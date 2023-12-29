جهاز جديد يحول حركة الإنسان إلى كهرباء

(MENAFN
- Al-Bayan)
ابتكرت مجموعة بحثية دولية، بقيادة جامعة توهوكو اليابانية، جهازاً جديداً وقوياً ومرناً من خلال الجمع بين المركبات الكهرضغطية (المواد التي تولد الكهرباء عند الضغط عليها)، مع ألياف الكربون أحادية الاتجاه.
يمكن لهذا الجهاز، الذي نُشرت نتائج الدراسة عليه في مجلة ((Small))، تحويل الطاقة الناتجة عن حركة الإنسان إلى كهرباء، مما يجعله مفيداً لأجهزة الاستشعار التي تعمل بالطاقة الذاتية، بهدف تحسين أجهزة إنترنت الأشياء في العناصر اليومية مثل معدات الحماية والمعدات الرياضية.
واستخدم الباحثون مزيجاً من ألياف الكربون ومركب كهرضغطية في الجهاز، مما يجعله مرناً ومتيناً وقادراً على الاستشعار، وقد حافظ الجهاز، الذي أُطلق عليه اسم UDCF/KNN-EP، على أداء عالٍ حتى بعد تمديده أكثر من 1000 مرة.
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