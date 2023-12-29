مخالفة مشي بحق بيرس بروسنان

(MENAFN
- Al-Bayan)
أفادت وسائل إعلام أميركية أول من أمس، عن تنظيم محضر مخالفة بحق الممثل بيرس بروسنان، نجم سلسلة أفلام جيمس بوند سابقاً، بسبب خروجه عن المسارات المسموح سلوكها في متنزه يلوستون الشهير في الولايات المتحدة.
وكان الممثل الأيرلندي الأمريكي يسير في أوائل نوفمبر في الحديقة الوطنية الكبيرة المعروفة بينابيعها الساخنة، وتلقى غرامة بسبب ((التنقل سيراً على الأقدام في منطقة حرارية))، على ما ذكرت صحيفة لوس أنجليس تايمز، التي قالت إنها اطلعت على نسخة من محضر المخالفة.
ويُطلب من زوار الحديقة التي تبلغ مساحتها 9000 كيلومتر مربع الالتزام بمسارات مصممة خصيصاً لتجنب الانزلاق في المياه الحارقة أو الأحماض تحت الأرض.
وفي العام الماضي، عثر حراس الغابات على قطعة من قدم إنسان في أحد الينابيع الساخنة، حيث يمكن أن تصل درجات الحرارة إلى حوالي 60 درجة مئوية.
وفي عام 2016، توفي شاب بعد سقوطه في أحد هذه الينابيع. وقد نجا صاحب شخصية العميل 007 في أفلام عدة من سلسلة جيمس بوند من هذه المأساة.
تُعد حديقة يلوستون من أكثر الحدائق استقطاباً للزائرين في الولايات المتحدة، وتستقبل ملايين الزوار كل عام.
MENAFN29122023000110011019ID1107669439
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.