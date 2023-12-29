«هواوي» عالقة وسط الخلافات التجارية الأمريكية-الصينية

ما الذي تتطلبه مخالفة شركة خاصة كبيرة لهدفها التأسيسي وعملائها وموظفيها؟ هذا هو السؤال الذي تثيره ((هواوي))، أكبر مصنعة لمعدات الاتصالات عالمياً.

إن مسؤولي الاستخبارات الأمريكية ينظرون إلى الشركة باعتبارها أداةً في أيدي الجيش الصيني، وتهديداً للأمن الوطني يجب وضعه تحت طائلة العقوبات ودفعه خارج شبكات الهواتف العالمية، أما ((هواوي)) فتعتبر نفسها شركة للتكنولوجيا ورائدة للأعمال، مدفوعة حصرياً بالبحوث، وأنها تأسست على احترام معايير الأعمال العالمية، وتعود ملكيتها إلى الموظفين، وتكرّس نفسها لخدمة احتياجات عملائها.

لكن الحكم بأن أياً من هذه النسخ لا يتوافق مع حقيقة ((هواوي))، أو القول بما إن كان من الممكن استخدام معداتها للتجسس أو تهديد شبكات الاتصالات الوطنية، يتخطى قدرات الرجل العادي. فمعدات الاتصال ضرورية، بيد أنها غير مرئية حتى الآن.

كما لم يتم الإعلان بعد عن أية دلائل دامغة على احتواء معدات الجيل السابق لـ((هواوي)) على باب خلفي للتجسس، لكن في الوقت نفسه يستحيل إثبات عدم وجودها أو أنها لن تكون موجودة، وهنا يكمن جزء من المشكلة التي تواجهها بالشركة.

ما يمكن أن نقوله، بقدر من الثقة، إن نسخة ((هواوي)) تبدو حقيقية لموظفيها الذين يزيدون على 200,000 موظف. وإذا ما كانت خدعة، فهي بالتأكيد مُتقنة ومترسخة. ويسلّط هذا الضوء على تكلفتين ناجمتين عن التوجه الحالي نحو ((فك ارتباط)) سلاسل التوريد بالصين.

الأولى، يؤدي إجبار شركة مبتكرة مثل ((هواوي)) على محاكاة تكنولوجيا فقدت إمكانية الوصول إليها جراء العقوبات، إلى إبعاد ميزانية بحوث تبلغ 23 مليار دولار سنوياً عن تطويرات من شأنها إفادة العالم أجمع. أما الثانية، فإن قطع الصلات بالقطاع الصيني الخاص الرائد للأعمال يعني أن الولايات المتحدة تدفع بمثل هذه الشركات إلى أحضان شريك حاولت باستماتة تفاديه فيما سبق، وهو الدولة الشيوعية الصينية.

ورغم معرفة الكثيرين بأن رين تشانغ فاي، مؤسس ((هواوي)) سبقت له الخدمة في جيش التحرير الشعبي الصيني، فإن تاريخ الشركة وهيكلها مختلفان تماماً عن شركات أخرى وطنية معروفة، مثل ((سي آر آر سي)) لبناء القطارات فائقة السرعة التي تديرها الدولة. والمسألة.

كما ترويها الشركة، أنها بدأت بإنتاج محولات للهاتف، رخيصة للتبادلات الهاتفية الريفية في ثمانينيات القرن المنصرم. وتمثّلت التحديات الأساسية التي واجهتها في الإمدادات غير الموثوقة للطاقة والتهام الفئران للكابلات. ثم تخبّطت ((هواوي)) بعد ذلك في سوق الهواتف النقالة الصينية في التسعينات، وخسرت أمام موردين غربيين، أمثال ((نوكيا))، وكادت بالفعل تنهار مرات عدة.

