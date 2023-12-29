مخالفة مشي بحق بيرس بروسنان

أفادت وسائل إعلام أميركية أول من أمس، عن تنظيم محضر مخالفة بحق الممثل بيرس بروسنان، نجم سلسلة أفلام جيمس بوند سابقاً، بسبب خروجه عن المسارات المسموح سلوكها في متنزه يلوستون الشهير في الولايات المتحدة.

وكان الممثل الأيرلندي الأمريكي يسير في أوائل نوفمبر في الحديقة الوطنية الكبيرة المعروفة بينابيعها الساخنة، وتلقى غرامة بسبب ((التنقل سيراً على الأقدام في منطقة حرارية))، على ما ذكرت صحيفة لوس أنجليس تايمز، التي قالت إنها اطلعت على نسخة من محضر المخالفة.

ويُطلب من زوار الحديقة التي تبلغ مساحتها 9000 كيلومتر مربع الالتزام بمسارات مصممة خصيصاً لتجنب الانزلاق في المياه الحارقة أو الأحماض تحت الأرض.

وفي العام الماضي، عثر حراس الغابات على قطعة من قدم إنسان في أحد الينابيع الساخنة، حيث يمكن أن تصل درجات الحرارة إلى حوالي 60 درجة مئوية.

وفي عام 2016، توفي شاب بعد سقوطه في أحد هذه الينابيع. وقد نجا صاحب شخصية العميل 007 في أفلام عدة من سلسلة جيمس بوند من هذه المأساة.

تُعد حديقة يلوستون من أكثر الحدائق استقطاباً للزائرين في الولايات المتحدة، وتستقبل ملايين الزوار كل عام.