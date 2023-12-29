مهرجان دبي للتسوق يحتفل بالعام الجديد عبر فعاليات استثنائية

يقدم مهرجان دبي للتسوق أسبوعاً آخر حافلاً بالتجارب الاستثنائية والفعاليات الترفيهية الملائمة لجميع أفراد العائلة من أجل صنع ذكريات لا تُنسى في الأيام الأخيرة من العام 2023، في الوقت الذي يستعد للعام الجديد بتجارب وفعاليات استثنائية.

وتتضمن الفعاليات عروض الألعاب النارية المذهلة في ليلة رأس السنة الجديدة والحفلات الموسيقية التي يحييها ألمع نجوم الفن حتى بداية موسم التخفيضات في مهرجان دبي للتسوق، والمهرجانات الرائعة التي تُنظم في جميع أنحاء المدينة.

احتفالات رأس السنة

وتعم الاحتفالات برأس السنة جميع أنحاء دبي في وداع العام الحالي واستقبال العام الجديد مع حفلات العشاء المميزة والعروض الكبيرة والفعاليات الترفيهية العائلية التي يمكن المشاركة فيها مجاناً، بالإضافة إلى عروض الألعاب النارية التي تضيء سماء الإمارة في أشهر وجهات المدينة.

وهناك أيضاً عرض طائرات الدرون في فعالية ((أضواء دبي)) ضمن مهرجان دبي للتسوق، ويمكن حضور الفعالية مجاناً في ذا بييتش، جي بي آر، وبلوواترز بعرض مبهر يشهد تحليق 800 طائرة درون لكي تشكّل مشهداً مذهلاً يروي قصة ماضي دبي ومستقبلها.

أجواء احتفالية

وتتضمن التجارب الاستثنائية فعالية ((كانتين X)) المستلهمة من فعالية ((كانتين الشاطئ من اتصالات)) في حديقة مشرف، والتي تستمر حتى 31 ديسمبر 2023، وتقدم أشهى المأكولات في أجواء مميزة، حيث يمكن الاستمتاع بالأوقات في أحضان الطبيعة. ويشارك في الفعالية أكثر من 20 مطعماً محلياً عبر خمس فئات مختلفة.

وستقضي العائلات أيضاً أوقاتاً سعيدة ضمن مجموعة واسعة من الأنشطة الرائعة المصممة خصيصاً للصغار، بدءاً من الألعاب العملاقة القابلة للنفخ والترامبولين إلى تجارب البانجي المشوقة. وهناك أيضاً تجربة السينما المفتوحة الاستثنائية المصممة خصيصاً لفعالية ((كانتين X)).

حيث تقع هذه السينما الفريدة من نوعها في منطقة وقوف السيارات، وتعرض أفلاماً إنجليزية وعربية قديمة، يشاهدها الزوار من سياراتهم، مما يوفر تجربة سينمائية فريدة لا تُنسى تحت النجوم.

وتوفر فعالية ((اتصالات إم أو تي بي)) تجربة التسوق البديلة والتي أصبحت من الفعاليات الأساسية في مهرجان دبي للتسوق. وتقام هذه الفعالية المميزة في حي دبي للتصميم، الذي ينبض بالحياة في الفترة من 5 حتى 14 يناير.

حيث يمكن التعرف على أفضل المنتجات بدءاً من العلامات التجارية المحلية والإقليمية بما في ذلك أفضل الملابس العادية والرياضية والمنتجات الأساسية المميزة والتي قد لا تتوفر في مراكز التسوق.

أضواء دبي

وستضيء فعالية ((أضواء دبي)) واجهات المباني مع مجسمي ((ذا أنوكي))، حيث يظهر الثنائي المحبوب لأول مرة في المدينة في عدة مواقع خلال مهرجان دبي للتسوق. ويمكن الاستمتاع بمشاهدة الثنائي اللطيف في ((حتا)) حتى 31 ديسمبر، وفي السيف وحي دبي للتصميم حتى 14 يناير.

ويعد مهرجان ((أضواء دبي)) بأروع العروض في منطقة دبي التاريخية، حيث تبث فعالية إضاءة النيون الرسائل الإيجابية والعبارات المميزة في أحياء السيف وسوق الذهب. وتكتمل التجربة المذهلة على ضفة الخور.

حيث ترسم مراكب العبرة المضاءة بالنيون لوحة أخاذة تمنح أروع الخلفيات للصور، وتحول الواجهة البحرية إلى مشهد ينبض بالألوان مع انعكاس الضوء على البلدة القديمة. ويمكن لزوار السيف أيضاً الاستمتاع بعروض مذهلة للألعاب النارية.

ويبرز الثنائي المحبوب ((مدهش ودانة)) خلال فعالية ((أضواء دبي: مدهش إنفليتابلز)) في سيتي سنتر مردف، إضافة إلى فعالية ((عجائب الأمازون في ويست بييتش، نخلة جميرا))، حيث تتضمن مشاهد خلابة تحتوي على مجسمات بالحجم الطبيعي لببغاوات الأمازون، وأعمالاً فنية دقيقة من الزهور، وجميعها مستوحاة من أكبر الغابات الاستوائية المطيرة في العالم.

سحوبات وجوائز

ويقدم مهرجان دبي للتسوق أكبر جائزة لهذا العام بقيمة مليون درهم نقداً في مراكز التسوق التابعة لماجد الفطيم حيث سيفوز بها متسوق واحد محظوظ حتى 14 يناير 2024. ويمكن للمتسوقين الذين أنفقوا 300 درهم فقط في أي من مراكز تسوق التابعة لماجد الفطيم من مسح إيصالاتهم ضوئياً على تطبيق ((شير ريواردز)) ليحصلوا على فرصة الدخول في السحب على الجائزة الكبرى.