لا يجعلها أي من ذلك تبدو كشركة مدعومة من الدولة، ولا حتى الطريقة التي انطلقت بها في النهاية. ودون الآفاق التي توفرت لها في الصين، لم تكن ((هواوي)) لتجوب العالم في العقد الأول من الألفية الثانية وهي تبيع شبكات الهاتف من الجيل الثالث أو تنجح في مسعاها، لأن منتجاتها تمتعت بقيمة جيدة وقدمت حلولاً لمشكلات مشغلي الهواتف.

وفي 2003، بعد أزمة الـ((دوت كوم))، كادت ((هواوي)) تباع لصالح ((موتورولا)) لقاء 7.5 مليارات دولار، بيد أن الجانب الأمريكي انسحب من الصفقة في نهاية المطاف.

وفي الآونة الأخيرة، صارت الشركة مهمة بالفعل على عدة مستويات للدولة الصينية. بل كانت بكين على أتم استعداد لإفساد العلاقات الدبلوماسية، لاستعادة مينغ وانجو، كبيرة المسؤولين الماليين للشركة، بعد اعتقالها في كندا. وبعد فرض عقوبات عليها، تدخلت الدولة بمنح ((هواوي)) دعماً بمليارات الدولارات، وساعدت في تحفيز ذراعها لأشباه الموصلات. ويكمن السؤال فيما إن كانت ((هواوي)) قبلت بالتزامات لقاء هذا الدعم.

ولطالما كان هيكل ملكية الموظفين غير الاعتيادي لدى ((هواوي)) محلّ جدل، لكونه غير مباشر. ويملك الموظفون وحدات ظل أصدرها كيان يسيطر في حقيقة الأمر على الأسهم. أما الجوانب القانونية، من ناحية أخرى، فهي ليست ذات صلة. ما يهم هو إيمان الموظفين بملكيتهم للأسهم، ويتصرف كلا الجانبين كأنما يمتلك الأسهم بالفعل. وينخرط موظفو ((هواوي))، كل بضعة أعوام، في عملية معقدة لانتخاب ممثلين عنهم، يختارون أعضاء مجلس الإدارة.

ويتمتع رين، المؤسس، ببعض صلاحيات الفيتو وسيطرة مؤثرة لا تخضع للشك، مع شيوع تأثير محدود للموظفين على إدارة الشركات التي يملكونها حول العالم.

وإذا ما كانت ((هواوي)) شركة خاصة كما تقول، فلك أن تتخيل ما يعنيه تجسسها على عملائها أو تخريبها لشؤونهم. وتخبر ((هواوي)) موظفيها بأنهم الملّاك، لكنها تخبرهم أيضاً، في سوق شديدة التنافسية، بحاجتهم للتركيز على احتياجات العملاء، لذلك، فقد حققت نجاحاً ملحوظاً بفعل ذلك. من ناحية أخرى، تُخبر ((هواوي)) الجميع بأن الأمن السيبراني يشكّل أولوية قصوى لديها، وأن ادعاءات الاستخبارات الأجنبية لها زائفة.

ويمكن للدولة أن تحمل ((هواوي)) على التجسس، أو قد يشعر الموظفون داخل الشركة أن من واجبهم القيام بذلك. لكن فعل مثل هذا الأمر سيأتي بمخاطر لا يُستهان بها، لأن انكشاف ذلك سيكون بمثابة خيانة لكافة الوعود التي قطعتها الشركة لعملائها، وأيضاً لكل قيمة تدعي الشركة بأنها تؤمن بها.

هل يعني هذا أن شراء ((هواوي)) آمن؟ ليس حقاً. لكن بدلاً من اعتبار ((هواوي)) شريرة، يجب النظر إليها باعتبارها ضحية، عالقة وسط خلاف سياسي لا ناقة لها فيه ولا جمل.

وربما يكون مُقدراً للصين والغرب الانقسام إلى مدارات تكنولوجية منفصلة. لكن الجانب الخاسر، مع الأسف، سيكون الشركات الخاصة على جانبي الانقسام، وهي التي تحاول بذل ما بوسعها لجعل العالم مكاناً أفضل. لذلك، لا تشيطنوا ((هواوي)) لمجرد كونها صينية.