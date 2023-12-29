الإمارات والكويت إلى ربع نهائي «عربية السلة»

ودع المنتخب المغربي البطولة العربية لكرة السلة 25 المقامة حالياً في القاهرة، بعد خسارته أمام نظيره الكويتي 72 - 80 بالمجموعة الثانية مفسحاً الطريق لمنتخبي الإمارات والكويت للصعود إلى الدور ربع النهائي دون الالتفات لنتيجة مباراة الفريقين مساء اليوم التي ستحدد المركزين الثالث والرابع في المجموعة، وسجل اللاعب الكويتي أحمد عبدالله أعلى سكور بالمباراة 20 نقطة.

وحسم المنتخب المصري المرشح الأول للقب صدارة المجموعة مغرداً بمفرده في القمة، بفوزه على نظيره التونسي بفارق 22 نقطة وبنتيجة 85 - 63 محققاً العلامة الكاملة في الجولات الثلاث الأولى، فيما حافظ منتخب تونس على المركز الثاني بالمجموعة، ولم يستبعد خبراء اللعبة أن تتكرر مواجهة منتخبي مصر وتونس في النهائي إلا إذا حدثت مفاجآت.

وتصدرت ليبيا المجموعة الأولى بعد فوزها على الجزائر 85 - 67، وسيطر الفريق الليبي على معظم فترات المباراة باستثناء الربع الثاني الذي انتهى بالتعادل 20 - 20 وسجل الليبي عمر فواز أعلى سكور بالمباراة 26 نقطة.

من ناحية أخرى، علّق الدكتور منير بن حبيب المدير الفني لمنتخب الإمارات على فوز ((الأبيض)) التاريخي على المغرب وقال: إن التركيز على الدفاع وردة الفعل الهجومية مع التقليل من الأخطاء كانت وراء الفوز.

وأضاف: المباراة الأولى مع مصر لم تكن في حساباتنا نظراً لفارق الخبرة والإمكانيات الفنية بين الفريقين، ولكن مباراة المغرب هي البداية الحقيقية لمنتخبنا في البطولة، وسيتم التعامل مع كل مباراة على حدة. وأشاد منير بن حبيب بدعم اللواء ((م)) إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي، وتوفير كل الأجواء للمنتخب من أجل تحقيق نتائج إيجابية خليجياً وعربياً وقارياً.

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