جهاز جديد يحول حركة الإنسان إلى كهرباء

ابتكرت مجموعة بحثية دولية، بقيادة جامعة توهوكو اليابانية، جهازاً جديداً وقوياً ومرناً من خلال الجمع بين المركبات الكهرضغطية (المواد التي تولد الكهرباء عند الضغط عليها)، مع ألياف الكربون أحادية الاتجاه.

يمكن لهذا الجهاز، الذي نُشرت نتائج الدراسة عليه في مجلة ((Small))، تحويل الطاقة الناتجة عن حركة الإنسان إلى كهرباء، مما يجعله مفيداً لأجهزة الاستشعار التي تعمل بالطاقة الذاتية، بهدف تحسين أجهزة إنترنت الأشياء في العناصر اليومية مثل معدات الحماية والمعدات الرياضية.

واستخدم الباحثون مزيجاً من ألياف الكربون ومركب كهرضغطية في الجهاز، مما يجعله مرناً ومتيناً وقادراً على الاستشعار، وقد حافظ الجهاز، الذي أُطلق عليه اسم UDCF/KNN-EP، على أداء عالٍ حتى بعد تمديده أكثر من 1000 مرة.

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