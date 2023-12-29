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يجب عليك تغييرها فوراً.. تعرف على 30 كلمة مرور خطيرة لعام 2023

12/29/2023 7:25:41 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

في العالم الرقمي اليوم، نعتمد على كلمات المرور لحماية هوياتنا على الإنترنت وحساباتنا المالية وغيرها من البيانات المهمة، وهذا يجعل من الضروري اختيار كلمة مرور قوية لحماية المعلومات الشخصية والحساسة من الوصول غير المصرح به.


يمكن بسهولة اختراق كلمة المرور الضعيفة من قبل المتسللين، مما يعرض المستخدمين لمجموعة من التهديدات السيبرانية.

مؤخرًا، نشر تقرير صادر عن NordPass قائمة بكلمات المرور الأكثر استخدامًا من قبل الأشخاص على مستوى العالم والوقت الذي يحتاجه المتسللون لاختراقها.


فيما يلي قائمة بـ 30 كلمة مرور "أسوأ" لعام 2023، وإذا وجدت كلمة المرور الخاصة بك في هذه القائمة، فيجب عليك تغييرها على الفور:

123456
الوقت اللازم للكسر: أقل من ثانية واحدة.


admin
الوقت اللازم للكسر: أقل من ثانية واحدة.


12345678
الوقت اللازم للكسر: أقل من ثانية واحدة.


123456789
الوقت اللازم للكسر: أقل من ثانية واحدة.

1234
الوقت اللازم للكسر: أقل من ثانية واحدة.

12345
الوقت اللازم للكسر: أقل من ثانية واحدة.

password
الوقت اللازم للكسر: أقل من ثانية واحدة.

123
الوقت اللازم للكسر: أقل من ثانية واحدة.

Aa123456
الوقت اللازم للكسر: أقل من ثانية واحدة.

​1234567890​
الوقت اللازم للكسر: أقل من ثانية واحدة.

UNKNOWN

الوقت اللازم للكسر: أقل من 17 دقيقة.

1234567
الوقت اللازم للكسر: أقل من ثانية واحدة.

123123
الوقت اللازم للكسر: أقل من ثانية واحدة.

111111
الوقت اللازم للكسر: أقل من ثانية واحدة.


Password
الوقت اللازم للكسر: أقل من ثانية واحدة.


12345678910
الوقت اللازم للكسر: أقل من ثانية واحدة.

000000
الوقت اللازم للكسر: أقل من ثانية واحدة.

admin123
الوقت اللازم للكسر: 11 ثانية.


********
الوقت اللازم للكسر: أقل من ثانية واحدة.

user
الوقت اللازم للكسر: 1 ثانية.

1111
الوقت اللازم للكسر: أقل من ثانية واحدة.


P@ssw0rd

الوقت اللازم للكسر: أقل من ثانية واحدة.

root
الوقت اللازم للكسر: 1 ثانية.

654321
الوقت اللازم للكسر: أقل من ثانية واحدة.

qwerty
الوقت اللازم للكسر: أقل من ثانية واحدة.

Pass@123

الوقت اللازم للكسر: 5 دقائق

******
الوقت اللازم للكسر: أقل من ثانية واحدة.


112233
الوقت اللازم للكسر: أقل من ثانية واحدة.

102030
الوقت اللازم للكسر: أقل من ثانية واحدة.

ubnt
الوقت اللازم للكسر: 1 ثانية.



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