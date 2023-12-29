طرقات المدن.. من أين تبدأ؟

جربت السفر إلى بلدان ومدن متباينة ومختلفة حد التناقض، في الثقافة والاقتصاد ومستوى المدنية (ولن أقول المستوى الحضاري) لأن بلداناً عديدة تبدو متواضعة الإمكانيات والخدمات، ولا تمتلك الكثير مما تقدمه دول الغرب المتطورة، إلا أن هذا يجب ألّا يقودنا إلى استنتاجات ظاهرية خاطئة تعتمد على الوضع الحالي والمؤقت، بل علينا أن نقف ونغوص عميقاً في التاريخ وتحديداً تاريخ المدن.

إننا حين نتحدث عن ظاهرة المدنية، فإننا نتحدث عن منتجات مادية وتطور مادي أنتجته جهود الناس ونشاطهم وعلمهم، لكن العراق مثلاً بلاد تنتمي لحضارة عريقة بل هي أولى حضارات العالم، التي خلفت وراءها الشرائع والقوانين ونظم البناء والهندسة والأساطير والأديان، فماذا عن دول غرب أوروبا التي تنتمي لشعوب الفايكينج وغيرهم من غزاة البحار؟، أي حضارة خلف هؤلاء ؟.. لا شيء، لذلك علينا أن ننتبه حين نتحدث عن (تخلف العراق وتحضر السويد)!

في السفر، أنت تكتشف حضارة المدينة، وأثرها في محيطها وبمن تأثرت، وكيف اختلطت المصبات في نهر الحضارة العظيم لتنتج ما نراه من أنماط الحياة والمعيشة والسياسة والبناء والطعام والتفكير و...

، لذلك حاول قدر استطاعتك حين تمنحك الحياة فرصة للسفر، أن لا تنسى هذه الحقيقة، فنحن نسافر لنعرف، ونتعارف، ولنرى بعين القلب والعقل والروح معاً، لنتجاوز الظاهر والمؤقت والقشرة الظاهرة للمدينة، فالمدينة التي تنتمي لحضارة عميقة كالقاهرة وإسطنبول ودمشق وبغداد.. وغيرها، مكونة من طبقات من الحضارة، ومن شعوب وأقوام مروا بها وتركوا بعض أثرهم وآثارهم.

حاول وأنت تتناول طعام الفطور على نهر النيل أو على مضيق البسفور أن تجهز رحلة على ضفاف التاريخ، وأن تنصت للموسيقى وتتمشى في أرجاء المتاحف وتتطلع على آداب هذه المدن وتدخل أقدم مطاعمها وتتذوق أنواع الخبز والقهوة والشاي فيها، فهذه التفاصيل كلها هي من يحكي حضارة هذه المدن، كما تحكيها كتب التاريخ والمعارك وأسوار المدن وتماثيل القادة والأبطال وقصائد المديح وقصص الحب والشجاعة، أزح جانباً رغبات التسوق واللاجدوى ويمّم شطر المدينة عبر طرقاتها الصحيحة!