شباب الأهلي بطل «سوبر الإمارات»

هنأ معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، فريق نادي شباب الأهلي بمناسبة فوزه بلقب كأس السوبر الإماراتي 2023، عقب تغلبه أمس على الشارقة بنتيجة 6 - 2، باستاد آل مكتوم، مؤكداً أن هذا النهائي حقق نجاحاً فنياً وتنظيمياً.

وعبّر معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان عن سعادته بالمستوى الفني الذي قدمه فريقا شباب الأهلي والشارقة، مؤكداً أن أي تطور فني في هذه البطولات ينعكس إيجاباً على الكرة الإماراتية، ويهيئ جيلاً موهوباً من اللاعبين الدوليين الذين يخدمون المنتخبات الوطنية ويحققون أهدافها.

وأشاد معالي رئيس الاتحاد بدور الجمهور الذي منح الحدث الكروي أبرز عناوين تألقه، مشيراً إلى أن جمهور كرة القدم يبقى الحافز الأكثر أهمية في كل مباراة خاصة النهائيات.

وثمن معاليه جهود رابطة المحترفين التي أخرجت الحدث الكروي بأفضل صورة، متمنياً لها مزيداً من النجاح في كل البطولات التي تنظمها.

التتويج

وقام عبدالله ناصر الجنيبي النائب الأول لرئيس اتحاد الكرة، بحضور طلال الشنقيطي رئيس شركة الكرة بنادي شباب الأهلي، وعلي سالم المدفع رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة، بتتويج شباب الأهلي بلقب سوبر كرة الإمارات للمرة السادسة في عصر الاحتراف، بعد فوزه على الشارقة بنتيجة تاريخية بستة أهداف مقابل هدفين باستاد آل مكتوم بنادي النصر، وامتلأت المدرجات بجماهير الفريقين الذين زادوا من متعة وإثارة اللقاء بتشجيعهم المثالي.

وتم تكريم لاعب شباب الأهلي كارتابيا بلقب أفضل لاعب في المباراة، كما تم تكريم طاقم تحكيم المباراة بقيادة الحكم سلطان عبدالرزاق، والذي نجح في العبور بالمباراة لبر الأمان.

واستحق «الفرسان» اللقب عن جدارة، حاصداً أول ألقاب الموسم الكروي الحالي، وأول لقب مع مدربه الجديد الصربي ماركو نيكوليتش، فيما خرجت جماهير الفريق في مسيرة احتفالية من نادي النصر إلى نادي شباب الأهلي.

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