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لقب بطل «شتاء الهواة» طموح العروبة أمام الظفرة اليوم

12/29/2023 7:25:45 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تقام اليوم 6 مباريات ضمن الجولة 14 من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم ((الهواة))، ويستقبل الظفرة الوصيف برصيد 24 نقطة، ضيفه العروبة، المتصدر برصيد 32 نقطة في مباراة يتطلع فيها الفريق الضيف إلى حسم لقب بطل الشتاء قبل 3 جولات على ختام مرحلة الذهاب، ويكفي العروبة التعادل لتحقيق اللقب.

وفي المقابل يتطلع الظفرة إلى كسر سلسلة التعادلات الأخيرة التي حققها وكان آخرها أمام التعاون قبل أسبوع كما أن المدرب البرازيلي باولو كاميلي المدير الفني للظفرة يطمح للحفاظ على مركز الوصافة الحالي وسط منافسة قوية من فريق دبا الحصن ((22 نقطة)).

ويستضيف العربي ((الرابع برصيد 20 نقطة)) ضيفه سيتي ((6 نقاط)) ويدخل العربي اللقاء بنشوة الفوز في المباراة الماضية على الذيد فيما تعادل سيتي والحمرية.

وتجمع المباراة الثالثة كلاً من مسافي وضيفه دبا الفجيرة وكل منهما يمتلك 19 نقطة في المركز الخامس ويلعب ويطمح الفريقان لفك ارتباط النقاط واقتحام المربع الذهبي.

وفي بقية المباريات يلتقي الجزيرة الحمراء)) 19 نقطة مع التعاون ((14 نقطة)) في ديربي رأس الخيمة، ويستقبل غلف اف سي ((الحادي عشر برصيد 16 نقطة)) وغلف يونايتد ((الرابع عشر برصيد 13 نقطة))، ومصفوت ((6 نقاط)) والرمس ((3 نقاط)). وتقام غداً مباراتان ويلعب دبا الحصن والذيد، والحمرية ويونايتد.

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