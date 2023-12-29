«قمة العرب للطيران» في رأس الخيمة فبراير المقبل

تستضيف رأس الخيمة يومي 27 و28 فبراير المقبل فعاليات الدورة الحادية عشرة من ((قمة العرب للطيران))، الحدث الرائد لقطاع الطيران والسياحة في المنطقة، وتحت شعار ((استشراف مستقبل السفر)).

وتهدف هذه القمة السنوية، التي تنعقد بالتعاون مع هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، إلى حفز التغيير العالمي الذي يشهده القطاع، ودفع عجلة الابتكار والاستثمار والاستدامة، وتعزيز تجربة العملاء.

وستجمع القمة نخبة من قادة القطاع وصناع القرار والخبراء والمبتكرين لتبادل المعرفة، وإقامة الشراكات، وإرساء معايير جديدة لمستقبل قطاع الطيران والسفر إقليمياً وعالمياً. وسيتم تقديم رؤى مبتكرة في الثورة الرقمية ودورها في إعادة صوغ هذا القطاع الحيوي مع التركيز على استخدام الذكاء الاصطناعي في الطيران والسياحة.

وتركز الجلسات الحوارية لهذا الحدث على التزام القطاع مستقبلاً أكثر استدامة عبر التركيز على المعايير البيئية والاجتماعية المستدامة وحوكمة الشركات، والحد من الانبعاثات الكربونية، واعتماد وقود الطيران المستدام.

ومع أجندتها الغنية من الجلسات الحوارية التفاعلية والكلمات الرئيسة المهمة وورش العمل والمساحة المخصصة للمعرض، تبشر القمة بصوغ مفاهيم جديدة للوجهات وتجارب المسافرين؛ إذ يناقش قادة القطاع تغير توقعات المستهلكين، وكيف يمكن للشركات التكيف معها، فضلاً عن الاستراتيجيات العملية للارتقاء بقدرات المواهب والكوادر القيادية في بيئة سريعة التغير.