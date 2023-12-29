سمير ميميشيفيتش: النصر يستحق مكانة أفضل في جدول الترتيب

أكد البوسني سمير ميميشيفيتش لاعب النصر أن ((العميد)) يستحق مكانة أفضل في جدول الترتيب، وأنه وزملاءه لا يشعرون بالرضا عما تحقق خلال الفترة الماضية، ويحتاجون لبذل مزيد من الجهود لتحسين نتائج الفريق في المرحلة التالية من الموسم.

وأوضح ميميشيفيتش أن سيناريو مباراة الإمارات التي فاز فيها النصر بهدفين مقابل هدف واحد بالجولة 12 من درس مفيد لفريقه، مشيراً إلى أن النصر سيطر على المباراة، لكنه لم ينجح في التسجيل إلا في الدقائق الأخيرة رغم النقص العددي في صفوف المنافس، وقال: افتقدنا القليل من الحظ لترجمة الفرص إلى أهداف، وبالتالي عشنا سيناريو صعباً للغاية.

مكاسب

وأضاف: الطريقة الدفاعية التي اعتمدها الإمارات جعلت المباراة صعبة ودفعتنا لبذل المزيد من الجهد حتى نصل إلى المرمى ونخطف الفوز المستحق.

وأوضح اللاعب البوسني أن النصر خرج بجملة من المكاسب من المباراة، أبرزها الروح القتالية والتمسك بالأمل لتحقيق الهدف حتى الثانية الأخيرة من المباراة، وما يحسب لنا هو الحفاظ على الهدوء طيلة الـ90 دقيقة، وتكرار المحاولات .

وتابع: أسعدتنا النتيجة، لكننا لسنا راضين عن المستوى الذي قدمناه؛ لأنه بإمكاننا اللعب بطريقة أفضل، وعلينا أن نفكر في تطوير أنفسنا والخروج بالعلامة الكاملة في المباريات المقبلة على مستوى الأداء والنتيجة.

ترتيب

وعن رأيه في الوضع الحالي للنصر أكد ميميشيفيتش أنه قياساً على إمكانات الفريق والجهود التي بذلت خلال التحضيرات كان بإمكان النصر تحقيق حصاد ومركز أفضل، مشيراً إلى أن الفريق أضاع بعض النقاط السهلة وأنه وزملاءه لا يشعرون بالرضا حول وضع الفريق في جدول الترتيب بعد 12 مباراة، وقال:

نحتاج للتركيز على بعض النقائص التي حالت دون تحقيقنا النتائج المطلوبة والعمل خلال فترة التوقف على علاجها، وأعتقد أنه بقيادة مدربنا الجديد نحن قادرون على تحسين العديد من الأمور والارتقاء إلى مركز أفضل.

وبشأن الصعوبات التي يواجهها النصر أمام الفرق القريبة منه في جدول الترتيب أو الأقل عنه من حيث الإمكانات، قال : لاحظت هذا الأمر، وغالباً ما نواجه صعوبات في الفوز على هذه الفرق، وقد نخسر أمامها؛ لذا نحتاج أن نكون أكثر تركيزاً، وأن نفرض أسلوبنا وطريقتنا ، هومثل هذه المباريات، لكنها دروس مفيدة لتصحيح المسار.

أسلوب

وأضاف: قد يتعلق الأمر بطريقة لعب هذه الفرق التي تتعمد اللعب بأسلوب دفاعي ، لكن كل ذلك لا يبرر الخسارة، يجب أن نجد الحلول لعدم تكرار مثل تلك الصعوبات وتحقيق النتائج المطلوبة.

وأكد ميميشيفيتش أن العلامة المضيئة أن فريقه نجح في خلق العديد من الفرص، وكان الأقرب للفوز على غرار ما حدث في مباراة خورفكان التي أهدر فيها النصر العديد من الفرص ، معرباً عن تفاؤله بقدرة الفريق على تحسين النتائج بالشكل المطلوب في مرحلة الإياب، وقال: سنحاول استثمار فترة التوقف لإعادة ترتيب أوراقنا والاستعداد جيداً من الناحيتين البدنية والفنية.

والتأقلم بشكل كامل مع أفكار المدرب ، ندرك أن المرحلة المقبلة ستكون أصعب بكثير، ولكن سنكون على أتم الاستعداد للنصف الثاني من الموسم حتى نحقق النتائج المطلوبة، ونحاول الوصول إلى أفضل مركز في جدول الترتيب.

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