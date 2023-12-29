«أنا ومهيرة» معرض منفرد يحاور الأسطورة بمفردات تراثية

يزخر مشهد الفنون التشكيلية في الإمارات بمجموعة من رواد الفن التشكيلي الذين شكلوا بداية الفن والإبداع في الدولة.

وقد أعلن جاليري عائشة العبار عن إقامة أول معرض فني منفرد بعنوان ((أنا ومهيرة))، ويضم أعمالاً فنية مميزة للفنان عبدالرحيم سالم، وهو من طليعة رواد الفن التشكيلي وأحد المساهمين في تشكيل المشهد الفني في الإمارات.

وتنطوي أعمال الفنان عبدالرحيم سالم في هذا المعرض، الذي يستمر إلى 15 فبراير المقبل، على حوار عميق مع عدد من العناصر الأسطورية المستوحاة من الحكايات الشعبية والتراث والتاريخ في منطقة الخليج.

خطوط وألوان

بدأ سالم مسيرته الفنية منذ طفولته في الثامنة أو التاسعة من عمره في البحرين عندما لاحظ معلموه في المدرسة تميز خطوطه وألوانه عن أقرانه، وبعد الانتهاء من دراسته الثانوية، عاد لفتره قصيرة إلى الإمارات العربية المتحدة قبل أن يغادر إلى مصر لدراسة النحت. ولم تكن مصر بالنسبة لسالم موقعاً للتعلم بقدر ما كانت وجهة للاكتشاف الأمر الذي دفعه إلى البحث عن الإلهام في متاحفها وآثارها.

أفكار جديدة

‏((البيان)) التقت بالفنان عبدالرحيم سالم والذي حدثنا عن أعماله الفنية وقال: في هذا المعرض تم التركيز على علاقتي مع ((مهيرة)) والتي كانت موجودة دائماً في أعمالي وأصبحت اليوم بشكل مباشر.

حيث تنقل ((مهيرة)) أفكاراً جديدة من خلال القضايا التي أطرحها عن طريق بعض الرموز وهي جزء من الحياة التي أعيشها، واستكمالاً للمعرض سيتم خلال الأيام القادمة تقديم عرض أو نشاط يعزز فكرة الأعمال الفنية ويقرب وجهة نظري للجمهور، وهناك تقريباً 25 عملاً فنياً في هذا المعرض وهو متنوع بين الاكرليك والكولاج واستخدام الأحبار والأسود والأبيض ومجموعة بالقلم الرصاص وهو متنوع بشكل مختلف فكل تجربة لها حس وتفاعل مختلف.

شخصيات أسطورية

‏وفي السياق نفسه هناك الكثير من القصص عن السحر والجن وكانت ((مهيرة)) إحدى الشخصيات الأسطورية التي كان الفنان يحاول فهم هذه الشخصية، حيث أخبرته عنها والدته في تلك الفترات عن ((القصة الحقيقية)) لمهيرة:

‏كانت مهيرة امرأة رائعة الجمال تعيش في الشارقة ويقال إنها وقعت ضحية السحر الأسود وفقدت عقلها ليوصلها ذلك إلى الموت بشكل مأساوي بعد أن التهمتها النيران.

صدمت سالم هذه القصة لذا قرر تجسيدها في عمل فني ليس لربط التاريخ الأسطوري بشكل حواري مع الحاضر ولكن أيضاً للإشارة إلى علاقة طرحتها أعمال سالم بين حكاية ((أنا ومهيرة)) وبين المشاهد فما هي نظرتنا وعلاقتنا بالسحر والظلام وجاذبية هذه الرواية المتأصلة في التاريخ الثقافي للمنطقة حول النوع الاجتماعي والسلطة الأبوية والخضوع والجنون والفاعلية والموت.