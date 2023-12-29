العناية بالصحة النفسية للعاملين .. مردود كبير للشركات

مع اقتراب عام 2024، وتواري الإغلاقات ذات الصلة بكوفيد في غياهب الذاكرة، تحاول الشركات في كل مكان التأسيس لوضع طبيعي جديد.

بعض من كبرى شركات وول ستريت اتجه إلى إعادة الموظفين 5 أيام كاملة للعمل بالمكتب، والبعض الآخر يرى ميزة تنافسية في إتاحة العمل الدائم عن بُعد، فيما هناك مزيج متحفظ بين الاثنين.

هناك أيضاً بعض التغيرات التي طرأت على ثقافة مكان العمل ولن تختفي، إذ تتسارع وتيرة التحول القائم منذ عقود في كيفية تفاعل أرباب العمل والموظفين. كما يشعر العاملون الذين احتفظوا بمعاناتهم الشخصية مع التوتر والاكتئاب والقلق داخلهم دون البوح بها لأحد، فيشعرون بارتياح أكبر تجاه مشاركة آلامهم والسعي لتلقي المساعدة.

وبعد أن توارت أثناء الجائحة، باتت المطالبات بتوفير الدعم في مكان العمل في ازدياد، وبدأ الكثير من أرباب العمل اعتبار مثل هذه الأمور طريقة لاجتذاب الموظفين والاحتفاظ عليهم. ويعني ذلك، أن مديري أصحاب الياقات البيضاء بحاجة للتعامل مباشرة مع مشكلات الصحة النفسية وتوازن الحياة العملية مع تلك الشخصية، شاؤوا ذلك أم أبوا.

وتكثر الأمثلة لذلك من حولنا لكن التحوّل يبدو ملحوظاً على وجه الخصوص في قطاع الخدمات المالية، إذ تطلب هذا النوع من العمل دائماً ساعات عمل طويلة وصعبة، وقادت الكثير من مثل هذه الشركات الجهود الرامية لإعادة الموظفين إلى المكاتب.

والتغيرات تحدث بالفعل، فقد زاد ((بنك أوف نيويورك ميلون)) مؤخراً من عدد جلسات العلاج النفسي المجانية المُتاحة للموظفين دون عملية الإحالة الرسمية. كما سيتيح ((غولدمان ساكس))، تدريبات على التعامل مع مشكلات الصحة النفسية لكافة المديرين التنفيذيين بداية العام المقبل.

الأمر هنا لا يتعلق بالسخاء أو شعور بالأبوة حيث تشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى خسارة إنتاجية 12 مليون يوم عمل، بقيمة تريليون دولار أمريكي، سنوياً، بسبب الاكتئاب والقلق.

وفي الولايات المتحدة، عانى نحو ربع البالغين من مرض نفسي خلال العام الماضي، مثلما كان الوضع في 2021. وبالنسبة للشباب في الشريحة العمرية بين 18 و25، فهم أكثر ترجيحاً للإبلاغ عن الأعراض بأكثر من الضعف مقارنة بمن يبلغون من العمر 50 عاماً، وتبلغ النسبة 36 % مقابل 14 %.

ويشير أرباب أعمال إلى أن توفير الرعاية الصحية النفسية يساعد في تقليل حالات الغياب ويحول دون الوقوع فريسة للمرض الطويل. وفي هذا الصدد، قالت جاكلين آرثر، كبيرة مسؤولي الموارد البشرية لدى ((غولدمان ساكس)): ((نحن بحاجة لتعزيز ثقافة تشجع الأشخاص على الحديث عن التحديات التي تواجههم، ورفع أياديهم عند حاجتهم للمساعدة)).

وتابعت: ((التدخل المبكر مفتاح مهم حقاً)).

وأشارت استطلاعات أيضاً إلى ازدياد تركيز العاملين على توفر دعم الصحة النفسية عند اختيارهم لصاحب العمل، وارتأت نسبة 81 % في استطلاع حديث لـ((هاريس)) أن الأمر سيكون ((مهماً للوضع في الاعتبار عند بحثهم التالي عن وظيفة)).

لكن لا يعتبر الجميع هذا إيجابياً، إذ حذرت ((ذي إكونوميست)) مؤخراً على صفحاتها من أن حملات التوعية تدفع البريطانيين إلى ((الخلط بين الاستجابات العادية للصعوبات الحياتية واضطرابات الصحة العقلية)).

