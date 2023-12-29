يجب عليك تغييرها فوراً.. تعرف على 30 كلمة مرور خطيرة لعام 2023

في العالم الرقمي اليوم، نعتمد على كلمات المرور لحماية هوياتنا على الإنترنت وحساباتنا المالية وغيرها من البيانات المهمة، وهذا يجعل من الضروري اختيار كلمة مرور قوية لحماية المعلومات الشخصية والحساسة من الوصول غير المصرح به.



يمكن بسهولة اختراق كلمة المرور الضعيفة من قبل المتسللين، مما يعرض المستخدمين لمجموعة من التهديدات السيبرانية.



مؤخرًا، نشر تقرير صادر عن NordPass قائمة بكلمات المرور الأكثر استخدامًا من قبل الأشخاص على مستوى العالم والوقت الذي يحتاجه المتسللون لاختراقها.



فيما يلي قائمة بـ 30 كلمة مرور "أسوأ" لعام 2023، وإذا وجدت كلمة المرور الخاصة بك في هذه القائمة، فيجب عليك تغييرها على الفور:

123456

الوقت اللازم للكسر: أقل من ثانية واحدة.



admin

الوقت اللازم للكسر: أقل من ثانية واحدة.



12345678

الوقت اللازم للكسر: أقل من ثانية واحدة.



123456789

الوقت اللازم للكسر: أقل من ثانية واحدة.

1234

الوقت اللازم للكسر: أقل من ثانية واحدة.





12345

الوقت اللازم للكسر: أقل من ثانية واحدة.





password

الوقت اللازم للكسر: أقل من ثانية واحدة.

123

الوقت اللازم للكسر: أقل من ثانية واحدة.

Aa123456

الوقت اللازم للكسر: أقل من ثانية واحدة.





​1234567890​

الوقت اللازم للكسر: أقل من ثانية واحدة.





UNKNOWN

الوقت اللازم للكسر: أقل من 17 دقيقة.





1234567

الوقت اللازم للكسر: أقل من ثانية واحدة.





123123

الوقت اللازم للكسر: أقل من ثانية واحدة.





111111

الوقت اللازم للكسر: أقل من ثانية واحدة.



Password

الوقت اللازم للكسر: أقل من ثانية واحدة.





12345678910

الوقت اللازم للكسر: أقل من ثانية واحدة.





000000

الوقت اللازم للكسر: أقل من ثانية واحدة.





admin123

الوقت اللازم للكسر: 11 ثانية.



********

الوقت اللازم للكسر: أقل من ثانية واحدة.





user

الوقت اللازم للكسر: 1 ثانية.





1111

الوقت اللازم للكسر: أقل من ثانية واحدة.



P@ssw0rd

الوقت اللازم للكسر: أقل من ثانية واحدة.





root

الوقت اللازم للكسر: 1 ثانية.





654321

الوقت اللازم للكسر: أقل من ثانية واحدة.





qwerty

الوقت اللازم للكسر: أقل من ثانية واحدة.





Pass@123

الوقت اللازم للكسر: 5 دقائق





******

الوقت اللازم للكسر: أقل من ثانية واحدة.





112233

الوقت اللازم للكسر: أقل من ثانية واحدة.





102030

الوقت اللازم للكسر: أقل من ثانية واحدة.





ubnt

الوقت اللازم للكسر: 1 ثانية.







