سباق زايد الخيري ينطلق في مصر اليوم

تنطلق اليوم في العاصمة الإدارية في مصر النسخة الثامنة من سباق زايد الخيري بجوائز تبلغ 10 ملايين جنيه مصري ومقدمة لـ10 آلاف فائز في الفئات المشاركة من الرجال والسيدات، الأسوياء وأصحاب الهمم، إضافة إلى 100 رحلة عمرة لشخصين للفائزين بالسحب الذي سيجرى على هامش السباق.

وأعلن الفريق الركن ((م)) محمد هلال الكعبي، رئيس اللجنة المنظمة العليا لسباق زايد الخيري، اكتمال الاستعدادات للحدث وتوجه في المؤتمر الصحافي الذي عقد في مستشفى الناس بالقاهرة، بالشكر والتقدير إلى كل الشركاء من وزارة الشباب والرياضة المصرية، وسفارة دولة الإمارات بالقاهرة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والهلال الأحمر الإماراتي والشركة المنظمة للسباق في مصر.

والمشاركين الذين سيتنافسون على مد يد العون بالخير إلى مؤسسة مصر الخير ومستشفى الناس، إضافة إلى عدد من المستشفيات الحكومية الأخرى التي ستستفيد من ريع السباق، مشيراً إلى أن اسم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مؤسس دولة الإمارات، ارتبط بالخير والعطاء، إذ شملت مكارمه الكثير من المشروعات الخيرية في دول العالم.

حضر المؤتمر والجولة التفقدية بالمستشفى مريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات لدى جمهورية مصر العربية، وأحمد هلال الكعبي، عضو اللجنة المنظمة العليا للسباق، وحاتم الملا، الرئيس التنفيذي لمستشفى الناس، والدكتور محمد رفاعي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، إضافة إلى محمد حاجي خوري، المدير العام لمؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية، وممثلين عن مجلس أبوظبي الرياضي، والهلال الأحمر الإماراتي، ووزارة الشباب والرياضة المصرية.

وأكد الفريق الركن ((م)) محمد هلال الكعبي، أن السباق سيقام في العاصمة الإدارية الجديدة تحت رعاية الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ليكون شاهداً على النهضة العمرانية الكبيرة التي تشهدها مصر.

مشيراً إلى أن الأيام الأخيرة شهدت إقبالاً كبيراً على التسجيل للمشاركة في الحدث، وراجياً أن يسجل رقماً قياسياً غير مسبوق في ظل الجهود الكبيرة المبذولة من الشركاء والقائمين على التنظيم في الإمارات ومصر.

وقال: إن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، حريصة على دعم البرامج والمشروعات الخيرية، ومد يد العون للمحتاجين في كل مكان في أنحاء العالم، وإن نهر العطاء المتدفق من الإمارات للعالم لا يتوقف، تجسيداً لقيم الأخوة الإنسانية، والتسامح والتعايش المشترك.

فيلم تسجيلي

شهد المؤتمر عرض فيلم تسجيلي عن مؤسسة الجود الخيرية، ومستشفى الناس الذي يقدم خدماته الصحية بالمجان لكل المرضى في التخصصات كافة منذ سنة 2019.

ويضم عدداً كبيراً من الأطباء الخبراء وأحدث الأجهزة في مجالات التشخيص والجراحة والمختبرات، ولديه خطة توسعية لتصل سعته إلى 600 سرير، وآخر عرضته الشركة المنظمة للسباق، يوضح مساراته ونقطة الانطلاق، ونقطة الوصول، وخيمة الفعاليات، والبرنامج الزمني الكامل للحدث الذي سينطلق صباح غد.

وألقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة المصري كلمة عبر تقنية الاتصال المرئي، وجه فيها الشكر إلى دولة الإمارات، والقيادة الرشيدة، واللجنة المنظمة للسباق، والشركاء كافة، معرباً عن ثقته بأن الحدث سيخرج بأبهى صورة.

اعتماد

وأكدت اللجنة المنظمة العليا لسباق زايد الخيري اعتماد فئات الجوائز المتباينة ليستفيد منها 3900 متسابق في مسافة 10 كم، و3900 متسابقة في المسافة نفسها، و880 متسابقاً على الكراسي المتحركة لمسافة 5 كم، ومثلها للنساء، و20 متسابقاً على الكراسي المتحركة للمحترفين ومثلها للمحترفات لمسافة 5 كم، و200 متسابق من قصار القامة الرجال، ومثلها من قصيرات القامة النساء.

وعن جوائز الفائزين يحصل صاحب المركز الأول لمسافة 10 كم على 100 ألف جنيه، والثاني على 90 ألف جنيه، والثالث على 80 ألف جنيه.

والرابع على 70 ألف جنيه، والخامس على 60 ألف جنيه، والسادس على 50 ألف جنيه، والسابع على 40 ألف جنيه، والثامن على 30 ألف جنيه، والتاسع على 15 ألف جنيه، والعاشر على 10 آلاف جنيه، ومن المركز 11 إلى 20 على 7.500، ومن المركز 21 إلى 3900 على 2700 جنيه تقريباً، ومثل هذه الأرقام بالترتيب والأعداد نفسها للنساء في مسافة 10 كم.

وبالنسبة لجوائز أصحاب الكراسي المتحركة للرجال المحترفين، يحصل صاحب المركز الأول على 100 ألف جنيه، والثاني على 90 ألف جنيه، والثالث على 80 ألف جنيه، والرابع على 70 ألف جنيه، والخامس على 60 ألف جنيه، والسادس على 50 ألف جنيه، والسابع على 40 ألف جنيه، والثامن على 30 ألف جنيه، والتاسع على 15 ألف جنيه، والعاشر على 10 آلاف جنيه، ومن المركز 11 إلى 20 على 7.500 جنيه، لكل منهم، ومثل هذه المبالغ بالترتيب نفسه للنساء على الكراسي المتحركة للمحترفات،

وسيتم توزيع 160 ألف جنيه على أصحاب المراكز الأولى الـ200 من ذوي الهمم من الرجال من قصار القامة، ومثلها للنساء.

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