اللاعبون يحتفلون بالكأس مع نيكوليتش

احتفل لاعبو شباب الأهلي مع الصربي ماركو نيكوليتش مدرب الفريق بإستاد آل مكتوم بنادي النصر، بكأس السوبر للمرة السادسة في تاريخ النادي، وأعرب طارق أحمد لاعب الفريق الأهلي، عن سعادته بفوز ((فرسان دبي)) بكأس السوبر للمرة السادسة، وأكد أنه لم يشعر أبداً أن المباراة ذهبت من فريقه، وأن الجميع كانت لديه الثقة في العودة، خاصة بعد إدراك التعادل، وتحويل التأخر إلى فوز مع نهاية الشوط الأول.

وقال يوسف جابر لاعب شباب الأهلي: عشنا أصعب فتراتنا مع تأخرنا بهدفين، وسيطرة الشارقة على الدقائق الأولى، وتوقعنا الفوز، خاصة بعد تقليصنا الفارق بهدف أول من ركلة جزاء، ولكننا لم نتوقع تلك النتيجة الكبيرة. وقال عبدالعزيز هيكل لاعب شباب الأهلي: لم نشعر أبداً أننا فقدنا المباراة، لأننا سبق وقمنا بالأمر نفسه في مباريات سابقة، وأبارك لجمهور الفريق الفوز، والإنجاز بأول لقب في الموسم.

وقال سالمين خميس لاعب شباب الأهلي: أشكر الشارقة على أدائه القوي خلال المباراة، وأشكر جمهور شباب الأهلي على دعمنا ومساندتنا طوال اللقاء، والذي مررنا خلاله بمحطات زادت من صعوبته، قبل أن نقلب تأخرنا بهدفين إلى فوز كبير ومهم في هذا التوقيت.

وشكر يحيى الغساني ، الجماهير على المساندة والدعم، وقال: بعد السوبر، لا تزال لدينا بطولة الدوري، والقادم أفضل، لأن هدفنا العودة إلى القمة، ونفكر في الفترة المقبلة، في مشاركة المنتخب الوطني في كأس آسيا.

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