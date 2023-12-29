محمد بن سعود يتوج الفائزين في مهرجان محمد بن زايد لسباقات الهجن

شهد سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، جانباً من منافسات اليوم الخامس لمهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لسباقات الهجن العربية الأصيلة ومزاينة الإبل ((السوان 2023 - 2024))، وتوج الفائزين، بحضور معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن.

وفازت ((مبشرة)) لمانع علي بن حماد الشامسي بالكأس والمركز الأول ورمز الثنايا الأبكار المفتوح في الشوط الأول، وأنهت المسافة بزمن قدره 8:55:3 دقائق، وفي الشوط الثاني وبندقية الجعدان المفتوح كسب ((المقطع)) لحمد سهيل بن عويضان العامري المركز الأول بزمن قدره 9:00:1 دقائق.

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