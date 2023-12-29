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عادل خالد يشارك في «عالمية الشراع الحديث» بطموح التأهل للأولمبياد

12/29/2023 7:25:44 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

يستعد البطل الإماراتي عادل خالد لاعب منتخب الشراع الحديث، للمشاركة في بطولة العالم للرجال بأستراليا لفئة ((ألكا 7)) الأولمبية، من 24 إلى 31 يناير المقبل، بطموح التأهل إلى أولمبياد ((باريس 2024)).

وكان اللاعب صاحب الإنجازات العالمية في فئتي ألكا 6 وألكا 7، شارك في أولمبياد بكين 2008، كأول رياضي إماراتي يمثل الشراع الحديث في الأولمبياد، وفوزه ببرونزية ألكا 7 في بطولة العالم بالمكسيك العام الماضي.

وأكد عادل خالد أنه لن يتنازل عن المنافسة لحصد البطاقة المؤهلة إلى أولمبياد باريس، وسيسعى لتسخير كل خبراته للوصول إلى المركز الأول في بطولة العالم للرجال بأستراليا.

وأشار إلى أن البطولة تعد إحدى المحطات المؤهلة إلى أولمبياد باريس، وستعقبها محطة أخيرة في فرنسا التي تستضيف مونديال الشراع الحديث في أبريل المقبل، وقال:

هدفي الأساسي هو وجود الإمارات في الأولمبياد، وأخوض في الوقت الحالي مراحل عدة من الاستعداد في دبي للوصول إلى أفضل درجة من الجاهزية البدنية والفنية، قبل المشاركة في مونديال أستراليا، والذي تعقبه بطولة دولية في أستراليا أيضاً لكن لفئة ألكا 6، من 2 إلى 10 فبراير المقبل.

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