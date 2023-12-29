عن نتانياهو وبايدن وبن جوريون

تحت تأثير مزيج من غرور القوة وتضخم الذات وإنكار الواقع والشعور بالفوقية والتميز، قال مسؤولون كبار من نخبة الحكم والسياسة في إسرائيل، بأنهم سيواصلون الحرب في غزة، سواء بالدعم الدولي أو بدونه. وفي هذا الإطار، بلغت رعونة رئيس وزرائهم بنيامين نتانياهو حدها الأقصى حين تلاسن، بشكل شبه مباشر، مع الرئيس الأمريكي بايدن، وتفاخر بأنه لا ينصاع لأحد حتى للولايات المتحدة، وذلك بزعمه ((على النقيض مما فعله ديفيد بن جوريون، الذي استجاب لمطلب أيزنهاور عام 1956 بالانسحاب من الأراضي المصرية المحتلة خلال ساعات)).

ها قد عشنا حتى رأينا نتانياهو يحاول مقارعة زعيم البيت الأبيض في الخارج، ويزايد على صفوة أسلافه في الداخل، بمن فيهم المؤسس الفعلي لإسرائيل.

مقتضيات التأمل الموضوعي للحقائق والمعطيات، الموصولة بملف الصراع في رحاب فلسطين التاريخية، تدعونا إلى تصديق كل المتبجحين الإسرائيليين بالتحليق بعيداً عن الإجماع الدولي ومعاكسته، ليس فقط فيما يخص استمرار الحرب الدامية على غزة، وإنما أيضاً وأساساً فيما يتعلق بمسار هذا الملف ومصيره عموماً.. غير أن ما ينبغي أن يتوقف عنده هؤلاء القوم، وفي طليعتهم نتانياهو وبطانته من المتصقرين المتنمرين، هو الاستثناء الأمريكي. القول الفصل في ذلك، أن تل أبيب ما كان لها، وقد لا يكون لها حتى إشعار آخر، أن تغاضب أو تفارق كل الرموز المعبرة عن الإرادة العالمية، دولاً وتنظيمات وأعرافاً وقوانين وقرارات وتوجهات إقليمية وأممية..، بمعزل عن رعاية واشنطن ودعمها لهم بحيثيات ومدخلات وإجراءات حمائية لا ممنوعة ولا مقطوعة.

من بين ما ينبغي أن يكون معلوماً بالضرورة أن حسابات الإسرائيليين مع الولايات المتحدة، ليست كحساباتهم مع مجمل أعضاء ومكونات المنظومة الدولية،.. الأمر الذي يوجب عليهم التعامل مع واشنطن، بالقول والفعل، بمعايير شديدة الحساسية، حيث إن العلاقة بين الطرفين تسمح لإسرائيل بمقاربة السياسات الأمريكية بكثير من الدلال والعشم والمراوغة، لكن الصدام مع واشنطن وجهاً لوجه مسألة أخرى. ويقيناً يتجاوز الساسة الإسرائيليون الواقع، ويكذبون على أنفسهم ويتجملون كثيراً، حين لا يغمرون الظهير الأمريكي بالثناء، ولا يخصون احتمال الانصياع لإرادته بالذكر والاستثناء، في معرض استئسادهم بالقول إنهم ماضون في حربهم على غزة بغض النظر عن كل الضغوط الدولية. ونحسب أنه حري برئيس وزرائهم قبل الزهو بتحديه الناعم لبايدن، أن يتحسس ذاكرته القريبة جداً بدلاً من جرجرة ذاكرة جمهوره المتطرف إلى عهد بن جوريون وأيزنهاور.. وهو إن فعل ذلك، فسيجد نفسه ودولته اليوم بحاجة إلى مظلة واشنطن والتدثر بعباءتها، بأكثر مما كانت عليه حاجة بن جوريون من قبل.

لا يسمح المقام بالتطرق إلى أيادي واشنطن على إسرائيل، التي هرمنا ونحن نتابع مفاعيلها خلال الحقب المنصرمة منذ ((حرب السويس)).. لكن متابعة ما يدور في سياق موقعة غزة الجارية، وإحصاء الفضائل الأمريكية على إسرائيل، تكفي للاعتقاد بضرورة ابتلاع نتانياهو وبطانته لألسنتهم الملتهبة بحق واشنطن، وحذفها من زمرة القوى التي يدعون بأنه لا يمكنهم الانحناء أمامها.. كيف لا وقد تبنت الأخيرة الخطاب الإسرائيلي في هذا السياق بكامل تفاصيله إلا أقل القليل، وعجلت باتخاذ تحركات داعمة له بلا حدود، عسكرياً واستخبارياً وسياسياً وقانونياً واقتصادياً ومالياً وإعلامياً ودعائياً.. وذلك إلى الدرجة التي ربما ظن عندها البعض، ممن يجهلون التفاصيل، بأن المقصود بهذا السخاء المفرط هو إحدى الولايات الأمريكية، وليس كيان ووجود دولة أخرى على بعد آلاف الأميال.

على سبيل الاستطراد المفيد، لنا أن نلاحظ كيف كان بن جوريون أعمق رؤية وأبعد نظراً من خلفه المتغطرس نتانياهو.. فقد أذعن لواشنطن بعد أن استطلع، صعود نجمها وتربعها على قمة النظام الدولي، مقابل ذهاب نجمي بريطانيا وفرنسا، اللتين شاركهما العدوان الثلاثي، نحو الخفوت وربما الأفول. ومؤدى ذلك أنه أقدم على خطوته بناء على توقع مستقبلي ثبتت صحته، بينما يحسب خلفه راهناً أنه قادر على معاندة حليفه العالمي الأهم، إن لم يكن الأوحد، الذي يغرس خشبة وليس فقط قشة في عينه.

الشاهد بإيجاز، أن إسرائيل رغم علاقتها الموصوفة بالخاصة مع الولايات المتحدة، ما زالت بعيدة بمسافة عن الترقي إلى مرتبة أو مكانة الشريك كامل الأوصاف.. الذي بوسعه في التحليل الأخير التفاوض والأخذ والرد والقبول والرفض، من منطلق التساوي رأساً برأس.