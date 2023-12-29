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المتحف المصري الكبير ينجز ترميم 55 ألف قطعة أثرية

12/29/2023 7:25:48 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

كشف الدكتور عيسى زيدان، المدير التنفيذي للترميم ونقل الآثار بالمتحف المصري الكبير، عن عدد القطع الأثرية التي تم ترميمها داخل مركز ترميم المتحف المصري الكبير، بأيد مصرية خالصة.

وأوضح المدير التنفيذي للترميم ونقل الآثار بالمتحف المصري الكبير، أنه تم ترميم وصيانة ما يقرب من 55 ألف قطعة أثرية داخل مركز ترميم المتحف المصري الكبير، مضيفاً: تم العمل على تلك القطع بطريقة علمية داخل المعامل المتخصصة حسب طبيعة كل مادة وداخل معامل الفحوص والتحليل.

وهذه القطع الأثرية كان أهمها مجموعة الملك توت عنخ آمون التي تم ترميمها وعرضها الآن داخل قاعتي الملك الذهبي، بالإضافة للقطع الأثرية التي سوف تعرض بقاعات العرض الكبير.

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