وهناك أيضاً قدر ليس بالصغير من التذمر في أوساط كبار المسؤولين المصرفيين والمستثمرين حيث يشيرون إلى أن الكثير من قادة اليوم تجاوزا من قبل برامج تدريب مهنية قاسية انطوت على العمل طيلة 100 ساعة أسبوعياً، فضلاً عن مضايقات دون هوادة وبل وفي بعض الأحيان رمي البعض بالدباسات.

وفي حين لا يرغب أحد في العودة لكراهية النساء والتنمر العلنيين، لكنهم يعترفون بأنهم يرون من هم في العشرينيات من العمر مدللين بعض الشيء.

وحينما قدم بعض محللي ((غولدمان ساكس)) عرض ((باور بوينت))، يشكون فيه من ضغوط العمل الشاق في خضم الطفرة المصرفية الاستثمارية في 2021، انقسمت الآراء في وول ستريت بكل تأكيد، حول ما إذا كانوا يرفعون شكوى مشروعة أم هم من جيل ((رقائق الثلج)) الهش، وحري بهم بالتالي البحث عن مهنة مختلفة.

وإذا كانت مثل هذه الشكاوى تبدو مألوفة، فذلك يعود إلى كونها كذلك بالفعل. فقد حذرت كتب، منذ ثلاثين عاماً، مثل ((الإنصات إلى بروزاك))، من أن مضادات الاكتئاب الجديدة.

حينذاك، ستعيد تشكيل الشخصيات البشرية، وستؤدي إلى ((علم صيدلة تجميلي))، يضخ العقاقير داخل أشخاص ليسوا مرضى حقاً، لكن في حقيقة الأمر، يُنسب إلى شيوع استخدام مضادات الاكتئاب وتحسّن تغطية الرعاية الصحية العقلية، الفضل في انخفاض معدلات الانتحار بالولايات المتحدة في تسعينيات القرن الماضي، وإن كانت الوفيات ارتفعت طفيفاً وتدريجياً منذ ذلك الحين.

وفي يومنا الحاضر، تفيد أقسام الموارد البشرية بأن الموظفين يطلبون الدعم في وقت مبكر، قبل احتدام المرض، فقد جاء الكثير من الموظفين الأصغر سناً من جامعات، حيث كانت خدمات الرعاية النفسية متاحة بالفعل، ويتوقعون دعماً مماثلاً في محل العمل.

وما زالت الاستخدامات مرتفعة لابتكارات حقبة ((كوفيد))، مثل جلسات العلاج عبر الإنترنت، وتطبيقات التركيز الذهني الكامل والتأمل، وكذلك أيام ((الرفاه))، التي تتيح إجازات للتعافي وشحذ الهمة.

ومع ذلك، لا يزال الكثير من الأشخاص الأكبر سناً لا يشعرون بارتياح في الحديث، ناهيك عن طلب المساعدة لمشكلات الصحة النفسية. ويلقي ذلك بالمسؤولية على كاهل الشركات في ضرورة خلق بيئة تكون فيها مثل هذه المناقشات محل ترحاب.

وفي هذا الصدد، يُعد الشيوع السريع للورش الطوعية للموظفين، وبرامج ((المستجيب الأول)) للصحة النفسية، وكذلك الإسعافات الأولية، بمثابة خطوات إيجابية.

لكن لن ينجح أي من ذلك دون تغير في الثقافة. لذلك، اتخذ كل من ((سيتي غروب)) و((بي إن واي ميلون)) خطوات في هذا الاتجاه الشهر الجاري، بتعليق العمل الوجوبي من المكتب خلال الأسبوعين الأخيرين من ديسمبر، وكذلك بمناشدة الموظفين استغلال هذه الفترة للتعافي وشحذ الهمة.

وقال روبن فينس، الرئيس التنفيذي لدى ((بي إن واي ميلون))، في مقابلة أُجريت معه مؤخراً: ((هناك بُعد إنساني محدد مرتبط بالسماح للأشخاص بالتأكد من أنهم يركزون على حياتهم، وخاصة في الأوقات المهمة من العام)).

وقد ينزعج التقليديون من هذا، لكن تشجيع العناية بالنفس يُعد عملاً ذكياً، حينما تكون المواهب البشرية هي الكلفة الأكثر أهمية.