«الأبيض» يلاقي قيرغيزستان في تجربة ودية الليلة

يلتقي المنتخب الوطني الأول لكرة القدم في السابعة وخمس وأربعين دقيقة من مساء اليوم منتخب قيرغيزستان باستاد محمد بن زايد، في أولى مبارياته الودية، بمعسكره الحالي في أبوظبي، في إطار الاستعداد لنهائيات كأس آسيا، المقامة في الدوحة من 12 يناير إلى 20 فبراير المقبلين.

يُدير المباراة طاقم تحكيم دولي من السعودية بقيادة سامي الجريس ويعاونه عمر الجمل، وسعد السبيعي، وعبدالله الشهري حكماً رابعاً.

ومن المقرر أن يلتقي ((الأبيض)) نظيره العماني يوم 6 يناير المقبل باستاد آل نهيان في بروفة أخيرة قبل التوجه إلى الدوحة في 8 من الشهر نفسه.

جاهزية

ويهدف المدرب البرتغالي باولو بينتو في مباراة اليوم للاطمئنان على جاهزية اللاعبين قبل المشاركة الآسيوية، والوقوف على التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها منافسات البطولة. ويغيب عن المباراة لاعبو الشارقة وشباب الأهلي لمشاركتهم في مباراة السوبر.

خطة

وتعتمد خطة باولو بينتو على تأمين الشق الدفاعي بشكل جيد، مع السيطرة على وسط الملعب، الذي يعتبر رمانة الميزان في أداء المنتخب، بجانب تعزيز القدرة الهجومية، والتركيز على اللمسة الأخيرة لترجمة الفرص، مع الاعتماد على الكرات الثابتة، واستغلال المهارة الفردية للاعبين في ترجمتها إلى أهداف.

وسبق أن التقى منتخبا الإمارات وقيرغيزستان مرة واحدة في كأس آسيا بنسخة 2019، التي أقيمت في الإمارات، وفاز المنتخب الوطني 3 ـــــ 2، ويدخل منتخبنا اللقاء مدعوماً بسجل حافل من الانتصارات مع المدرب بينتو، فمنذ توليه المهمة في يوليو الماضي.

خاض المنتخب 5 مباريات، منها 3 وديات، فاز فيها على كوستاريكا 4 ـــــ 1، وعلى الكويت 1 ـــــ 0، وعلى لبنان 2 ـــــ 1، بينما خاض مباراتين رسميتين بتصفيات كأس العالم 2026، فاز فيهما على كل من نيبال 4 ـــــ 0، والبحرين 2 ـــــ 0، وسجل لاعبو المنتخب 13 هدفاً، بينما تلقت شباكه هدفين فقط في المباريات الخمس.

محطة

وتعتبر مباراتا المنتخب أمام قيرغيزستان وعمان المحطة الأخيرة لإعداد ((الأبيض)) قبل المغادرة للدوحة، وتهدف للوقوف على جاهزية العناصر التي سيتم اختيارها بشكل نهائي للمشاركة بالبطولة القارية، حيث سيختار المدرب 26 لاعباً.

دعوة

من ناحية أخرى قرر اتحاد الكرة دخول الجماهير مجاناً في المباراتين الوديتين دعماً ومساندة للاعبي المنتخب. وأكد محمد بن هزام، الأمين العام لاتحاد الكرة، أن الدعم الجماهيري والإعلامي للمنتخب خلال هذه الفترة مهم جداً، خاصة مع بدء العد التنازلي على انطلاق البطولة، مشيراً إلى أن الجمهور يحفز اللاعبين ويبث روح الحماس فيهم، كما أن وسائل الإعلام تسهم في تهيئة الأجواء المحفزة.

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