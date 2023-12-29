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ملتقى السمالية الربيعي يختتم فعالياته

12/29/2023 7:25:47 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

اختتمت أمس فعاليات ملتقى السمالية الربيعي 2023، الذي نظمه نادي تراث الإمارات بالتعاون مع لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية على مدار أربعة أسابيع في جزيرة السمالية بأبوظبي، وفي مقار المراكز الشبابية والنسائية التابعة للنادي بمشاركة الطلاب والطالبات المنتسبين، وذلك بهدف الاستفادة من العطلة المدرسية لتعريف النشء بالتراث الإماراتي والمحافظة على الهوية الوطنية.

وشملت برامج الملتقى هذا العام طيفاً واسعاً من عناصر تراث دولة الإمارات العربية المتحدة، منها الورش المعنية بالسنع وآداب المجالس وتحضير القهوة العربية، وأنشطة الهجن، والفروسية، والصقارة، إضافة إلى الألعاب الشعبية، وزيارات المعالم التاريخية، وورش الرسم والتلوين، وورش تعليم الحرف التقليدية.

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