«العام الجديد» آفاق رحبة للإبداع تغتني بتجربة دبي الريادية

عمدت دبي إلى تأسيس قواعد ثابتة للواقع الثقافي بكل أطيافه، ليبقى الإبداع هو العنوان العريض لهذه الإمارة التي لا تتوقف عند حد معين، بل تستثمر في كل جديد وتفتح آفاقاً واسعة أمام هذا الإبداع ليستمر ويتجدد باستمرار.

في هذا السياق قال الكاتب علي عبيد الهاملي نائب رئيس مجلس إدارة ندوة الثقافة والعلوم بدبي: ((منذ أن أطلقت دبي استراتيجيتها للاقتصاد الإبداعي وهي تعمل بشكل حثيث لتكون الوجهة المفضلة للمبدعين من كل أنحاء العالم.

والعاصمة الكبرى للاقتصاد الإبداعي، ولتحقيق ذلك عملت على تهيئة البيئتين اللتين لا غنى عنهما لازدهار القطاع الإبداعي في أي مكان، وهما البيئة التشريعية والبيئة الاستثمارية، من أجل جعل إمارة دبي جاذبة للمبدعين، ومن ثم للمستثمرين ورواد الأعمال)).

استدامة ثقافية

وأكد الهاملي أن من يلقي نظرة على ملف الاستدامة الثقافية للإمارة يجدها قائمة على إرث تاريخي ضارب في القدم والأصالة، يتمثل في المباني التاريخية التي تجد كل الاهتمام والرعاية من الجهات المختصة في الحكومة، وفي القيم الثقافية التي تستمد أفكارها من التراث الخالد.

والتي تجد الاهتمام من قبل الجهات الحكومية والمؤسسات الثقافية الأهلية، التي تنهض بالعمل الثقافي على الوجه الأكمل، الذي يجعل من إمارة دبي منارة للثقافة والفنون والصناعات الإبداعية المتميزة.

وأضاف: ((شهدت السنوات الماضية زخماً كبيراً من العمل الثقافي الخلاق، تمثل في الأنشطة والفعاليات والمعارض والمنتديات الثقافية التي نظمتها الهيئات والمؤسسات الثقافية الحكومية والأهلية في الإمارة، وفي الجوائز التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ((نوابغ العرب)) لاكتشاف واستقطاب النوابغ والمتميزين في العالم العربي من أصحاب المواهب الاستثنائية من العلماء والمفكرين والمخترعين والمفكرين والمبدعين العرب في كل المجالات، وتقديم الرعاية لهم لتمكينهم وتطوير أفكارهم وتعظيم أثرهم الإيجابي في المنطقة)).

وأوضح أن كل تلك الإنجازات الثقافية والإبداعية تجعل كل المثقفين والمبدعين والكتّاب متفائلين بأن القادم سيكون أفضل وأن 2024 سيشهد المزيد من الإبداع ويفتح آفاقاً واسعة له.

القادم أجمل

الكاتب والأديب علي أبو الريش قال: ((عودتنا دبي دائماً على تقديم الأجمل والمختلف في كل المجالات والآن ندخل السنة الجديدة، وكلنا تفاؤل وبهجة بتوسيع الأفق إلى مجالات أهم وأكبر، فها نحن نجني ثمار مكتبة محمد بن راشد؛ هذه القلعة الثقافية الشامخة، وجائزة نوابغ العرب التي تقف بمحاذاة الجوائز العالمية الكبرى.

والعالم كله يشهد على أهمية وروعة هذه الجائزة وتبعاتها على العلم والفن والمعرفة والاستكشاف، وغيرها العديد من المبادرات المهمة التي لا تتوقف الإمارة عن إطلاقها لدعم الفن والثقافة والإبداع)).

وأكد أن دبي لن تتوقف عن الذهاب بعيداً في مجال الإبداع، فمن يقود المسيرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، هو شاعر وفارس ولا بد أن يذهب بعيداً في مجالات الفن، ويجعلنا نفخر ببلادنا ومسؤوليها الذين هم حراس الإبداع والابتكار والثقافة والفن والاقتصاد والتعليم، وبالتالي لا بد أن نثق جميعاً سواء إماراتيين أم مقيمين بأن القادم بالتأكيد أجمل.