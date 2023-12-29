دبي.. ريادة عالمية في الطاقة الشمسية

تعد الإمارات أول دولة في المنطقة تعلن المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، وهي حريصة على تعزيز مساهماتها في مواجهة التغيرات المناخية والحد من ارتفاع حرارة الأرض بموجب اتفاق باريس للمناخ، وبالتالي المساهمة في الجهود العالمية للتخفيف من أضرار المناخ. فالدولة تتمتع بثراء الطاقة الشمسية التي تعد من أنظف مصادر الطاقة المتجددة، حيث تستقبل أكثر من 300 يوم مشمس في السنة.

لقد أمست دولة الإمارات عاصمة الطاقة النظيفة والمتجددة، تنافس عواصم العالم بما تمتلك من سجل حافل بالإنجازات في هذا المجال، وصار توجهها نحو ارتياد هذا المجال جلياً منذ أكثر من عقد مضى؛ وتجسّد هذا التوجه على أرض الواقع بإطلاق مبادرات قوية ورائدة كمبادرة ((مصدر)) وغيرها من المبادرات المهمة والحيوية.

وفي العام 2012 تم الإعلان عن مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، وهو أكبر مشروعات الطاقة المتجددة في العالم في موقع واحد بمساحة 4.5 كيلومترات مربع، في منطقة سيح الدحل على طريق دبي - العين.

ويعد مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية أكبر مشروع استراتيجي لتوليد الطاقة المتجددة في العالم وفق نظام المنتج المستقل ((IPP))، حيث تم توليد 1000 ميغاوات بحلول العام 2020 وسيتم توليد 5000 ميغاوات بحلول العام 2030.

ودشن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أكبر مشروع للطاقة الشمسية المركزة في العالم، ضمن المرحلة الرابعة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية.

وتعد المرحلة الرابعة بقدرة 950 ميغاوات أكبر مشروع استثماري يستخدم ثلاث تقنيات هجينة: 600 ميغاوات من مجمع الأحواض المكافئة، و100 ميغاوات من برج الطاقة الشمسية المركزة، و250 ميغاوات من الألواح الشمسية الكهروضوئية، ويشتمل المشروع، الذي تم بناؤه باستثمارات 15.78 مليار درهم، باستخدام نموذج المنتج المستقل للطاقة (IPP)، على أطول برج للطاقة الشمسية في العالم بارتفاع 263.126 متراً.. وأكبر قدرة لتخزين الطاقة الحرارية بقدرة 5907 ميغاواط/ساعة).. بحسب: ((موسوعة غينيس للأرقام القياسية)).

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أكد خلال تدشين المرحلة الرابعة أن

((دولة الإمارات تتبنّى رؤية واضحة وأهدافاً محددة للتحول إلى واحدة من أكثر دول العالم استدامة، وهو ما يتضح في إطلاقها مشاريع نوعية للطاقة النظيفة والمتجددة بحلول مبتكرة تدمجها في مختلف المجالات الاقتصادية)). ليضيف سموه ((ومجمع الطاقة الشمسية يعكس التزامنا بتأسيس بنية تحتية عالمية المستوى، تحقق أهداف الاستدامة، وتضع أسساً متينة لمستقبل صديق للبيئة)).

وسيوفر هذا المشروع لحوالي 320 ألف مسكن طاقة نظيفة ومستدامة.. وسيعمل على خفض انبعاثات الكربون بنحو 1.6 مليون طن سنوياً، مما يعزز مكانة دبي كمركز عالمي رائد في مجال الطاقة النظيفة.

ووفقاً لتقرير مؤشر الأداء البيئي 2022 حققت الإمارات العلامة الكاملة 100 % في 6 مؤشرات بيئية، وهي: ((المحميات البحرية.. وخدمات النظام البيئي.. وقلة انحسار الأراضي الرطبة.. وقلة الاعتماد على الوقود الصلب المنزلي.. وانخفاض معدل نمو الكربون الأسود.. وقلة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من الغطاء الأرضي)).

كما حلت الدولة في المركز الأول إقليمياً والثالث عالمياً في ((مؤشر حيوية النظام البيئي))، متقدمة على ألمانيا، ولوكسمبورغ، وفرنسا والمملكة المتحدة، والدنمارك، والسويد، وهولندا.

وجاءت الإمارات أيضاً في المركز الأول إقليمياً في ((مؤشر التنوع البيولوجي والموائل الطبيعية)) و((مؤشر معالجة مياه الصرف الصحي))، الذي حلت فيه في المركز 13 عالمياً، متقدمة على دول مثل: إسبانيا، وفرنسا، واليابان، وكندا والنرويج.