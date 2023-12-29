ملتقى السمالية الربيعي يختتم فعالياته

(MENAFN
- Al-Bayan)
اختتمت أمس فعاليات ملتقى السمالية الربيعي 2023، الذي نظمه نادي تراث الإمارات بالتعاون مع لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية على مدار أربعة أسابيع في جزيرة السمالية بأبوظبي، وفي مقار المراكز الشبابية والنسائية التابعة للنادي بمشاركة الطلاب والطالبات المنتسبين، وذلك بهدف الاستفادة من العطلة المدرسية لتعريف النشء بالتراث الإماراتي والمحافظة على الهوية الوطنية.
وشملت برامج الملتقى هذا العام طيفاً واسعاً من عناصر تراث دولة الإمارات العربية المتحدة، منها الورش المعنية بالسنع وآداب المجالس وتحضير القهوة العربية، وأنشطة الهجن، والفروسية، والصقارة، إضافة إلى الألعاب الشعبية، وزيارات المعالم التاريخية، وورش الرسم والتلوين، وورش تعليم الحرف التقليدية.
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