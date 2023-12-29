Saturday, 30 December 2023 06:16 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


جهاز جديد يحول حركة الإنسان إلى كهرباء

12/29/2023 7:25:50 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

ابتكرت مجموعة بحثية دولية، بقيادة جامعة توهوكو اليابانية، جهازاً جديداً وقوياً ومرناً من خلال الجمع بين المركبات الكهرضغطية (المواد التي تولد الكهرباء عند الضغط عليها)، مع ألياف الكربون أحادية الاتجاه.

يمكن لهذا الجهاز، الذي نُشرت نتائج الدراسة عليه في مجلة ((Small))، تحويل الطاقة الناتجة عن حركة الإنسان إلى كهرباء، مما يجعله مفيداً لأجهزة الاستشعار التي تعمل بالطاقة الذاتية، بهدف تحسين أجهزة إنترنت الأشياء في العناصر اليومية مثل معدات الحماية والمعدات الرياضية.

واستخدم الباحثون مزيجاً من ألياف الكربون ومركب كهرضغطية في الجهاز، مما يجعله مرناً ومتيناً وقادراً على الاستشعار، وقد حافظ الجهاز، الذي أُطلق عليه اسم UDCF/KNN-EP، على أداء عالٍ حتى بعد تمديده أكثر من 1000 مرة.

تابعوا البيان الصحي عبر غوغل نيوز

MENAFN29122023000110011019ID1107669440

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث