليات الدمج والاستحواذ هي السبيل الوحيد لحل مشكلات انخفاض الربحية وتعزيز استثمارات الشبكات.

ويتم تداول شركة ((تيم)) المثقلة بالديون، والتي كانت تعرف سابقاً باسم تليكوم إيطاليا، بتخفيض كبير مقارنة بنظيراتها. وفي مارس، بلغ صافي ديونها 25.8 مليار يورو. وحالياً، يترأسها الرئيس التنفيذي السادس منذ 2016، وهو ما يعادل عدد الحكومات الإيطالية في الفترة نفسها.

ولم ينجح الرؤساء التنفيذيون في العثور على بدائل قابلة للتنفيذ لفكرة تقسيم الشركة، التي توظف آلاف الأشخاص في إيطاليا. ويعتبر وجودها من الأصول الوطنية الاستراتيجية التي يمكن للحكومة أن تستخدم حق الرفض ضد صفقات الاستحواذ عليها. وتحتاج شركة ((تيم)) حالياً إلى إعادة تمويل ما بين 3 إلى 4 مليارات يورو من الديون سنوياً، فيما تواجه التكاليف الباهظة اللازمة لتطوير شبكتها النحاسية إلى الألياف.

وأقر بيترو لابريولا، الرئيس التنفيذي للشركة، بوضوح بأنه مع ارتفاع أسعار الفائدة، لا تستطيع الشركة تحمل مثل هذه التكاليف.

وأصدرت تليكوم إيطاليا في عام 2021 ثلاثة تحذيرات بشأن الأرباح، وفي عام 2022 تكبدت انخفاضاً في قيمتها بما يبلغ حوالي 2 مليار يورو، وخلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام ارتفعت أقساط الفوائد إلى 1.3 مليار يورو، ما قضى على هوامش ربحها لهذه الفترة.

والخيار الأخير هو فصل الشبكة عن الخدمات التجارية، وهو شيء لم تقم به أي مجموعة اتصالات أوروبية كبرى.

وفي شهر نوفمبر، صرح لابريولا لـ((فاينانشال تايمز)) قائلاً: ((لقد فككنا الشركة وأعدنا تجميعها مثل قطع الليغو مرات عدة لنرى ما إذا كانت هناك طرق أخرى للمضي قدماً، لكن لم نجد أية طريقة)).

والاستمرار في تأجيل هذه المسألة لم يعد خياراً. ومن المفهوم أن مجموعة فيفندي، التي فقدت أموالاً كبيرة على الورق في استثماراتها، والعديد من الشخصيات داخل المؤسسة الإيطالية لا يروقهم هذا الحل. لكن وفقاً لمسؤول إيطالي طلب عدم نشر اسمه ((كانت هناك حاجة إلى نهج منطقي تجاه شركة منهارة)). ويعتقد لابريولا أن بعض منافسي الشركة في القارة الأوروبية قد يتبعون النهج نفسه في التقسيم.

ويقول المحللون إن ضعف أسهم شركات الاتصالات الأوروبية يعكس طبيعتها المجزأة وعدم توافق نماذج أعمال هذه الشركات مع التطور التكنولوجي في سياقٍ يتسم بتراجع الإيرادات وارتفاع مستوى المنافسة.

وفي عام 2018، كتب مصرفيون في سيتي بنك: ((قد يتلاشى دعم المستثمرين لنموذج أعمال الاتصالات التقليدي، الذي يركز على تحقيق الدخل من أصول الهياكل الأساسية القائمة من خلال التكامل الرأسي مع الخدمات)). ولم يحدث الكثير من التغيير منذ ذلك الحين.

وقدمت شركة إلياد الفرنسية، الأسبوع الماضي، اقتراحاً للاستحواذ على العمليات الإيطالية لشركة فودافون، وهو نسخة معدلة من العرض الذي رفضته سابقاً المجموعة التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها.

ووفقاً للمحللين، من شأن هذه الصفقة أن تخلق أكبر شركة لخدمات الهاتف المحمول في إيطاليا بحصة سوقية تبلغ 35 %. ويقال إن شركة فودافون تدرس خيارات عدة، بما في ذلك الارتباط المحتمل مع فاست ويب التي تمتلكها شركة سويسكوم في إيطاليا.

ويقول الخبراء إنه إذا كانت الحالة الإيطالية ستؤدي إلى إثارة نقاش أوسع، بما في ذلك بين الجهات التنظيمية الأوروبية، حول ضرورة الاندماج القاري، فستكون هذه أيضاً من الأخبار السارة. وكان المحللون والمستثمرون قد انتقدوا هيئة المنافسة في الاتحاد الأوروبي لكونها ليست ((منفتحة على الصفقات))، لكنها تقترب من نهاية مدة ولايتها التي تمتد 5 سنوات، مع اقتراب انتخابات البرلمان الأوروبي المقررة في يونيو.

وقال فابيو بافان، محلل الأسهم في شركة ميديوبانكا: ((في عام 2024 يمكننا توقع حدوث عمليات اندماج خصوصاً في الدول التي يعاني فيها القطاع من الخسائر)). وعموماً، فإن أوروبا تضم أكثر من 100 شركة اتصالات، بعضها شركات فرعية محلية لمجموعات أكبر، وهذا عدد هائل مقارنة بالولايات المتحدة والصين، حيث يتنافس في السوق عدد قليل من الشركات.