طلال الشنقيطي: الكأس تؤكد بصمتنا القوية.. وطموحنا كبير في الدوري

أعرب طلال الشنقيطي رئيس شركة شباب الأهلي لكرة القدم، عن سعادته ومجلس إدارة الشركة، ومجلس إدارة النادي، بكأس السوبر.

وقال: قدمنا مباراة جيدة بعد أول 30 دقيقة، وتمكنا من تحويل تأخرنا بهدفين في مواجهة صعبة أمام منافس قوي، إلى فوز كبير ومهم وبنتيجة 6 - 2، وأبارك لكل محبي شباب الأهلي على الفوز والتتويج، لأننا حققنا الفوز على فريق قوي، وكان مرشحاً للفوز باللقب، ولا يزال طموحنا كبيراً في دوري أدنوك للمحترفين، والتتويج بكأس السوبر، يؤكد بصمة النادي القوية في كافة البطولات المحلية.

وقال أحمد البحر المدير التنفيذي لشركة شباب الأهلي لكرة القدم: اللقب جاء في توقيت مهم، لأننا تمكنا من تجاوز الصعوبات، وأكدنا أننا يمكن أن نتعثر، لكننا قادرون على العودة إلى منصات التتويج، وعشنا أوقاتاً صعبة خلال المباراة، لكننا استطعنا العودة بالنتيجة، وتحقيق لقب أول هذا الموسم.

وقال خالد الكعبي إداري شباب الأهلي: أشكر اللاعبين على مجهودهم طوال الأسبوع الماضي، لنحقق اللقب الأول هذا الموسم، وهو ثمرة عمل الجميع، وأشكر الجمهور الكبير على حضوره ومساندته لنا لنحقق لقباً سيكون له تأثير إيجابي كبير.

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