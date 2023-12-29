عروض فريدة احتفاء بالعام الجديد في دبي

يترقب العالم مشاهدة احتفالات رأس السنة في دبي، لا سيما عروض الألعاب النارية، التي ستضيء سماء دبي عند منتصف الليل احتفالاً بالسنة الجديدة.

وعلى وجه الخصوص، يترقب العالم عرض الألعاب النارية في برج خليفة، الذي يعتبر واحداً من العروض الأيقونية على مستوى العالم.

وفي السياق، يمكن الحجز في أحد مطاعم سوق البحار أو بوليفارد الشيخ محمد بن راشد، لمشاهدة برج خليفة عن قُرب، أو التوجّه إلى دبي مول لمشاهدة عرض نافورة دبي المُبهر، أو التوجه إلى حديقة البرج للاستمتاع بالإطلالات الرائعة على عروض نافورة دبي.

وإلى ذلك يستطيع محبو الاحتفال بليلة رأس السنة في أجواء تراثيّة مُميّزة، التوجّه إلى منطقة السيف التراثية قُرب خور دبي، لمشاهدة الألعاب النارية المذهلة من المطاعم المنتشرة على طول الواجهة البحرية.

ولا بد من الإشارة إلى الاحتفالات المميزة في فندق أتلانتس النخلة، الذي ينظم احتفالات مذهلة، تترافق مع عرض حي تُحييه النجمة العالمية ((كايلي مينوغ)). كما يمكن الاستمتاع بمشاهدة عروض الألعاب النارية من ممشى نخلة جميرا، أو من أحد المطاعم على الواجهة البحرية في ((ذي بوينت)).

ويمكن لمحبي احتفالات رأس السنة في دبي مشاهدة أروع معالم دبي من البحر، في تجربة جديدة مثيرة، من خلال الانطلاق في رحلة بحرية لا تُنسى من تنظيم أبرز الشركات في دبي، حيث يمكن اختيار المسار المفضل لمشاهدة أفضل معالم دبي والألعاب النارية عند منتصف الليل.

وفي ذات السياق، يوفر ((فيري دبي)) أو باص دبي المائي أو قوارب العبرة التراثية فرصة ممتعة للاستمتاع بالأجواء الاحتفالية، حيث يمكن الاختيار من بين عدّة مسارات والتوقف عند محطات مُختلفة مثل قناة دبي المائية وفندق أتلانتس النخلة والسيف وغيرها.

ويوفر شاطئ ((ذا بيتش))، قُبالة منطقة ((جي بي آر)) في دبي مارينا، موقعاً رائعاً لمشاهدة عروض الألعاب النارية ليلة رأس السنة. كما يمكن أيضاً مشاهدة العرض خلال رحلة بحرية على متن التاكسي المائي المتوفّر في محطة مارينا مول.

وتستضيف دبي خلال ليلة رأس السنة مجموعة من النجوم العالميين، من بينهم النجم البريطاني العالمي ((ستينغ))، لاستقبال العام 2024 في ((أتلانتس النخلة))، حيث أروع الأجواء الغنائية والترفيهية في واحدة من أرقى الوجهات في المدينة، على الأنغام المباشرة للفرقة الموسيقية المكوّنة من 30 عازفاً، وسهرة يتوّجها النجم ((ستينغ)) بمجموعةٍ من أشهر أغنياته.

وفي فرصة مثالية لمحبي الأجواء المستوحاة من عشرينيات القرن العشرين، بالإضافة إلى الألعاب النارية، توفر ((دبي أوبرا)) عرضاً مذهلاً للثنائي العالمي الراقص ((ياسمين وآرون))، نجميْ برنامج المواهب ((بريتان جوت تالنت))، إلى جانب فرصة الاستمتاع بالموسيقى التي أعدّها ((الدي جي)) العالمي ((كريس رايت)).