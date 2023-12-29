سامر إسماعيل: الإمارات أعادت الألق إلى المسرح

أكد الكاتب والمخرج المسرحي السوري، سامر محمد إسماعيل، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعيد للمسرح، عبر دعمها ومهرجاناتها المتنوعة، ألقه ومكانته وأدواره المجتمعية.

كما أشار إسماعيل في حواره مع ((البيان)) إلى أن المسرح الصحراوي في الشارقة يشكل إضافة مهمة للدور الذي تقوم به دولة الإمارات في الصدد، وعلى صعيد الانتقال بالمسرح إلى فضاءات رحبة تزينها الأصالة والقيم، تسافر بالمتلقي إلى عوالم وحكايات البيئة العربية.

ولفت سامر إسماعيل إلى الدور الريادي الذي طالما لعبته دولة الإمارات العربية المتحدة في دعم المسرح والمسرحيين، من خلال توفير كل الإمكانات المادية واللوجستية للكثير من الفعاليات، المسرحية، والفنية بشكل عام، وعلى رأسها مهرجان الشارقة للمسرح الصحراوي.

ويضيف: لطالما كانت دولة الإمارات العربية المتحدة سباقة ورائدة في دعم المسرح والمسرحيين، وأعتقد أن إمارة الشارقة بقيادة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تقوم بدور تنويري كبير على هذا الصعيد، بل وتوفر كل الإمكانات المادية واللوجستية للكثير من الفعاليات المسرحية والفنية بشكل عام.

وعلى رأسها مهرجان الشارقة للمسرح الصحراوي، الذي أثبت أنه ضرورة لتغيير آليات التفكير بالفضاء المسرحي كله، والخروج من مسارح العلب الإيطالية التي تم تكريسها كأمكنة نهائية للعرض المسرحي.

وتابع: الصحراء هي مهد المنامات الأولى، ومهد القصة والحكاية، ومن رمالها وتحت سمائها الصافية انطلقت الركبان والأخبار والقوافل التجارية، ومع هذه الركبان انطلقت الملحمة الشعرية.

وقدم الشعراء الأوائل قصائدهم الخالدة، من هذه الصحراء العربية سار امرؤ القيس والنابغة الذبياني وابن حلزة اليشكري وعنترة وعمر بن ربيعة وعروة ابن الورد، ومن كثبان هذه الصحراء مر طريق الحرير، وازدهرت رحلة الشتاء والصيف، وسار بها الركبان نحو بلاد الشام والعراق؛ لذلك أعتقد أن الصحراء فضاء عبقري لإنتاج صيغ تفكير إبداعية جديدة.

ركائز

وعن الشروط التي يجب توافرها في العرض المسرحي/الصحراوي ليكون ناجحا وجذاباً للمتلقي، يقول إسماعيل: قبل كل شيء لا يوجد وصفة لأي عمل فني، وواهم من يعتقد أن الفن له وصفة، أو مسطرة تقيس عليها نجاحاً أو قالباً فنياً، لكن بالمقابل العرض المسرحي الصحراوي - برأيي الشخصي- عرض منعتق من كل المصادرات على فضائه وحكايته وشكله الفني.

هذا على صعيد المعالجة الفنية الشكلية، أما على مستوى الحكاية فنحن أمام آلاف وآلاف الحكايات والروايات الشفوية، وهي جزء من التراث اللامادي للصحراء العربية، والتي يجب الاشتغال اليوم على تدوين أحاديث رواتها، والاستغراق في اكتشاف خباياها ومدوناتها ومآثر فرسانها وشعرائها.

وفي خصوص التحديات في هذا الحقل المسحي، يوضح سامر إسماعيل أنه لطالما كانت مسارح الإطار الإيطالي معممة على المسارح العربية، ولم يجد المسرحيون العرب فضاءهم الخاص بهم، وكان يعتقد البعض أن كل ما هو خارج مسارح العلب هو أماكن بديلة، والصحيح برأيه أن الصحراء هي المكان الأصلي للعروض المسرحية لما توفره من مساحة فارغة وإحساس بالحيز والفراغ والمساحة ونوع العلاقة التي يوفرها الفضاء المسرحي في الصحراء مع الجمهور.

واستطرد: كل هذا يرتب برأيي تحديات كبيرة على صعيد الكتابة والإخراج والأداء، كما يرتب مهام على الجانب التقني للعرض، ولا سيما على صعيد تصميم السينوغرافيا.

وقد شاركت في مهرجان الشارقة للمسرح الصحراوي في دورته السابعة بمسرحية ((الذيب)) كتابة وإخراجاً، وهي محاولة لصياغة ملحمة استعرت قصتها من البادية السورية، وهي المكان الذي للأسف لم يتم تناوله كما يجب، لا في المسرح ولا في السينما وفي الدراما التلفزيونية، مع أن البادية الشامية مكان ساحر وغني برواته وحكاياته وموروثه الغنائي والشعبي والموسيقي.